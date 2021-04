Florin Niță: „Știrea cu retragerea lui Tătărușanu a venit, pentru mine, ca un trăsnet! Cu 6 luni în urmă îmi spusese că vrea să apere cât mai mult” Exclusiv

Florin Niță, cel mai în formă jucător al naționalei, a acordat un interviu special pentru FANATIK, cu detalii exclusive despre vestiarul naționalei și viața sa la Sparta Praga. Florin Niță, noul titular al porții tricolore, dezvăluie că nu mai are contract cu Anamaria Prodan, ce negocieri a purtat în iarnă cu FCSB, cine de la CFR Cluj l-a căutat, dar și ce trebuie să facem ca să ne calificăm la Mondialul din Qatar.

Florin Niță și-a prelungit recent, pentru încă doi ani, contractul cu Sparta Praga. Totul s-a întâmplat la puțin timp după prestațiile fabuloase din cele trei meciuri ale naționalei, tripla din martie pe care am încheiat-o cu genunchii zdreliți la Erevan. Se joacă din 3 în 3 zile și în Cehia, astfel că e dificil să discuți cu noul titular al naționalei.

Florin Niță, cel mai bun tricolor al momentului, interviu exclusiv pentru FANATIK

Dar Niță este un om de cuvânt și găsește o „fereastră” după victoria cu Slovacko, care urca Sparta pe locul 2, loc de Champions League. „Crede-mă, nici cu soția nu vorbesc la telefon în perioada asta. Trebuie să fiu concentrat la maximum”, spune Florin.

Descoperim, timp de o oră, un om minunat, care a luptat de când nu avea ce să mănânce și care știe să prețuiască fiecare bănuț, fiecare clipă, fiecare lucru bun dintr-un semen. Un Florin Niță care iubește România și pe care România se pregătește să-l iubească în anii tricolori ce-i mai stau în față. Chiar și la aproape 34 de ani.

„Am decis cu soția și cu copilașii să rămânem încă doi ani la Praga”

Salut, Florin! Ai acceptat în cele din urmă să-ți prelungești contractul cu Sparta Praga. Cum te-au convins?

– Sincer să fiu, Praga este un oraș frumos, plus că am la școală copilașii. Împreună cu soția am decis să continuăm la Praga, mai ales că Andrei s-a obișnuit foarte bine și îi merge ok, așa că, dacă orașul și clubul ne oferă tot ce vrem, am luat această decizie. M-am înțeles cu cei de la Sparta pentru încă doi ani de contract și astfel am rezolvat problema, ca să spun așa.

Profesional, ești mulțumit?

– Mă simt foarte ok și nu am aveam de ce să merg în altă parte când puteam să rămân aici și să-mi continui treaba la un nivel destul de bun. Sparta e o echipă care se bate la titlu… Bine, acum este o distanță destul de mare, dar avem o șansă destul de bună de a prinde un loc în preliminariile Champions League. Nu e greu, dar nici ușor nu este, pentru că în Cehia este un campionat destul de tare și o formație din subsolul clasamentului poate pune oricând probleme unei echipe din față.

„Mă antrenez și joc sută la sută. Când intru pe teren, nu mă gândesc la alte probleme”

E diferență între metodele de pregătire de acolo și cele de acasă, între mentalitatea cehilor și a românilor?

– Fotbalul e la fel oriunde, dar campionatul, cum ziceam, este ceva mai puternic. Este un campionat de luptă, se pune baza mai mult pe grup, la noi e mai tehnic, mai individual.

Tu cât de antrenezi pe zi de aperi atât de bine de câteva luni?

– Mă pregătesc normal de fiecare dată. De când intru pe teren până termin, sunt concentrat sută la sută la ceea ce am de făcut și încerc să dau totul. Când mă antrenez sau joc, nu stau să mă gândesc la alte probleme, indiferent despre ce e vorba. Mă setez doar pe fotbal, doar la ce am de făcut pe teren, nu ce fac acasă când ajung! Iar în ceea ce privește antrenorii de portari și pregătirea pot spune că, la fel ca orice om, și aceștia au viziunea lor, filosofia lor și trebuie să te adaptezi.

