Fiica unui mare dirijor din România a murit. A avut o carieră impresionantă în muzică

Fiica unui important dirijor român a încetat din viață. Avea 68 de ani și o carieră impresionantă în muzică. Datorită profesionalismului de care a dat dovadă a reușit să devină cunoscută pe plan mondial. De-a lungul carierei sale, a predat și în SUA.

Deces în lumea muzicii. A încetat din viață fiica unui important dirijor român

Noemi Marin, fiica marelui dirijor și muzician Marian Constantin, a încetat din viață la începutul acestei săptămâni. Anunțul pierderii sale a fost făcut de către Corul Național de Cameră ”Madrigal-Marin Constantin”, pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Noemi Marin A reușit să lanseze 11 volume și peste 400 de articole în domeniul muzicii. De altfel, a fost profesor de retorică și discurs politic la Florida Atlantic University, din SUA.

Totodată, Noemi Marin a avut un doctorat în retorică la University of Maryland, College Park, și a deținut o serie de obiecte, articole și fotografii ale Corului Madrigal. De altfel, înainte și după 1989 Noemi Marin a predat la Florida Atlantic University specialitate retorică și discurs politic.

ADVERTISEMENT

”Ne pare rău să anunțăm încetarea din viață a celei care a fost Prof. UNIV. Dr. Noemi Marin, profesor de retorică și discurs politic la Florida Atlantic University, Statele Unite. Fiica marelui dirijor și muzician MARIN Constantin, Noemi Marin a fost autoarea a peste 11 volume și 400 de articole, publicate în impresionanta sa carieră.

Cu un doctorat în retorică de la University of Maryland, College Park, Noemi Marin a fost profesor la Florida Atlantic University, specialitate retorică și discurs politic în Europa de Est înainte și după 1989 (…) Noemi Marin este deținătoarea unei colecții impresionante de obiecte, articole, fotografii ale Corului Madrigal”, au anunțat

ADVERTISEMENT

Noemi Marin a avut o legătură strânsă cu tatăl ei

De asemenea, Noemi Marin Cu doar câteva luni înainte de a se ridica la ceruri, a acordat un interviu în care a folosit cuvinte emoționante la adresa dirijorului Marian Constantin. Îl descria precum un tată extrem de familist.

”Tata a avut un simț al familiei foarte puternic și atât bunica ce stătea cu noi, mama lui, dar și noi, copiii, am fost luați la toate participările importante ale Madrigalului. Îmi aduc aminte, copil fiind în ‘69, că la Festivalul Enescu l-am cunoscut pe Grigore Moisil, care venea la concertele Madrigal ca la un eveniment religios. Amândoi frații am fost des la repetiții, am fost la concerte în Festivalul Enescu, cât am fost în țară, bineînțeles…

ADVERTISEMENT

Și tata, și mama ne-au oferit niște lucruri cu totul speciale în călătoriile noastre și am avut și o altă șansă colosală să întâlnim oameni extraordinari și să participăm la discuții extrem de interesante despre muzica renascentistă, barocă și contemporană”, a spus Noemi Marin, potrivit sursei menționate anterior.