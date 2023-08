Ciprian Deac, avertisment pentru noii jucători de la CFR Cluj: “Să îşi dea repede seama unde au venit!”

. Dubla lui Otele şi golul lui Tachtsidis din penalty au rezolvat meciul pentru fosta campioană a României, care urcă pe podium, la trei lungimi de lider.

Ciprian Deac, avertisment pentru noii jucători de la CFR Cluj!

ca titular în acest sezon. Revenit după o accidentare, decanul de vârstă al celor de la CFR Cluj a avut un mesaj pentru noii săi colegi, spunând că trebuie să se adapteze imediat la echipă:

“Am avut multe ocazii, am pasat mult între linii, unde nu le-a convenit foarte mult. A fost o primă repriză foarte bună. După cum ştiţi, pot să mă antrenez de trei ori pe zi, dar cel mai bun antrenament este meciul.

Îmi pot reveni 100% doar prin jocuri. Dacă voi juca meci de meci, cred că în trei-patru jocuri voi atinge forma maximă dinainte de accidentare. Mister este un antrenor ofensiv, nu întâmplător am marcat atâtea goluri. Partea rea este că şi primim.

“Este important să se acomodeze ei şi să îşi dea repede seama unde au venit”

Trebuie să fim mai concentraţi. Apărarea îţi câştigă campionatul şi dacă vrem să fim acolo sus, trebuie să avem grijă. Eu sunt obişnuit cu concurenţa.

Mereu s-au făcut foarte multe transferuri, este important să se acomodeze ei şi să îşi dea repede seama unde au venit. Aici nu este loc de greşeală, de eşec”, a spus Deac.

Otele: “Îmi place mult postul pe care sunt folosit”

Philip Otele a fost jucătorul meciului. Fotbalistul venit de la UTA Arad a marcat o “dublă”, spunând că îi convine foarte mult postul pe care este folosit de Andrea Mandorlini:

“Sunt fericit pentru victorie. Am stat foarte bine din punct de vedere mental, este foarte bine că am înscris în prima repriză. Mă bucur că am marcat eu. Sunt un jucător ofensiv, îmi doresc să ajut cât mai mult echipa.

Îmi place mult postul pe care sunt folosit. Orice este posibil în fotbal. Chiar dacă am avut 2-0 a trebuit să rămânem umili. În SuperLiga se poate întâmpla orice.

Toată lumea spune că trebuie să ne batem la titlu, an de an se întâmplă asta la CFR Cluj. Suntem aproape de 100% din potenţial, când vom fi acolo, vom fi şi mai buni”.