„Au fost discuții cu Steaua în iarnă, dar cei de la Sparta mi-au spus clar că nu-mi vor da drumul”

În iarnă, când ai intrat în ultimele 6 luni de contract cu Sparta și nu semnaseși prelungirea, erai în discuții cu FCSB…

– Au fost niște discuții cu Steaua, dar nu atât de avansate cum s-a scris sau cum s-a crezut. Nu s-a ajuns la niciun acord, pentru că cei de aici, de la Sparta, mi-au spus clar că nu îmi vor da drumul să plec! Din momentul acela și eu am lăsat-o așa, nu am mai insistat, iar voia lui Dumnezeu a fost ca eu să semnez apoi prelungirea cu Sparta. Consider că a fost o alegere bună.

Tu ai mai declarat că ți-ai dori să-ți termini cariera la FCSB. Rămâne valabilă dorința?

– Vedem ce ne rezervă viața. Nu știm astăzi ce facem mâine, dar peste doi-trei ani… Nu știu ce să zic acum.

Te va prinde vârsta de 40 de ani ca jucător activ?

– Îmi doresc să am o viață sportivă cât mai lungă și mă rog la Dumnezeu să fiu sănătos și să nu am accidentări, probleme medicale. În rest, dacă o să rămân la fel de serios și îmi văd de treabă, cred că o să mai joc mult timp de acum încolo.

„Idolul meu a fost și este Gianluigi Buffon. Și acum este un portar de admirat. Numai dacă te uiți ce are în CV, îți dai seama despre cine vorbești. Și încă nu se oprește, mai are multe de arătat” – Florin Niță

„Nu a fost nimic oficial cu CFR, doar am discutat cu Alex Chipciu, prietenul meu, care m-a întrebat ce am de gând, dacă vin la Cluj”

FANATIK a dezvăluit recent că și campioana CFR Cluj te-a dorit din sezonul următor.

– Nu a fost nimic oficial, cu vreun conducător de la CFR Cluj. Într-adevăr, am vorbit cu Alex Chipciu, care m-a întrebat ce am de gând pentru sezonul viitor, dacă vin la CFR și i-am transmis să mai așteptăm puțin. Până la urmă am decis să rămân la Sparta Praga. Alex Chipciu este prietenul meu și tot timpul vorbesc cu el, așa cum discut și cu Vătăjelu, care a fost la Sparta, sau cu Stanciu, care e acum la Slavia. Suntem oameni și păstrăm relațiile de prietenie.

Ai făcut în luna martie trei meciuri incredibile la echipa națională. Ai fost foarte afectat după eșecul neverosimil din Armenia. Ce ai simțit atunci, la cald?

– Nu-mi pot explica nici acum ce s-a întâmplat acolo, în Armenia. La câteva zeci de secunde după ce am întors jocul, parcă nu am mai ținut cont de nimic din ce ne-a spus Mister…

1,5 milioane de euro este cota actuală a lui Florin Niță, care a atins maximul carierei (2,5 milioane) la câteva luni după ce a semnat cu Sparta Praga

1,35 milioane de euro a plătit Sparta Praga celor de la FCSB pentru Niță în ianuarie 2018, portarul prelungindu-și recent contractul cu formația cehă până în iunie 2023

„Mister Rădoi nu a discutat nimic cu noi în vestiar de demisie”

Ce v-a cerut Rădoi și nu ați făcut?

– Totul s-a năruit foarte repede! Așa a fost să fie… În fotbal se poate întâmpla orice… O neatenție… Toți am greșit, de la primul la ultimul… Sper și trebuie să îndreptăm lucrurile în meciurile următoare.

V-a spus Rădoi în vestiar de intenția de a demisiona?

– În vestiar, Mister nu a discutat nimic despre demisie, dar era foarte afectat. Ce a declarat la interviuri după meci, apropo de noi, jucătorii, ne-a transmis și în vestiar!

