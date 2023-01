Fenomen inexplicabil în Galați. Oamenii au semnalat un obiect luminos pe cer, spart în bucăți. Explicația astronomilor

La mijlocul săptămânii trecute, mai mulți cetățeni din județul Galați au semnalat, pe cer, prezența unui obiect luminos care ulterior s-a spart în patru bucăți.

Miercuri (18 ianuarie) seara, în Tulcești, județul Galați. Un cetățean a sunat la 112 și a anunțat că a văzut un obiect luminos pe cer, care s-a rupt în mai multe bucăți.

Bărbatul le mai spunea autorităților că, după dezintegrare, bucățile din acest obiect au căzut pe un câmp din apropierea proprietății sale și s-ar fi auzit chiar și o explozie.

La acea dată, mai mulți polițiști și pompieri au ajuns la locul indicat și au făcut verificări, însă, nu au găsit nimic, informează .

A existat prima dată suspiciunea că bărbatul minte sau ar avea ceva probleme, însă nu doar el a sesizat cele întâmplate.

Se pare că mai mulți gălățeni, din localități diferite, ar fi observat ceva ciudat pe cer.

”Am văzut un obiect luminos căzând din cer în seara asta din comuna Piscu, tot așa s-a despărțit în câteva bucati și a făcut o lumină puternică. Această persoană nu vorbește prostii”, spune un alt bărbat.

”Nu-s prostii, și eu am văzut în seara asta și sunt din Cosmești. Clar nu vorbește prostii am văzut o lumina puternica mergând pe DN 26 la ieșire din Tulcești” / Eram la volan veneam dinspre Tg. Bujor ]n jurul orei 20,45 – 21 eram patru persoane în mașină și am văzut toți ca un fulger puternic spre Galați noi fiind pe la Chiraftei!”, mai precizează alți cetățeni.

Cum explică astronomii fenomenul din Galați

În ciuda controverselor, , într-adevăr, pe cerul din județul Galați, la mijlocul săptămânii.

Într-o postare pe grupul de Facebook , locul unde mai mulți astronomi își împărtășesc observațiile și experiențele, fenomenul de la Galați a fost deja confirmat de un astronom amator.

Această cădere luminoasă a meteorului ar fi durat 10 secunde și ar fi provocat o lumină comparabilă cu cea a lunii pline.

”Avem martor ocular, astronom amator, Neagu Gabriel Cristian, meteorul a durat 10 secunde. Avem înregistrare de la stația Moroi din Galați!

Avem martori oculari doi astronom amatori, din Brăila (Andrei Ionescu) și Vaslui (Cristian Grigore).



Am vorbit cu martori oculari. E vorba de un bolid care a explodat la final. Unii l-au asociat și cu sunet/bubuitură, dar informațiile sunt contradictorii”, se arată în postarea legată de acest eveniment.