Fiica lui Adi Minune a ajuns la spital. Ce a pățit Karmen Simionescu

Fiica lui Adi Minune a ajuns la spital. Karmen Simionescu a suferit un incident nu foarte plăcut. Aceasta a avut nevoie de ajutorul medicilor, drept urmare, s-a deplasat direct la camera de gradă.

Probleme mari pentru Karmen Simionescu la final de săptămână. a ajuns la camera de gardă de la spital. Un incident mic avea să o coste destul de scump pe artistă.

Se pare că aceasta a reușit, fără să vrea, să își prindă degetul la ușa de la mașină. Iar deși la prima vedere pare un incident mic, s-ar părea că în realitate, lucrurile au fost ceva mai complicate.

Într-o postare pe contul personal de Instagram, artista le-a povestit urmăritorilor ei întreaga întâmplare. Deși era o zi cât se poate de bună pentru ea, nimeni nu avea să știe ce va urma în continuare.

Fiica lui Adi Minune și-a trântit ușa de la mașină pe deget, iar în loc să deschidă ușa pentru a-l scoate, aceasta a ales să își tragă degetul. Ce a urmat apoi a fost cu adevărat dureros, spune artista.

Ce a pățit Karmen Simionescu

Karmen Simionescu a ajuns la urgență. Și mai rău de atât, medicii i-au dat doar două variante, care mai de care mai dureroase. Prima dintre ele era ca unghia să fie trasă cu un clește.

Cea de a doua în schimb era să o lase astfel încât să se urmărească dacă va apărea sau nu o infecție. Pentru însă, întreaga întâmplare a fost mult prea mult.

„Ca de fiecare dată când spun că am o zi bună, ceva trebuie să se întâmple. Și astăzi, eu, pentru că sunt cea mai deșteaptă femeie de pe întreaga planetă, mi-am trântit ușa de la mașină pe deget. Mai are rost să vă zic că eu în loc să deschid ușa, mi-am tras degetul din ușă? Nu mai are rost. Și că am fost la urgență(n.r. la spital) pentru această nenorocire?!

Și variantele erau următoarele: unu, hai să tragem unghia cu cleștele, s-o dam jos sau doi, hai să stăm așa, să vedem dacă se infectează. Am zis că o să fac un jurnal, dar se pare că viața mea este în fiecare zi o provocare și nu pot să țin pasul, să mă filmez la fiecare treabă”, a povestit fiica lui Adi Minune, pe pagina ei de Instagram.