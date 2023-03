Filmul pe care mulți specialiști îl văd marele câștigător la Oscar 2023. Are 11 nominalizări la mai multe categorii

Cea de-a 95-a ediție a ceremoniei de decernare a premiilor Oscar are loc duminică, 12 martie și va fi transmisă în direct și în România. Evenimentul va avea loc la Dolby Theatre din Los Angeles și cel mai probabil va fi urmărit cu sufletul la gură de întreg globul.

Filmul care poate fi marele câștigător la Oscar 2023

Mai multe filme au primit nouă sau mai multe nominalizări, însă ‘Everything Everywhere All At Once’ este lider la momentul actual, cu 11 nominalizări. Filmul este urmat de ‘All Quiet on the Western Front’ și ‘The Banshees of Inisherin’ cu câte nouă nominalizări.

Experții se așteaptă deci ca marele câștigător la Oscar 2023 să fie filmul ‘Everything Everywhere All At Once’, însă rămâne de văzut dacă acest lucru se va și întâmpla. De cealaltă parte, la această categorie mai avem și alți zece candidați, primii dintre ei fiind ‘All Quiet on the Western Front’, ‘The Banshees of Inisherin’, ‘Top Gun Maverick’ și ‘The Fabelmans’.

Categoria Oscar 2023 pentru cel mai bun regizor este formată în totalitate din cei care au supervizat procesul creativ din spatele producțiilor care concurează pentru cel mai bun film, însă doar cinci dintre ei au șanse. Este vorba despre Todd Field, (Tár), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) și Ruben Ostlund (Triangle of Sadness).

Totuși, există doi regizori care au fost deja remarcați și anume Steven Spielberg (The Fabelmans) la Globurile de Aur și Daniel Kwan și Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once) la Critics’ Choice Awards. Cine are cele mai mari șanse? .

Cine ar putea fi cel mai bun actor la Oscar 2023

La categoria ”Cel mai bun actor” din 2023, cotele de pariuri arată o cursă cu doar două personaje la Gala Premiilor Oscar 2023, între Austin Butler și Brendan Fraser. Bulter spre exemplu a câștigat și premiile Globul de Aur pentru prestația sa din “Elvis”.

De cealaltă parte însă, Critics’ Choice Awards i-a acordat premiul pentru cel mai bun actor lui Fraser pentru rolul său din ‘The Whale’, iar marea majoritate a oamenilor îi dau tot lui șanse mari de câștig la Gala Premiilor Oscar 2023, conform .

Mergem mai departe la categoria “Cea mai bună actriță”, unde se regăsesc Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fablemans), care au făcut furori în fața camerelor de luat format. Cu toate acestea, în fruntea listei pentru a câștiga un Oscar în 2023 se află Cate Blanchett (Tár) și Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once), ambele câștigătoare ale unui Glob de Aur la această categorie.

Blanchett a luat premiul la Critics’ Choice Awards, dar cele mai multe persoane pariază în prezent pe Michelle Yeoh. Cu toate acestea, având în vedere experiența celor două actrițe, nu ar fi exclus să avem parte de o răsturnare de situația