FC Argeș – CS Mioveni LIVE stream ora 12:00 în etapa 21 din SuperLiga. Derby de Argeş cu două echipe în criză. Echipele de start

Meciul FC Argeș – CS Mioveni are loc duminică, 18 decembrie, cu începere de la ora 12:00, în cadrul etapei a 21-a, ultima din acest an, a SuperLigii. Este derbyul județului Argeș, între două echipe care nu prea au motive de satisfacție. Piteștenii sunt pe locul 11, cu 22 de puncte, la opt lungimi de ultima poziție de play-off iar Mioveni este laterna roșie, cu numai opt puncte.

Unde se joacă meciul FC Argeș – CS Mioveni

Întâlnirea FC Argeș – CS Mioveni se dispută duminică, 18 decembrie, de la ora 12:00, pe stadionul Nicolae Dobrin din parcul Trivale din Pitești, în etapa a 21-a din SuperLiga. Oaspeții ar fi vrut să nu se prezinte la acest meci, urmare a faptului că sunt neplătiți de luni de zile, dar în cele din urmă au renunțat și vor fi prezenți la partidă.

ADVERTISEMENT

Care foarte probabil, ținând cont și de ora neobișnuită la care a fost programată pentru SuperLiga, dar altfel nu s-ar fi putut merge pe graficul televiziunilor de trei jocuri programate sâmbătă, 17 decembrie, nu va avea parte de o asistență prea numeroasă, deși au fost și vremuri când derbyul județului Argeș avea parte de o atenție sporită ca număr de spectatori.

Cine transmite la TV partida FC Argeș – CS Mioveni

Partida FC Argeș – se joacă duminică, 18 decembrie, de la ora 12:00, pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitești, în etapa 21 din SuperLiga și va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Pitești timpul s-a stricat considerabil începând de vineri, 16 decembrie, când au început ploile. Duminică, 18 decembrie, va fi tot un cer mhorât, dar există probabilitatea ca măcar pe o porțiune a zilei să nu mai avem ploaie, ci lapoviță. Temperatura va scădea și ea la ora amiezii, de la 12 grade sâmbătă la 5 grade duminică.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Argeș – CS Mioveni

conştient de faptul că FC Argeş a ratat obiectivul de a se lupta pentru play-off, promite o curăţenie serioasă în lot în această iarnă, considerând că nu are jucători la nivelul cerut de el. La acest meci, alături de fundaşul central Turda, absent de peste trei luni, nu vor putea evolua nici portarul Straton, titularul postului şi mijlocaşul Şerban, şi ei accidentaţi.

ADVERTISEMENT

La Mioveni este greu de crezut că echipa locală s-ar mai putea salva în play-out la zestrea săracă de puncte pe care o are, doar 8 în 20 de etape. Şi aici vor fi schimbări importante, mai ales că jucătorii sunt neplătiţi şi vor pleca mulţi. La meciul de adio din 2022 Oancea este suspendat iar Blănaru şi Buziuc sunt accidentaţi.

Cote la pariuri la jocul FC Argeş – CS Mioveni

Deşi distanţa dintre cele două echipe este de 14 puncte, argeşenii având 22 şi cei din Mioveni doar 8 casele de pariuri au acordat cote destul de generoase pentru succesul vulturilor violeţi. FC Argeş are cotă 2,00 pentru a câştiga derbyul judeţului Argeş iar oaspeţii au 4,20 pentru a obţine prima victorie după trei luni. Şansă dublă are cotă 1,22 iar şansă dublă X2 cotă 1,75. Gol marcat FC Argeş are cotă 1,35 şi gol Mioveni 1,80.

ADVERTISEMENT

Pare ciudat, dar între cele două echipe doar în sezonul trecut a avut singurul meci direct la Piteşti în prima divizie, câştigat de gazde cu 1-0 prin autogolul lui Oancea din minutul 6. Restul partidelor, şase la număr, s-au desfăşuarat în Liga 2 şi Mioveni a reuşit trei victorii, două au fost succesele Argeşului şi un meci s-a terminat egal.