Cum e Rădoi în vestiar, cum îl simți tu?

– Exact cum a fost și la FCSB, când am lucrat cu el. A păstrat aceeași mentalitate pe care a avut-o și ca jucător. Are o viziune modernă despre joc, alte idei, alte concepte, totul racordat la fotbalul actual.

„Știrea cu retragerea lui Tătărușanu a venit, pentru mine, ca un trăsnet! Cu 6 luni în urmă îmi spusese că vrea să apere cât mai mult”

Cine e liderul vestiarului în acest moment la echipa națională?

– Nu cred că este doar unul singur. Toți ne știm de foarte mult timp. Nu cred că este „X” sau „Y” și poate așa trebuie să fie, fiecare să aibă ceva de spus, pentru că asta dă forța grupului.

Te-ai simțit marginalizat de la națională până s-a retras Tătărușanu?

– Niciodată nu am fost supărat pe decizia vreunui antrenor cu care am lucrat. Așa sunt eu, așa gândesc eu.

Te-a surprins retragerea lui Tătărușanu?

– Sincer să fiu, am vorbit cu Tătărușanu cu vreo jumătate de an înainte ca el să ia această decizie și chiar îmi spunea că vrea să apere cât mai mult! Știrea cu retragerea lui a venit brusc, așa, ca un trăsnet! M-a surprins tare. Apoi am vorbit cu el și mi-a zis că așa a hotărât cu familia, dar e mai bine să discute el despre acest subiect care-l privește. Eu l-am înțeles!

„Ca să ne calificăm la Mondiale, deși e greu, trebuie să jucăm fotbal! Fotbal și cam atât!”

Ne calificăm la Mondiale?

– Momentul actual este destul de greu, dar trebuie să ne trezim cât mai avem timp, până când nu e prea târziu. Eu spun că mai avem șanse și e datoria noastră să ne agățăm de ele și să dăm totul. Chiar dacă este greu în momentul ăsta. Trebuie să jucăm fotbal și cam atât. Da, asta e, trebuie să jucăm fotbal!

Oricum, o nebunie de grupă. Noi îi batem pe macedoneni, ei bat în Germania…

– Da, dar Macedonia e o formație cu mulți jucători foarte buni. Noi i-am bătut în primul meci, dar a venit apoi eșecul acela din Armenia, când am avut meciul în mână. Așa a fost să fie… Așa suntem noi, românii! Ca să obținem ceva, trebuie să trudim mai mult, să facem mai multe sacrificii.

„Eu sunt patriot și-mi iubesc țara, dar nu-i înțeleg pe românii care înjură echipa națională”

Ce sentimente ai când vezi că unii români înjură echipa națională?

– Eu sunt un patriot și-mi iubesc țara și locurile de acasă. E neplăcut când noi, românii, vorbim urât unii de alții, vorbim urât despre echipa națională… Nu jucăm singuri pe teren. Nu poți spune așa ceva despre națională, că suntem slabi, că suntem nu-știu-cum, ne fac în toate felurile… Lucrurile acestea nu-și au rostul. În loc să vină lângă noi, să ne susțină, să fie acolo, unii români aleg să înjure. Nu-i înțeleg! Decât să spui o vorbă rea, mai bine spui una bună și eu sunt convins că ar ajuta mai mult!

Ce-ai simțit când ai debutat la echipa națională?

– Prima oară când am făcut-o a fost la Cluj, într-un amical contra Turciei. M-am simțit foarte împlinit, pe plan sportiv. Toți spun asta și chiar așa e: să joci pentru echipa ta națională e visul oricărui fotbalist! E topul carierei de fotbalist!

5 selecții are Florin Niță pentru naționala României, el debutând în amicalul din 2017 cu Turcia de la Cluj, când a intrat în minutul 71 în locul lui Pantilimon

„Cu doamna Ana am mai ținut legătura, dar atât, nimic pe foaie! Sunt liber, nu am impresar”

Stanciu sau Ianis Hagi?

