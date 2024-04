Returul sferturilor UEFA Conference League. Acum se joacă Fiorentina – Plzen și Lille – Aston Villa

Returul sferturilor UEFA Conference League propune exclusiv meciuri în care tensiunea va fi maximă. Asta deoarece niciuna dintre echipe nu a reușit să își adjudece un avans semnificativ în partidele din tur.

Fiorentina – Plzen, Lille – Aston Villa, Fenerbahce – Olympiakos și PAOK – Dinamo Zagreb, live video online, în returul sferturilor UEFA Conference League

Cel mai aproape de o victorie categorică . Grecii i-au condus cu 3-0, pe teren propriu, pe turcii de la Fenerbahce. Aceștia din urmă au revenit, însă, și au reușit să reducă scorul la un 3-2 mai mult decât dătător de speranțe pentru ei.

Răzvan Lucescu vrea să obțină o calificare istorică în semifinalele UEFA Conference League. Pentru ca acest lucru să fie posibil, pentru prima oară în cariera românului, PAOK trebuie să întoarcă în turul din Belgia.

Lille – Aston Villa pornește de la scorul de 1-2. Misiunea englezilor de a conserva avantajul este una destul de complicată. Totuși, cel mai echilibrat meci din tur a fost Plzen – Fiorentina, încheiat 0-0. Italienii speră, deci, la o victorie acasă, care să îi ducă pentru al doilea an consecutiv în semifinalele competiției.

Cine transmite la TV returul sferturilor UEFA Conference League

Dintre cele patru partide, doar Lille – Aston Villa va fi televizată în România. Partida poate fi urmărită pe Pro Arena, de la 19:45. Toate partidele pot fi urmărite pe FANATIK.ro, în format LIVE VIDEO.

În semifinale, câștigătoarea dublei dintre Lille și Aston Villa va juca împotriva echipei calificate la capătul meciului Fenerbahce – Olympiakos. Pe cealaltă parte a tabloului, PAOK sau Dinamo Zagreb vor juca în semifinale cu Fiorentina sau Plzen.

Programul meciurilor din returul sferturilor UECL

Ziua de joi este foarte ofertantă pentru fanii fotbalului european. De la 19:45 se joacă două meciuri din returul sferturilor UEFA Conference League, iar de la 22:00 încep celelalte două partide. Tot de la 22:00 se joacă și returul sferturilor Europa League. Iată programul meciurilor din UECL:

ora 19:45 Fiorentina – Plzen – în tur 0-0

Fiorentina – Plzen – în tur 0-0 ora 19:45 Lille – Aston Villa – în tur 1-2 ( Pro Arena )

Lille – Aston Villa – în tur 1-2 ( ) ora 22:00 Fenerbahce – Olympiakos – în tur 2-3

Fenerbahce – Olympiakos – în tur 2-3 ora 22:00 PAOK – Club Brugge – în tur 0-1

Cote pariuri la meciurile din returul sferturilor UEFA Conference League

Bookmakerii oferă cote interesante pentru meciurile de joi, din Conference League. Fiorentina este favorită clară la victorie contra celor de la Plzen. Cota pe 1 solist este 1,42. 2 soliat are cota 8,00, în timp ce remiza este cotată cu 4,50.

Lille are cota 2,47 la victorie contra celor de la Aston Villa, în timp ce englezii sunt cotați cu 2,87 să câștige, iar X are cota 3,35. PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, are 2,07 pentru un succes cu Brugge, în timp ce 2 solist este cotat cu 3,50, iar X cu 3,55.

Fenerbahce – Olympiakos vine cu un 1,72 pe 1 solist, 4,10 pe X și 4,50 pe 2 solist. La calificare, sunt favorite Olympiakos (1,85), Fiorentina (1,19), Aston Villa (1,34) și Club Brugge (1,56).

Miza câștigării UEFA Conference League este foarte importantă, pentru că garantează prezența în viitoarea ediție a Europa League. Nu toate echipele ar putea să aibă nevoie de acest avantaj, deoarece unele dintre cele înscrise în sferturi vor merge în cea de-a doua competiție europeană datorită clasării bune din campionatele interne.

Prestigiul unui trofeu european rămâne, însă, uriaș. Finala Conference League se joacă în data de 29 mai, pe stadionul Agia Sophia, din Atena. În 2023, competiția a fost câștigată de West Ham, după o finală cu Fiorentina.