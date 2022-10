Fiica lui Liviu Vârciu nu se mai ascunde. Cum arată iubitul Carminei: “Am vrut să păstrez secret, dar nu mai are niciun sens acum”

Carmina, fiica cea mare a prezentatorului de la Prețul cel bun, și-a luat băgăjelele și s-a mutat la București. Decizie luată în urma unei discuții cu ambii părinți, dat fiind faptul că vrea să urmeze cursurile unei facultăți departe de orașul natal, Arad, unde locuia alături de mama ei.

Carmina, prima imagine alături de viitorul ginere a lui Liviu Vârciu

Cum la 1 octombrie se anunță începerea unui nou an universitar, . Celebrul prezentator de la Antena 1 este cel care a ajutat-o să își pună bazele unei noi vieți, aici, în Capitală.

Nu spunem degeaba acest lucru, dovadă stă postarea tinerei de pe instagram în care își anunță urmăritorii că începe un nou capitol în viața ei. Mai exact, tatăl, Liviu Vârciu, i-a cumpărat un imobil de lux pentru a se muta singură… sau nu chiar, vă spunem imediat detaliile picante.

Fiica vedetei de la Antena 1 a simțit să pună o mică descriere imaginilor.

”Am început un nou capitol în viața mea. M-am mutat singură🦋 Mulțumesc @liviu_varciu și @conforturban pentru cea mai minunată surpriză💌 Sunt învăluită de emoții frumoase și constructive care mă vor ajuta in multe de acum înainte. Sunt cea mai fericită. 🤍🦋Mă simt norocoasă”, a scris Carmina.

Fiica lui Liviu Vârciu, surpriză de zile mari pentru celebrul ei tată

Dacă are căsuța ei, era firesc să aibă și o persoană cu care să își facă amintiri în ea. Așa că, nu a mai stat pe gânduri, nu s-a mai ascuns și l-a prezentat tuturor pe iubitul ei. Da, da! Ați auzit bine! Și nu e de ieri, de azi, ci de ani de zile în viața Carminei!

Chiar fiica cea mare a lui a confirmat că simte fiorii dragostei de mult, dar a fost mai bine să nu se afișeze, deși cei doi locuiau împreună în Arad, înainte de mutarea ei în București.

Primind acordul de la tatăl ei, Carmina a decis să îl arate pe potențialul ginere al prezentatorului. Fiica celebrului cântăreț, radiind de fericire, oferă fanilor ei detalii și imagini inedite din viața lor de cuplu.

”Am stat la iubitul meu pentru că da, am iubit de foarte mult timp și nimeni nu știa asta, pentru că am vrut să păstrez secret, dar nu mai are niciun sens acum și o să și vedeți de ce, cel mai probabil la tata în vlog”, a precizat fiica lui Liviu Vârciu în mediul online.

Mai multe detalii despre cel care o face fericită și despre povestea lor de iubire vor fi divulgate chiar de Liviu Vârciu, care va vorbi public despre ei doi, pe canalul său de YouTube.