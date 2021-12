A început curățenia la FC U Craiova 1948. Patru jucători puși pe liber, dintr-un motiv incredibil

Chiar dacă au mai rămas două etape până la pauza competițională din iarnă, FC U Craiova a început deja curățenia la nivelul lotului. Nu mai puțin de patru jucători – toți străini – au fost dați afară în cursul zilei de luni, 14 decembrie, dintr-un motiv incredibil: forță majoră.

„Juveții” se află pe poziția a 14-a în clasament, cu doar 15 puncte acumulate până acum și are mare nevoie de victorie în fața Chindiei. Partida este programată joi, 16 decembrie, la ora 15:00, pe arena „Ilie Oană” din Ploiești.

Întrucât Eugen Trică weekendul trecut, din cauza rezultatelor negative, Dan Vasilică va asigura interimatul până la numirea unui nou antrenor principal. Acesta a mai stat pe bancă atât după plecarea lui Adrian Mutu, cât și în stagiunea precedentă, când echipa se afla în liga a doua.

Decizie incredibilă la FC U Craiova 1948. Patru jucători au fost dați afară pe motiv de forță majoră

Potrivit , conducerea a reziliat unilateral contractele jucătorilor Hugo Vieira (33 de ani, atacant), Mamadou Bagayako (31 de ani, fundaș), Pedro Machado (25 de ani, fundaș), respectiv Armin Gremsl (27 de ani, portar) și le-a interzis accesul la antrenamente. Cu toții au ajuns în Bănie vara trecută și au fost excluși ulterior de pe lista pentru Casa Pariurilor Liga 1, pe motiv că nu erau respectate criteriile referitoare la numărul de străini din lotul fiecărei echipe.

Sursa citată mai anunță că aceștia au decis să-și caute dreptatea la FIFA. Cu alte cuvinte, în cazul în care vor avea câștig de cauză, oltenii s-ar putea vedea nevoiți să le achite integral sumele stipulate în contracte.

Străinii din lot, puși la zid: „Nu au jucat nici măcar de 1000 de euro”

De altfel, Adrian Mititelu Junior – cel care a preluat frâiele clubului în locul tatălui său, aflat după gratii – nu s-a sfiit, zilele trecute, să pună tunurile pe jucătorii străini din lot pentru prestațiile dezastruoase din ultimele etape. Ba chiar a lăsat de înțeles că regretă strategia aleasă în vară, când au fost puși pe liber mulți dintre fotbaliștii care .

„Am avut un start destul de anevoios. Am plecat în pregătirea de vară din Slovenia, cu Adi Mutu antrenor, cu 17 jucători, dintre care șapte erau U21, iar restul de zece străini. Au venit pe rând, din săptămână în săptămână, câte unu-doi, unu-doi, până când s-a terminat perioada de transferuri.

A fost o greșeală în vară când am schimbat mulți jucători. Când am făcut proiectul cu Adrian Mutu, așa am stabilit, să aducem străini. Asta a fost strategia. Mi-a plăcut ideea, dar uitați ce a ieșit.

Am jucători de 9000 de euro salariu pe lună care nu au jucat nici măcar de 1000 de euro. Da, a rămas valabilă ideea vânzării clubului. Asta nu înseamnă că vreau să retrogradez, fiindcă nimeni nu cumpără o echipă retrogradată.

Deocamdată nu o să numim un antrenor, nu vreau să mă grăbesc, să treacă astea două meciuri până la pauza de iarnă. O să conducă echipa domnul Dan Vasilică și restul staff-ului care a rămas. Eu cred că Mutu nu trebuia schimbat.

Personal, nu am început nicio discuție cu un nou antrenor, fiindcă eu nu vreau să mă mai implic. De lucrurile astea se ocupă tatăl meu, chiar dacă e unde e, are interpuși. Chiar dacă Mutu e un tip dificil, la fel ca mine și tatăl meu, mai bine rămânea la echipă, eu așa văd situația”, a declarat Adrian Mititelu Junior.