– Îi cunosc pe amândoi, sunt fotbaliști senzaționali. Am jucat contra lor de atâtea ori și știu ce vorbesc. În țară am jucat contra lui Ianis la Viitorul, cu Stanciu am fost coleg la Steaua, la Sparta, dar îl am și adversar acum cu Slavia. E incredibil ce pot face cu mingea, și cu stângul, și cu dreptul.

Mai ești impresariat de Anamaria Prodan?

– Doamna Ana m-a adus la Sparta, dar de ceva timp doar am mai ținut legătura… Atât, nimic pe foaie!

În ce relații mai ești cu Laurențiu Reghecampf, pe care-l considerai ca un tată?

– Eu sunt în relații bune cu toată lumea și oricum vorbesc frumos de toți, chiar dacă a fost bine sau mai puțin bine, rău sau mai puțin rău. Trebuie să lași loc de „Bună ziua!” oriunde ai merge în lume și cu oricine te-ai întâlni în viață.

Reacție despre scandalul Man – Prodanca: „Să-și regleze problemele între ei, nu la televizor, nu în public”

Contractul cu Anamaria s-a terminat sau l-ați rupt cum i s-a întâmplat ei cu Dennis Man?

– Noi am avut o colaborare când am fost la Steaua, când era Mister Reghecampf la echipă, dar perioada aceea s-a terminat. Când am venit la Sparta am avut un contract de reprezentare cu altă doamnă, nu mai contează cine, dar s-a terminat și acela. Acum sunt liber, cum se spune, nu am impresar!

Ce părere ai de scandalul între Dennis Man și Anamaria Prodan, odată cu transferul jucătorului la Parma?

– Chiar nu mă interesează problemele altora, mă depășesc lucrurile acestea. Nu fac bine nici fotbalistului, nici impresarului. Cel mai bine ar fi să-și regleze între ei aceste probleme, nu în public, nu la televizor, dar e opțiunea fiecăruia. Dar nu vreau să judec pe nimeni sau să sfătuiesc pe cineva.

„Când m-am apucat de fotbal mă strigau «viteză», apoi am fost «Chucky», la Steaua eram «Nițane». Acum sunt doar «Florin»”

Ai debutat târziu în prima ligă, la 24 de ani..

– Da, și acum țin minte meciul Chiajna – Sportul 1-2, când am ratat ocazii mari pe final. Nu mă gândeam atunci că peste mai puțin de 10 ani voi avea titluri cu Steaua, voi juca la echipa națională și voi ajunge la o formație mare din străinătate, cum este Sparta Praga.

Chucky de la Chiajna, nu?

– Da, domnul Liță Dumitru mi-a zis așa, dar îmi mai spunea și „Ceaikovski” pentru că aveam părul mare fără bentiță și semănam cu un dirijor de operă. Când m-am apucat de fotbal, la Steaua, mă strigau „viteză”! Jucam atacant, nu portar. Dar au lipsit portarii la un antrenament, am intrat eu și am făcut spectacol. Așa am ajuns portar! La Steaua eram „Nițane”, acum la Sparta sunt „Florin” sau „Niță”. Îmi amintești acum de vremuri demult apuse!

Cine ia titlul în Liga 1 în acest sezon?

– Am prieteni în Liga 1 și mă uit la rezultate, mai puțin la meciuri. E o luptă destul de strânsă acolo, în față, între CFR și Steaua. Nu pot să-mi dau seama acum cine va lua titlul. Diferența e foarte mică între ele.

„Blaturile sunt o chestie oribilă. Dacă-mi propunea cineva așa ceva, fii sigur că-l luam de gât!”

Ai avut vreun moment în carieră în care să ți se propună pariuri sau blaturi?

– Nu m-am confruntat niciodată cu așa ceva. Iar dacă mă întâlneam, fii sigur că i-aș fi luat de gât! Nu mă interesează chestii de-astea, la mine nu au ajuns și mai bine că nu au ajuns.

Ești un om foarte credincios, care merge și la biserică…

– Tocmai de-asta nu vrea să aud de blaturi și de pariuri. Tocmai pentru că sunt un om corect, mă vede Dumnezeu. Cum ar putea un om să ia niște bani pentru așa ceva și colegul lui din vestiar să se ducă acasă și să nu aibă ce da de mâncare la copii? E un exemplu, chiar dacă poate părea exagerat. Pentru mine blaturile reprezintă o chestie oribilă.

„Copilăria a fost o perioadă foarte grea pentru mine, dar nu vreau să mai dramatizez”

Cuvintele tale au legătură, probabil, și cu copilăria grea pe care ai avut-o… Multe lipsuri, ți-era foame și frig de multe ori, dar ai luptat…

– Ai dreptate, chiar dacă încerc să nu mă mai gândesc seara la așa ceva. Dar mai îmi vin flash-uri așa, cu momentele de atunci, cu zilele când nu aveam ce mânca sau alte chestii, mai ales când văd multe nedreptăți și problemele oamenilor. Îmi mai aduc aminte, nu ai cum să uiți lucrurile acestea. E ceva cu care rămâi tot timpul. Nu mai vreau să mă gândesc când mergeam pe străzi și-mi era foame și frig… A fost o perioadă foarte grea pentru mine, dar nu vreau să mai dramatizez și Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine și familia e lângă mine și suntem toți bine.

Mai ai flash-uri și cu fabrica unde lucrai și împachetai cozonaci?

– Trebuie să dai din coate când ai dificultăți, altfel mori de foame! Trebuie să lupți pentru tine și pentru cei din jurul tău.

20.000 de euro este salariul lunar al lui Niță la Sparta Praga

„Soția mea, Laura, i-a făcut o promisiune mamei înainte să moară și îi mulțumesc că are grijă de mine”

Cât reprezintă în viața ta soția, Laura?

– Eu aveam 19 ani și ea 18 când ne-am cunoscut. Păi, ce să zic? (n.r. – vizibil emoționat, cu glas ușor tremurând) Sunt multe de spus despre Laura, probabil ai umple foarte multe pagini și nu avem loc. E o femeie foarte puternică, pentru că dacă nu era nu am fi ajuns unde suntem acum. Au fost momente grele, dar acum sunt doar momente frumoase. Laura i-a făcut o promisiune mamei mele înainte să moară și îi mulțumesc că are grijă de mine în continuare și de cei doi copilași ai noștri, Andrei și Maia.

Cum e privit rasismul în Cehia? E un subiect care arde în toată lumea…

– Unii oameni care sunt frustrați nu știu cum să găsească o portiță care să le fie favorabilă. Probabil unii se agață de chestia asta cu rasismul. Dar eu nu am întâlnit aici, în Cehia, în ceea ce privește competițiile sportive, episoade de rasism.

„Băiatul, Andrei, este deocamdată cu școala, dar a început și fotbalul la Sparta. A venit însă această pandemie și au închis grupele de copii și juniori. Momentan, așteptăm un telefon de genul «haideți, că am dat iar drumul la treabă». Fata, Maia, este cu grădinița și are foarte multă energie. Dacă o las, poate întoarce casa cu fundul în sus fără nicio emoție😊” – Florin Niță

„Ca tot omul cu curte și grădină, am și eu acasă, la Periș o pasăre, legume, de-astea”

Spune-mi care crezi că a fost cel mai bun meci din cariera ta de până acum?

– Asta trebuie s-o spună alții, nu eu. Cred că am făcut multe meciuri bune!

Atunci zi-mi un meci în care te-ai simțit Superman?

– Au fost meciuri și la liga a doua în care am fost din bară în bară, cum spunem noi, portarii. Nu e vorba doar de meciuri internaționale, dar, repet, nu vreau să dau eu nume.

Înțeleg că ai o fermă acasă?

– E mult spus așa ceva. