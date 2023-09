FC Voluntari – CFR Cluj 1-2, în etapa 8 din SuperLiga. Ardelenii întorc scorul în 4 minute

Meciul FC Voluntari – CFR Cluj are loc sâmbătă, 2 septembrie, cu începere de la ora 19:00, în cadrul etapei a 8-a din SuperLiga. Ilfovenii au scos un punct, aproape miraculos, runda precedentă, la Galați, revenind pe final de la 0-2 cu Oțelul. Ardelenii vin după un succes facil pe teren propriu în fața lanternei roșii, FC Botoșani, scor 3-1 și speră să continue seria victoriilor, întrucât obiectivul este același ca în anii precedenți, câștigarea titlului.

Unde se joacă meciul FC Voluntari – CFR Cluj

Confruntarea FC Voluntari – CFR Cluj se desfășoară sâmbătă, 2 septembrie, de la ora 19:00, pe stadionul Anghel Iordănescu din localitatea ilfoveană, în etapa a 8-a din SuperLiga. Trupa lui Andrea Mandorlini începe să lege jocul din ce în ce mai bine și singurul jucător așteptat să mai plece până la încheierea perioadei de mercato ar fi kosovarul Krasniqi, dar numai pentru minim 2 milioane de euro, ardelenii fiind în negocieri cu Bordeaux, din Ligue 2, care nu vrea să ofere mai mult de 1,5 milioane.

La Voluntari va fi un meci în care foarte probabil se vor auzi și jucătorii între ei, pentru a nu mai vorbi de antrenori, deoarece ilfovenii au cea mai scăzută medie de spectatori pe meci din perspectivă proprie iar fanii lui CFR nu se înghesuie pe trenuri pentru a susține echipa în deplasări. Așa încât vor fi puțini spectatori, stadionul umplându-se cu suporterii oaspeți doar le meciurile cu echipele buureștene, Universitatea Craiova sau Petrolul.

Cine transmite la TV partida FC Voluntari – CFR Cluj

Partida FC Voluntari – CFR Cluj se joacă sâmbătă, 2 septembrie, de la ora 19:00,pe stadionul Anghel Iordănescu din localitatea ilfoveană, în etapa a 8-a din SuperLiga și va putea fi urmărită pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Sâmbătă, 2 septembrie, va fi una dintre ultimele zile cu vreme frumoasă, dar nu foarte călduroasă, pentru că ne pregătim de zilele ploaiase și cu temperaturi în scădere care vor începe săptămâna viitoare chiar din prima zi. Temperatura maximă a zilei va urca până la 28 de grade la amiază iar la ora partidei pot fi în jur de 25-26 de grade, fără pericol de ploaie. Va conduce aceasră partidă Florin Andrei din Târgu Mureș.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Voluntari – CFR Cluj

nu are decât o singură absență, pe temen lung, pentru că este vorba de unul dintre jucătorii care începuseră foarte bine sezonul, atacantul George Merloi, în rest formula de bază, din care nu lipsesc experimentații Crepulja, Rață și Sigurjonson la mijloc și veteranul Nemec în atac, la fel eficient și acum după ce a trecut de granița a 37 de ani.

CFR Cluj stă foarte bine la capitolul probleme de lot. A revenit și după serioasa accidentare care l-a ținut luni de zile în afara terenului. Problema lui Deac este că nu prea mai reușește să găsească locul de titular, pentru că lotul lui CFR e mult schimbat și antrenorul Andrea Mandorlini are preferințele lui, acum în atac mizând mult pe tandemul Otele-Bârligea.

Cote la pariuri la jocul FC Voluntari – CFR Cluj

Este o cotă excelentă 1,85 stabilit de casele de pariuri la acest meci pentru victoria echipei clujene, care are clar un lot mult mai valoros, cu jucători extrem de experimentați și care pot pune lejer presiune asupra adversarului. Dacă ilfovenii ar răsturna pronosticurile cota lor ajunge la 4,30. Șansă dublă X2 are cotă de 1,20 iar șansă dublă 1X ajunge la cota de 1,80. Gol marcat de oaspeți are tot 1,20, reușita Voluntarilor face însă 1,70.

CFR s-a simțit cu rarte excepții ca acasă pe stadionul din Voluntari. Explicabil acest lucru prin faptul că a obținut șapte victorii, a remizat de numai două ori și a cedat tot de două ori, interesant acest lucru petrecându-se doar în anul 2016. Ultimele patru victorii ale ardelenilor pe terenul ilfovenilor au fost obținute la scor identic, adică 1-0.