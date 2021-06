Norul pâlnie (funnel cloud) a fost surprins de mai mulți localnici. Pâlnia a coborât până aproape de nivelul solului, însă s-a destrămat câteva minute mai târziu.

Fenomen spectaculos la Corbu. Un nor pâlnie a fost aproape să devină o tornadă

Un nor de pâlnie este un nor în formă de pâlnie format din picături de apă condensată, asociat cu o coloană de vânt rotativă și care se extinde de la baza unui nor (de obicei un cumulonimbus sau un nor cumulus ), dar care nu ajunge la sol sau la suprafața apei.

Tot în localitatea Corbu, șuvoaie de apă aduse de pe câmp au ajuns pe străzi, iar mai multe locuințe au fost inundate.

Străzile au fost inundate și în Constanța, în apropiere de stațiunea Mamaia, iar în unele locuri apa depășea 30 de centimetri.

Județul Constanța s-a aflat astăzi sub incidența unei de ploi și furtuni.

Cele mai multe tornade se produc în lunile mai și iunie

Odată cu sezonul cald începe și , un fenomen meteo extrem care este raportat tot mai frecvent și în România. Astfel de fenomene se produc de obicei în sud-estul țării.

Statisticile arată că cele mai multe tornade se produc în lunile mai și iunie. Din iulie au loc mai mult trombe marine care se produc în afara sezonului tornadelor.

„Trombele marine se formează diferit, mecanismele sunt diferite de cele prin care se formează tornadele pe uscat.

Dar în Europa, spre deosebire de SUA, considerăm trombele marine tot în rândul tornadelor.

Vă dau exemplul Italiei, unde sunt tornade care se formează pe Marea Mediterană, intră pe uscat și produc pagube.

Și atunci, la nivel european, am decis să le catalogăm și pe acestea ca fiind tornade, dacă ajung pe uscat”, a explicat la Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme.