Costel Gâlcă, încântat după Sepsi – Universitatea Craiova 1-3: „Mi-a plăcut foarte mult”. Ce au spus jucătorii

în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Noul antrenor al oltenilor a tras concluziile după partidă.

Costel Gâlcă, încântat de prestația Universității Craiova la Sepsi: „Sunt optimist pentru tot ce am văzut în teren”

Costel Gâlcă și-a început discursul prin a-i felicita pe „lei”: „Sunt foarte mulțumit. Am făcut o partidă foarte bună. Cred că e meritul jucătorilor, au avut atitudine, au înțeles rapid ce trebuie să facem. Pentru început mi-a plăcut foarte mult că au avut atitudine, s-au ajutat unii pe alții, au comunicat, am fost atenți în apărare și putem să punem probleme oricărei echipe pentru că avem valoare”.

Antrenorul Universității Craiova a vorbit și despre probleme medicale după această partidă: „Koljic simte ceva, dar nimic mai mult. Încă nu știm”.

Gâlcă nu se îmbată însă cu apă rece după această partidă și deja se gândește la meciul împotriva CFR-ului: „Sunt optimist pentru că am câștigat azi și pentru tot ce am văzut în teren. Meciurile o să fie diferite, trebuie să fim mai inteligenți în joc, să facem mai multă economie de energie și să câștigăm. O să fie altă istorie cu celelalte echipe, în fiecare meci se schimbă partitura”.

Costel Gâlcă știe ce vrea în continuare de la jucătorii săi: „Trebuie să ne menținem”

Costel Gâlcă a dezvăluit ce vrea să vadă la jucătorii Universității Craiovei: „Băieții au făcut-o foarte bine. Cel puțin pe termen scurt trebuie să ne menținem, să fim compacți și să participăm cât mai mulți la faza de apărare după ce pierdem mingea pentru că e foarte important în economia jocului”.

. Atacantul Universității Craiova aproape uitase când a marcat ultima oară: „Sunt bucuros pentru victorie, că am marcat și suntem pe locul doi. Da, cu Hermannstadt, din penalty! (n.r. cu Poli Iași) A, cu Iași! Ne-am creat foarte multe ocazii, ne mulțumim cu atât și sperăm să marcăm meciurile viitoare.

Avem nevoie de puncte și să ne batem la podium. Am jucat bine și în apărare și în atac. Depindem doar de noi și trebuie să ne câștigăm meciurile. Va fi un meci important cu CFR Cluj. Sper să marchez în fiecare meci și să îmi ajut echipa”.

Denil Maldonado, omul meciului pentru Universitatea Craiova: „E o nouă mentalitate”

Denil Maldonado a fost ales jucătorul meciului: „Mă simt bine. Ne-am făcut ușor acest meci, am muncit mult și în final am reușit să câștigăm. Știam că va fi un meci foarte greu. Grupul a câștigat meciul și contează mai puțin că eu am fost cel mai bun jucător”.

Fundașul central a recunoscut că Gâlcă și-a pus deja amprenta asupra jocului Universității Craiova: „Cred că am fost foarte concentrați, se mai întâmplă e fotbal și vreau să le mulțumesc colegilor că m-au ajutat. E o nouă mentalitate și noi ne-am adaptat foarte bine la ceea ce ne-a cerut antrenorul. Am simțit din primul minut că echipa a intrat cu încredere”.

Nicușor Bancu, convis că Gâlcă a schimbat fața Universității Craiova: „Mister ne poate ajuta mult”

Nicușor Bancu ar fi vrut ca U Craiova să fie mai pragmatică la Sepsi: „Pot să zic că am făcut o partidă foarte bună. Am avut multe ocazii și puteam să mai marcăm. Am închis meciul la 3-1 și mă bucur că am reușit să revenim după ce-am primit gol”.

Căpitanul oltenilor e sigur că Gâlcă e cartea câștigătoare a echipei: „Cred că mister ne poate ajuta mult și să avem o altă atitudine. Am ratat foarte mult. Din păcate trebuiau mai multe goluri să prindem mai multă încredere.

Pentru locul doi luptăm. Asta ne-a mai rămas. Nu am realizat nimic însă și trebuie să continuăm la fel și să ne ridicăm la nivelul jucătorilor. Mister a schimbat sistemul și poate acest lucru ne-a ajutat foarte mult pentru că ne-am creat foarte multe ocazii. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”, a mai spus fundașul stânga la .