Filmul de pe Netflix pe care o să vrei să-l vezi de mai multe ori. Scene ireale, aventură și o poveste de nota 10

În ultima vreme, Netflix a început să scoată din ce în ce mai mulți ași din mânecă. Topul celor mai bune filme se schimbă constant, așa că următorul titlu trebuie neapărat vizionat cât mai repede.

Filmul de pe Netflix care te va ține în suspans

. Există titluri pentru toate gusturile, de la thrillere, la documentare sau comedii. Acum, pe final de an, platforma și-a propus să lanseze din ce în ce mai multe producții, iar una dintre ele deja face furori.

Este vorba despre ”Blood and gold” sau ”Sânge și aur”. Filmul de 100 de minute are acțiunea plasată în timpului celui de-Al Doilea Război Mondial. Povestea îl are în centru pe dezertorul de origine germană Heinrich, interpretat de Robert Maaser.

Acțiunea complexă este conturată și cu ajutorul Elsei, o fermieră curajoasă interpretată de Marie Hack. Cele două personaje principale, alături de un grup de naziști dau naștere unui subiect extrem de controversat.

Heinrich dezertează și pleacă acasă la fiica lui. Pe drum este prins de trupele SS și atârnat într-un copac. Din fericire, acesta nu moare, ci este salvat de către Elsa, care îl ascunde la ferma ei.

Între timp, trupele SS nu cedează și pleacă în căutarea unei comori neprețuite. Sătenii nu vor să îi lase să o descopere, așa că începe o adevărată luptă în goana după aur. Heinrich și Elsa ajung și ei în mijlocul acestui conflict, însă, fără voia lor.

Luna decembrie este luna dedicată filmelor românești

Acțiunea este plină de momente cheie, ceea ce îi va face pe privitori să stea cu sufletul la gură. Filmul ”Blood and gold” culminează cu bătaia de la sângeroasă de la biserica din sat. Cei care vor să afle ce final are acest film, trebuie doar să îl caute în biblioteca Netflix.

”Blood and gold” nu este singura surpriză a platformei pentru utilizatorii săi. În luna decembrie, care s-au bucurat de un real succes în cinematografele din țară.

De departe, cea mai așteptată producție este ”Aventura, strigați ura!”, reality show-ul produs de Speak și Ștefania. Este prima producție de acest gen, 100% românească care va fi urcată pe una dintre cele mai mari platforme de streaming.

Tot la categoria filme românești, utitilizatorii Netflix vor putea găsi tilturi precum ”Taximetriști”, ”Teambuilding”, ”Flavours pf Romania” sau ”Ana, mon amour”.