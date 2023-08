FC U Craiova – FC Voluntari live stream ora 20:30! Test greu pentru Dică

Meciul FCU 1948 Craiova Fotbal Club S.A. – FC Voluntari are loc vineri, 11 august, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 5-a din SuperLiga, fiind partida care deschide această rundă. Oltenii patronați de familia Mititelu au obținut prima victorie din acest sezon etapa trecută, la Botoșani și caută primul succes inclusiv pe teren propriu. Ilfovenii merg ceas, locul 2, cu 9 puncte și vin după victoria cu 2-1 în fața Rapidului.

Unde se joacă meciul FC U Craiova – FC Voluntari

Întâlnirea FCU 1948 Craiova Fotbal Club S.A. – FC Voluntari se dispută vineri, 11 august, de la ora 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, în etapa a 5-a din SuperLiga. Marea problemă pentru oamenii lui Nicolae Dică este faptul că riscă serios să joace aproape cu tribunele goale, întrucât nucleul suporterilor a declarat că nu vor mai veni la stadion, fiind în dezacord cu conducerea clubului, cu familia Mititelu.

Dacă așa vor sta lucrurile atunci lipsa fanilor ar putea avea un rol negativ destul de important într-un meci în care oltenii vor prima lor victorie acasă din acest sezon după două eșecuri (1-3 cu FCSB și 3-4 cu U Cluj), pentru câ au în față un adversar în mare formă și excelent așezat în teren de cuplul Ilie Poenaru – Marin Dună. Nicolae Dică a recunoscut că FC Voluntari e un rival foarte dificil.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova – FC Voluntari

Partida FCU 1948 Craiova Fotbal Club S.A. – FC Voluntari se joacă vineri, 11 august, de la ora 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, în etapa a 5-a din SuperLiga și va putea fui urmărită pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Craiova vineri, 11 august, vremea va fi foarte frumoasă, cu un cer senin pe tot parcursul zilei, soarele urmând a fi dominant, dar nu vor mai fi acele temperaturi caniculare, maxima zilei la ora amiezii urmând a fi de 29 de grade. Nu există nici o ameinîțare de ploaie, iar la ora partidei se estimează că vor fi în jur de 24-25 de grade, optim pentru fotbal. Arbitrul partidei este Rareș Vidican din Satu Mare.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC U Craiova – FC Voluntari

nu are probleme de lot înaintea dificilei partide cu revelația sezonului de până acum în SuperLiga, FC Voluntari. A revenit după etapa de suspendare fundașul stânga Mascarenhas și el intră imediat în formula de start. Este foarte posibil ca nici acum Dică să nu trimită pe teren trioul magic cu litera B, Baeten – Bahassa – Bauza, de această dată fiind rândul belgianului, adică primului, să ia loc pe bancă.

Nici Ilie Poenaru nu se poate baza pe omul cel mai în formă din avanposturi în aceste prime etape, atacantul George Merloi, care a suferit în meciul cu Rapid o entorsă de genunchi și va reveni foarte curând pe gazon. În rest echipa care a pus la respect Rapidul are toate șansele să se regăsească și în formula de început a meciului de la Craiova.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova – FC Voluntari

Deș ar oltenii nu au gustat încă din mierea primului succes acasă casele de pariuri văd echipa favorită în acest meci pe cea a lui Nicolae Dică, la cota de 2,30. Succesul ilfovenilor are cotă de 3,20. Șansă dublă 1X are cotă 1,35 iar șansă dublă X2 cotă de 1,55. Un gol marcat de gazde are cotă de 1,30 iar unul al vizitatorilor 1,45. Se așteaptă goluri pentru că over 1,5 goluri are cotă de 1,30.

Probabil că ideea de goluri multe provine de la ultimele două dispute în Bănie, încheiate cu scoruri mari, 4-3 pentru gazde și respectiv 3-3. Iar varianta cu oltenii favoriți de la faptul că ultimele trei meciuri jucate la Craiova au fost câștigate de echipa lui Adrian Mititelu existând un singur succes ilfovean, un 2-0 chiar în anul promovării albaștrilor din Bănie.