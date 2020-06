Florin Gardoş şi-a prelungit contractul cu U Craiova! Acordul era scadent la finalul lunii iunie. Anunţul oficial

Florin Gardoş şi-a prelungit contractul cu Universitatea Craiova, acord care era scadent la finalul lunii iunie. Decizia vine din moment ce campionatul a fost amânat în luna martie şi va fi reluat pe 12 iunie. În perioada de pauză, Știința se mai despărțise de fundașii Ivan Martic, Tiago Ferreira și Claude Dielna.

UPDATE, ora 13:18 / U Craiova a anunţat oficial prelungirea contractului cu Florin Gardoş. “Clubul Universitatea Craiova anunță faptul că Florin Gardoș și-a prelungit contractul până la finalul acestui sezon competițional cu opțiune de prelungire pentru încă un an”, a fost mesajul postat de Ştiinţa pe contul oficial de Facebook.

Florin Gardoş şi-a prelungit contractul cu U Craiova

Conform Oltenia TV, Florin Gardoş şi-a prelungit contractul cu U Craiova până la finalul actualului sezon, care se va termina la mijlocul lunii iulie,astfel că tehnicianul Cristiano Bergodi se poate baza pe fundașul care a evoluat și în Premier League: „Florin Gardoş şi-a prelungit contractul cu Universitatea Craiova cel puţin până la finalul acestui sezon. Lui Gardoş îi expira contractul la finalul acestei luni, însă cum sezonul a fost prelungit, conducerea clubului şi jucătorul au căzut de comun acord să continuie până la 31 iulie”, se arată în postarea Oltenia TV.

Florin Gardoș, în vârstă de 31 de ani, nu a avut parte de foarte mult succes în tricoul Unviersității Craiova, fiind de mai multe ori accidentat. În acest sezon, Gardoș a prins doar 14 minute în manșa retur a partidei cu Sabail din primul tur de calificare în grupele Europa League. De atunci nu a mai evoluat în niciun meci pentru Știința.

În acest moment, experimentatul jucător se află într-o formă fizică bună și este sub comanda lui Cristiano Bergodi. Italianul se poate baza pe 4 fundași centrali. Mihai Bălașa, Stephane Acka, Uros Cosic și Florin Gardoș sunt cei care vor trebui să fie zidul din fața lui Mirko Pigliacelli, probabil portarul pe care se va baza și Bergodi.

„Am noroc că stau la curte și îmi găsesc ocupație. Acum o săptămână am plantat niște pomi, astăzi am tuns iarba. Pentru alte activități nu am ieșit, doar pentru cumpărături. A fost destul de greu la început, dar m-am obișnuit. Dacă reușești sa își faci un program de zi cu zi treci mai ușor de perioadă aceasta.”, declara Gardoș în urmă cu ceva timp pentru PRO X.

6.000.000 de euro a fost cea mai mare cotă de piață a lui Gardoș

250.000 de euro este cota din acest moment a fostului fundaș al celor de la Southampton

Universitatea Craiova joacă două amicale cu FC Viitorul la cantonamentul din „Lunca Jiului”

Florin Gardoș are șansa de a evolua din nou pentru Craiova în partidele amicale cu FC Viitorul. Sâmbătă, Cristiano Bergodi și Gheorghe Hagi își vor vedea elevii la treabă după o pauză de trei luni. Primul meci va avea lovitura de start la ora 11:00, în timp ce al doilea duel va începe la 14:30, ambele dueluri fiind transmise de DigiSport.

Conform regulilor în vigoare, cele două echipe vor fi nevoite să joace în baza de antrenament a Universității Craiova. Cantonamentul din „Lunca Jiului” a fost recent modernizat, iar Mihail Genoiu, edilul Craiovei, a declarat în momentul inaugurării că are așteptări mari de la alb-albaștri:

„Acum nu mai au nicio scuză să nu câștige campionatul. Cei mai de vârsta mea știm că aici era cantonamentul echipei de fotbal Universitatea, aici s-a creat legenda cu Ilie Balaci, cu toți jucătorii de renume ai Craiovei Maxima și suntem bucuroși ca avem plăcerea de a inaugura astăzi cred cea mai modernă bază de cantonament din țară.

Investiția completează ceea ce s-a investit pentru terenurile de fotbal din incinta bazei de cantonament”, a fost declarația acestuia. Costurile modernizării bazei de cantonament s-au ridicat la aproximativ 6 milioane de lei, au demarat în decembrie 2017 și au fost finalizat în aproximativ un an. Costurile au fost suportate din bucetul local.