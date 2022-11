Din ce face bani Carmina, fiica lui Liviu Vârciu! Puștoaica e categorică în amor: ”Nu am vrut niciodată să fie ca tata”

De câteva luni, plecată din Arad, Carmina Vârciu s-a mutat singură în propriul apartament din București. Departe de mamă, dar mai aproape de tată, fiica lui Liviu Vârciu face eforturi mari pentru a deveni independentă din punct de vedere financiar și, în exclusivitate pentru FANATIK, a dezvăluit ce planuri și-a făcut pentru viitorul alături de iiubitul ei.

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, face bani, dar are două job-uri

Dornică de o viață responsabilă, , care a necesitat un efort material imens pentru a-l amenaja așa cum îl visa. Tânăra mărturisește că, deși a fost ajutată și de părinți, face eforturi pentru a fi pe banii ei. Pentru asta deja s-a angajat ca ajutor la un brand de haine, asta pe lângă banii pe care îi face din mediul online.

”A fost un pic dificil la început, că nu mai era nimeni, eram singură. În ceea ce privește, bănuții mai am și ajutorul lor momentan, deși din toate puterile și răsputerile mele vreau să închei capitolul ăsta. De când am venit la București și tata m-a ajutat, dar și mama foarte mult. Dar, îmi mai câștig și banii mei. Încet, încet, sper să fiu cât mai repede pe piciorele mele.

Banii vin de pe partea de online, pentru că pe asta m-am axat în ultimul timp și lucrez în același timp la Anna Roman Brand, la atelierul Annei Roman. Sunt un ajutor pentru ea acolo la birou, mă mai ocup de pagina de instagram. Mă implic în toate necesitățile pe care le are.

Parțial poate că prin intermediul Andei am ajuns să merg la Anna Roman. Mi-e tata mi-a recomandat-o pentru că probabil știa de la Anda că are nevoie de o fată ca ajutor acolo. Eu oricum o știam pe Anna de foarte mult timp”, a spus Carmina Vârciu.

Câți bani ”sparge” pe lună prima fiică a prezentatorului de la Antena 1

La întrebarea de pe buzele tuturor atunci când vine vorba de copiii vedetelor, respectiv, câți bani cheltuie lunar, Carmina, fiica prezentatorului de la Antena 1 a mărturisit că de la venirea în București nu a mai avut o limită. Chiar a avut discuții cu ambii părinți din cauza banilor aruncați, care, ce credeți, nu erau pe necesitățile vârstei, ci pe diverse pentru noua casă în care s-a mutat.

”De când am venit la București nu mai am o medie cu cât cheltui. Încerc să nu întrec calul, dar Carmina nu a avut limită de când s-a mutat. Încerc să nu mai fiu atât de cheltuitoare. Problema mea era că nu dădeam bani pe haine sau bijuterii, erau chestii de casă, cutii. Spray-uri de casă, 80 dacă se poate, nu știu, orice chestie de casă decorativă. Am avut discuții despre bani pentru că mi se pare normal, dar am fost tot timpul înțelegătoare. N-am putut să fac mofturi având în vedere ce viață mi-a oferit mama și tata”, a mai afirmat tânăra.

Carmina, despre Anda, partenera lui Liviu Vârciu: ”Comunicăm și cam atât”

În privința relației cu Anda, actuala soție a tatălui ei, și, punctează că nu prea a petrecut nici foarte mult timp cu Anastasia și cu Matei de când s-au născut. De asemenea, decizia privitor la viața părinților ei nu îi aparține, și, atâta timp cât ei sunt fericiți, restul nici nu mai contează.

”Cu Anda sunt foarte apropiată de vârstă, dar, când e cazul, comunicăm și cam atât. Atâta timp cât tata e fericit, și îl văd fericit cu adevărat, nu am nicio problemă. Și dacă îmi place, și dacă nu-mi place, aia e. Nu prea am petrecut atât de mult timp cu Anastasia și cu Matei. Cu Anastasia am petrecut mai mult. Atunci când Anda născuse, eram la București în primul semestru din clasa a IX – a. Dar, era bebe, era mică, nu ține minte 100%, dar da, dacă ne vedem mă joc cu ei, cu păpușile. Nu ne vedem foarte des pentru că eu stau super departe de ei.

Am trecut peste orice etapă nașpa care s-a petrecut în viața mea de-a lungul timpului în ultimii ani. Am acceptat tot ce s-a întâmplat. Pentru mine a fost o mare lecție de viață, adică toată etapa în care eu am stat la tata la București. M-am maturizat așa cum nu credeam că o să mă facă vreodată o altă situație și sunt recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat până acum și tot ce o să mi se întâmple”, a mărturisit fiica prezentatorului de la Antenă.

Fiica lui Liviu Vârciu, despre iubit: ”Nu ne place să facem planuri”

S-au cunoscut când aveau doar 13 ani și mereu au avut o relație la distanță, dar, în același timp, spune tânăra, sunt foarte apropiați și cu mare încredere unul în altul. Ea la București și el la Arad. Ea cu gânduri de a merge în locurile natale doar la bătrânețe, el, cu frică de agitația Capitalei, pare un du-te vino fără viitor pentru cei doi. Însă, Carmina spune că nu-i place să-și facă planuri. Nu își proiectează că peste cinci ani se căsătorește sau că peste opt ani face copiii. Îi place ca viața să o surprindă.

”Relația cu iubitul meu nu va fi dificilă, pentru că noi tot timpul am fost așa de mici, adică ne-a obișnuit cu chestia asta, că n-am putea să fim non-stop împreună, având în vedere că era mici, nu era ok. Îmi place de tine de la distanță, chestii de copii și acum, cu timpul ne-am maturizat amândoi, ne-am obișnuit și avem încredere unul celălalt și comunicăm zilnic. Adormim nopțile pe FaceTime la telefon. Adică suntem apropiați, de la distanță.

Nu știu ce va fi pe viitor. Dacă ar fi să mă întorc înapoi la Arad, m-aș întoarce când aș fi bătrână, să-mi cumpăr o casă acolo undeva frumos și să stau efectiv, dar nu știu. Momentan nu-mi place să-mi fac planuri. Nu cred că o să vină el aici pentru că nu-i Bucureștiul. Am avut noroc pentru că noi suntem foarte similari.

Nu ne place să ne facem planuri. Peste 5 ani ne căsătorim, peste 8 ani facem copiii. Mie îmi place să mă surprindă viața, nu-mi place să mă gândesc eu la ce va fi și așa și el. Momentan vreau să termin facultate, având în vedere că mai am un an. Vreau să mă axez pe ce înseamnă carieră și ce am eu de făcut și după aceea ne gândim la căsători, copiii. Nu consider cu un act mă ține pe mine legată de cineva”, ne-a mai recunoscut Carmina Vârciu.

Carmina, iubit după chipul și asimilarea lui Liviu Vârciu

Carmina povestește în premieră pentru FANATIK cum și-a ales iubitul, care este după chipul și asemănarea tatălui ei celebru, Liviu Vârciu. În clasa a VIII – a, la banchet, prezentatorul la cunoscut pe partenerul fiicei lui, despre care nu a avut cea mai bună impresie, dar, băiat de treabă și foarte respectuos, a intrat pe sub pielea părinților ei.

”Mama știa, după scurt timp a aflat și tata, pentru că a fost la banchetul din clasa a VIII – a și i l-am prezentat. Lor le place mult de David. E un băiat chiar foarte de treabă pentru ei. E respectuos, adică are toate calitățile pe care un părinte și le-ar dori pentru fata lor.

Când l-am cunoscut pe David avea părul lung aproape până la umeri și nu știu, îmi plăcea mie așa. Cred că era o chestie psihologică. Avea părul asemănător cu vremurile când tata era în L.A. și era melodia aia gen cu părul, cumva cu o șuviță pe ochi. Cred că a trezit acolo în interiorul meu ceva, dar de la șuvița aia de păr am ajuns până aici.

Când l-a văzut tata prima oară a zis: `cine mă, pletosul ăla?`. Nu am vrut niciodată să fie ca tata, dar mi-am dat seama în timp, dar nu pot să caut ceva după lipsurile mele. Nu mai știu cum gândeam când aveam 13 ani, dar probabil era ceva acolo”, a mai zis, pentru FANATIK, Carmina.