Este ceaiul care ajută creierul să funcționeze. Ce spune un reputat medic: ”Am fost de 7 ori în Japonia și am văzut”

Este care ajută creierul să funcţioneze. Ce spune un reputat medic: “Am fost de 7 ori în Japonia şi am văzut”. Care este acesta, dar și care sunt numeroasele beneficii pe care le are asupra organismului uman.

Infuzia perfectă pentru un creier activ. Declarația făcută de un doctor român renumit, după mai multe vizite în Japonia

Infuzia perfectă pentru un creier activ și mereu antrenat este ceaiul verde. Declarația făcută de un român renumit vine după mai multe vizite în Japonia și India. Vlad Ciurea susține că înlocuiește de minune cafeaua.

Celebrul medic spune că asiaticii, indiferent de profesia pe care o au, consumă această băutură foarte des. De altfel, cadrul medical a ajuns să bea acest ceai în fiecare dimineață, dar nu mai târziu de ora prânzului.

„Am fost de vreo 7 ori în Japonia şi în India de vreo trei ori. I-am văzut pe japonezi cu ceaiul verde, ei nu prea beau cafea. Am văzut oameni foarte educaţi, cadre universitare, care beau ceai verde.

Am citit un articol în care se spunea că ceaiul verde este bun şi pentru căile urinare. Nu ştiu care este adevărul, însă sigur e bun pentru creier. Desface anumite legături între celulele nervoase plus hidratarea pe care o dă.

Sunt adeptul ceaiului verde, însă dimineaţa, până în prânz”, a declarat prof. dr. Vlad Ciurea în urmă cu puțină vreme, în emisiunea Punctul de Întâlnire, moderată de Radu Tudor, la .

Ceai verde, beneficii pentru organismul uman

Ceaiul verde, încercat de medicul român Vlad Ciurea, are numeroase beneficii pentru organismul uman pentru că este unul dintre cele mai bogate în antioxidanți. Nutriționiștii îl recomandă pentru pierderea în greutate.

Descoperit de chinezi în urmă cu mai bine de 4.000 de ani, a fost utilizat pentru capacitățile sale naturale de vindecare. Provine din planta numiră Carmellia Sinensis, frunzele sale având taninuri și flavonoide.

În plus, infuzia aceasta are proprietăți terapeutice și detoxifiante. Reduce riscul de apariție al accidentului vascular cerebral și are un efect favorabil asupra hipertensiunii arteriale și a colesterolului rău LDL.

Totodată, ceaiul verde distruge bacteriile care pot duce la apariția intoxicațiilor alimentare. De asemenea, această băutură conține cofeină în cantități moderate și acționează prin supresia poftei de mâncare.