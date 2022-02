Cele mai puternice femei din hocheiul nord-american! Poveştile de succes din NHL şi premiera din All-Star Weekend

Hocheiul, ca întreg sportul, este în continuă schimbare. Și nu ar trebui să vă surprindă faptul că barierele cad inclusiv în NHL, cel mai puternic campionat al lumii.

Și pentru că urmează All-Star Weekend, în care doamnele își au rolul lor, inclusiv pe gheață, ne îndreptăm atenția către cele mai puternice femei din NHL. Cu atât mai mult cu cât se împlinesc trei decenii de când Manon Rheaume a evoluat pentru o echipă din întrecerea profesionistă nord-americană.

Astăzi, hocheiul feminin este unul dintre sporturile cu cea mai rapidă creștere din America de Nord. Iar femeile intră în arenă, alături de bărbați, la NHL All-Star Weekend.

Merită detaliat, și o vom face imediat. Până atunci, merită să privim în urmă, către anul de grație 1956. Atunci, Abigail ”Abby” Hoffman și-a tuns părul și s-a prezentat sub numele Ab pentru a juca hochei. Avea deja 6 ani de când pusese patinele în picioare și, la acea vreme, nici măcar în zona sa, în Canada, nu existau echipe feminine.

A jucat fundaș pentru St.Catharines Tee Pees, în Little Toronto Hockey League. Și a fost selectată și pentru un meci All-Stars. Însă, atunci când echipa s-a înscris pentru un turneu regional, fiind nevoită să prezinte actul de identitate, schimbarea a fost ”descoperită”.

Hoffman și părinții ei nu au renunțat. Și au depus o petiție la Curtea Supremă din Ontario. Cazul a făcut furori în media, iar Abby a câștigat. Instanța a stabilit că oriunde existau echipe de hochei pentru băieți trebuiau formate și unele feminine. Sau, măcar, să le fie permis fetelor să se antreneze. Verdictul este considerat momentul care a schimbat pentru totdeauna fața sportului canadian.

Ulterior a trecut la natație și atletism. Și, la 800 de metri, a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice. Și a fost medaliată la Universiadă și Jocurile Pan-Americane. Pentru ca, mai apoi, după încheierea carierei, să fie, între altele, prima femeie care a condus Sport Canada (1981-1991).

Manon Rheaume rămâne însă în istorie drept prima femeie care a jucat hochei pentru o echipă din . Mai precis pentru Tampa Bay Lightning, cea care este campioana ultimelor două ediții.

, pe 23 septembrie, cu 11 ani înainte ca gruparea să obțină prima dintre cele trei Cupe Stanley. În pre-sezon, Manon a apărat într-un meci cu St.Louis Blues. Iar mai apoi a repetat experiența contra lui Boston Bruins.

”Inima îmi bătea atât de tare, încât am simțit că îmi sare din piept”, a spus Rheaume. ”Dar cel mai tare lucru a fost că, de îndată ce am ajuns pe gheață, fluturii au dispărut și eu doar jucam hochei. Mi-au trebuit ani pentru a putea realiza ceea ce s-a întâmplat în acea zi”.

Lucrurile nu aveau însă să se oprească aici. Dacă n-a jucat vreun meci oficial în cea mai puternică ligă nord-americană de hochei, a făcut-o în IHL. Pentru Atlanta Knights, devenind prima femeie din istorie care a evoluat în ligile profesioniste masculine.

Iar mai apoi, tot în IHL, pentru Las Vegas Thunder, Flint Generals și Port Huron Icehawks. Iar în ECHL pentru Knoxville Cherokees, Nashville Knights, Tallahassee Tiger Sharks, și-n WCHL pentru Reno Renegades. Ori în Austria, pentru VEU Feldkirch.

La puțin peste un an după meciul istoric al lui Rheaume, Erin Whitten avea să fie următoarea care va juca împotriva . Whitten a evoluat într-un meci din East Coast Hockey League, pe 30 octombrie 1993. Și a stabilit o altă .

Toledo Storm, echipa sa, s-a impus cu 6-5 în fața lui Dayton Bombers. Iar Whitten era prima femeie care evolua pentru o echipă câștigătoare. Tot ea avea să fie, în sezonul 1993-94, în care a jucat pentru Adirondack Red Wings, cea dintâi femeie care a evoluat în AHL.

Iar în 1996 a renunțat la echipamentul de portar. Și, pentru 18 secunde, a intrat ca jucătoare de câmp. Marcând o altă premieră pentru sportul profesionist american.

Lista cuprinde și alte nume importante. Danielle Dube, portarul naționalei canadiene, a fost prima care a semnat, în 1995, un contract în West Coast Hockey League. N-avea însă să joace pentru Bakersfield Condors, ci, șapte ani mai târziu, pentru Long Beach Ice Dogs.

Angela Ruggiero a fost cea dintâi femeie care a jucat în Central Hockey League (2005, Tulsa Oilers). În timp ce Shannon Szabados și-a făcut debutul ca portar în Southern Professional League pentru Columbus Cottonmouths împotriva lui Knoxville Ice Bears, în martie 2014. Iar în decembrie 2015, a devenit prima femeie care a înregistrat un shutout într-o ligă profesionistă de hochei masculin.

Fără îndoială, Hayley Wickenheiser este o legendă în hochei. Pe parcursul carierei sale de 23 de ani ca jucătoare a obținut patru titluri olimpice și o medalie de argint. Plus alte șapte medalii de aur și șase de argint la Mondiale.

Este liderul all-time al naționalei Canadei în ceea ce privește numărul de puncte. Dar și prima femeie care a jucat full-time hochei profesionist pe o altă poziție decât cea de portar. Și cea dintâi care a marcat. De altfel, a evoluat nu doar în America de Nord, ci și în Finlanda, pentru Salamat. Iar în sezoanele 2003 și 2004 a marcat două goluri și a izbutit 11 puncte.

