Fiica Roxanei Ciuhulescu, ținută nouă ore în operație. Cum se simte acum

Fiica Roxanei Ciuhulescu e în recuperare după operația prin care a trecut, una care a durat nouă ore. Vedeta a spus cum se simt acum fata ei și mai ales în ce stadiu este recuperarea.

Fiica Roxanei Ciuhulescu se simte mult mai bine după operație la spate care a durat nouă ore

Intervenția chirurgicală la care a fost supusă adolescenta a avut loc în urmă cu ceva timp. Fiica Roxanei Ciuhulescu a fost depistată cu o problemă la spate care nu se putea rezolva altfel decât pe masa de spital.

Astăzi, după șase săptămâni de la acea intervenție, Roxana face câteva precizări și spune că lucrurile s-au mai așezat. Nu e completă vindecată, dar se simte foarte bine, menționează fosta prezentatoare a emisiunii ProMotor de la PRO TV.

Fiica Roxanei Ciuhulescu are un tonus mai bun, reușește să se odihnească așa cum trebuie și e încrezătoare că perioada neagră se va încheia.

„Mai durează recuperarea, are șase săptămâni de la operație. Este foarte bine. Weekend-ul trecut am fost nași la o nuntă și când am văzut-o pe ringul de dans cum dansa.

Parcă nu îmi venea să cred că avea cinci săptămâni de la operație. E bine, nu are dureri, se odihnește foarte bine, e mai încrezătoare, e mai pozitivă, văd o schimbare foarte mare în ea”, a declarat Roxana Ciuhulescu

Tânăra fusese diagnosticată cu scolioză severă

Fiica Roxanei Ciuhulescu în luna august. de doctori cu scolioză severă, iar singura metodă de tratament era operația. Durerile de spate pe care fiica vedetei le acuza erau asociate, în cele mai multe episoade, cu o febră musculară mai accentuată.

„Creșterea rapidă în înălțime și lipsa completă a mișcării din timpul pandemiei – pentru un copil foarte activ care practică balet de la 3 ani și a făcut înot, volei și echitație la viața ei, oprirea bruscă a oricărei activități fizice și-a spus cuvântul.

Într-un timp record, scolioza a evoluat de la 36 de grade la 64 de grade. Viața fiicei mele a ajuns să fie pusă în pericol”, a scris Roxana Ciuhulescu acum câteva săptămâni despre problema medicală a fetei sale.