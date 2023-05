Exclusiv. „E imposibil!”. Antrenorul care spune „nu” ferm posibilității de a lucra la FCSB cu Gigi Becali patron. Video

Leo Grozavu , iar antrenorul așteaptă un proiect serios și fezabil pentru a continua pe banca Politehnicii Iași.

Leo Grozavu n-ar colabora în ruptul capului cu Gigi Becali: „Asta este imposibil! Un antrenor cu personalitate e mai greu să lucreze în acel mediu”

Leo Grozavu a dezvăluit că nici măcar nu ia în calcul o ofertă de la FCSB: „Erau niște discuții, dar nu am vorbit cu Gigi Becali personal. Asta este imposibil! Au fost niște vehiculări așa. N-are rost să facem scenarii. E dificil. Un antrenor cu personalitate cred că e mai greu să lucreze în acel mediu pentru că știe că e destul de imperativ tot ce se întâmplă în acel loc. Asta este”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul nu e convins că va continua la Iași: „Pe parte administrativă, de echipă, mă sfătuiesc tot timpul cu Cornel Șfaițer. Nu e o certitudine că rămân aici la Iași. Suntem în discuții și vom vedea.

E normal să se întâmple lucrul ăsta. Nu am nicio prelungire. Există și posiblitatea să nu mai rămân la Iași. Am o relație specială cu el, ne așezăm la masă, n-am nicio problemă”.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

Leo Grozavu, mesaj clar pentru conducerea lui Poli Iași: „Cred că am ajuns la nivelul la care vreau mai mult”

Leo Grozavu vrea să continue la Poli Iași, dar doar în anumite condiții: „Obiectivul s-a îndeplinit, dar această promovare creează foarte multe obligații. Eu îmi doresc ca lucrurile să fie făcute calumea. Dacă nu, mai bine spun stop și vine altcineva.

Trebuie să avem un buget care să ne permită măcar să credem. Au fost echipe ca FC Argeș, UTA, cu loturi puternice, bugete consistente și care se bat acolo la retrogradare. Dacă noi plecăm din start cu un handicap în sensul ăsta, vă dați seama că mai bine pun stop”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul speră că toată munca sa nu a fost în zadar: „E posibil și cu bani mulți să nu se întâmple lucrurile așa cum îți dorești. Dar dacă nici nu cred de la început, atunci nici nu are rost. Nu vreau să facem figurație pentru că am muncit mult un an și ar fi păcat să ne întoarcem iar la anul. N-am făcut nimica”.

Problema bugetului este una serioasă, mai ales banii de la primărie vor acoperi doar o mică parte necesară pentru a face performanță: „Ceea ce dă Consiliul Local este mult prea puțin pentru ceea ce înseamnă prima ligă. Toată lumea se va întări în această vară și dacă pleci deja cu un handicap față de celelalte echipe… La anul va fi o luptă acerbă la retrogradare.

ADVERTISEMENT

Mie nu prea-mi plac obiective de genul ăsta: retrogradare, menținere în prima ligă. Cred că am ajuns la nivelul la care vreau mai mult”, a concluzionat Leo Grozavu.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de , pe pagina de sau pe pagina de sau pe contul .