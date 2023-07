Fiica lui Liviu Vârciu, în ipostaze tandre cu noul iubit, la mare. Carmina și-a uitat prima dragoste din Arad

Carmina Vârciu și tânărul care i-a furat inima s-au afișat împreună la festivalul care a avut loc weekendul trecut, la malul mării. Deși se știa că fiica lui Liviu Vârciu se iubește de ani buni cu un băiat din Arad, a fost surprinsă în brațele unui celebru TikTok-er.

Carmina Vârciu are un nou iubit

Spre deosebire de tatăl său, Carmina Vârciu este mult mai discretă în ceea ce privește viața sa personală. Anul trecut, tânără mărturisea că are o relație de trei ani, cu un tânăr pe care îl cunoaște de opt, și cu care părinții săi sunt de acord.

Însă Dar se pare că distanța a făcut ca relația dintre tânără și băiatul din Arad să se răcească și să ajungă la final. Iar acum, ea a fost surprinsă în ipostaze tandre cu un celebru TikTok-er.

Carmina Vârciu și Iustin Chiroiu s-au afișat de multe ori împreună pe internet în ultima vreme, dar niciodată nu au dat de înțeles că ar fi mai mult decât prieteni, chiar dacă au publicat și videoclipuri în care simulau o cerere în căsătorie.

Urmăritorii le-au transmis atunci că s-ar potrivi de minune. Iar răspunsul a venit acum, când paparazzii WoWbiz i-au fotografiat la Neversea dansând, ținându-se în brațe și chiar sărutându-se la malul mării, după cum se poate vedea în imaginile de

Ce spunea fiica lui Vârciu despre iubitul din Arad

În luna octombrie a anului 2022, Carmina Vârciu părea încă îndrăgostită de prima sa dragoste. povestea că s-au întâlnit în școala generală și nu a avut o părere bună despre el la început.

„Relația cu iubitul meu nu va fi dificilă. Pentru că noi tot timpul am fost așa de mici. Adică ne-a obișnuit cu chestia asta, că n-am putea să fim non-stop împreună. Având în vedere că eram mici, nu era ok. Îmi place de tine de la distanță, chestii de copii și acum, cu timpul, ne-am maturizat amândoi. Ne-am obișnuit și avem încredere unul celălalt și comunicăm zilnic. Adormim nopțile pe FaceTime la telefon. Adică suntem apropiați, de la distanță.

Nu știu ce va fi pe viitor. Dacă ar fi să mă întorc înapoi la Arad, m-aș întoarce când aș fi bătrână, să-mi cumpăr o casă acolo undeva frumos și să stau efectiv. Dar nu știu. Momentan nu-mi place să-mi fac planuri. Nu cred că o să vină el aici pentru că nu-i Bucureștiul. Am avut noroc pentru că noi suntem foarte similari, ne spunea fiica lui Liviu Vârciu.

Cu toate acestea, Carmina Vârciu nu-și dorea să se căsătorească. Nu ne place să ne facem planuri. Peste 5 ani ne căsătorim, peste 8 ani facem copiii. Mie îmi place să mă surprindă viața, nu-mi place să mă gândesc eu la ce va fi și așa și el. Momentan vreau să termin facultate, având în vedere că mai am un an. Vreau să mă axez pe ce înseamnă carieră și ce am eu de făcut și după aceea ne gândim la căsători, copiii. Nu consider cu un act mă ține pe mine legată de cineva”, a declarat Carmina Vârciu.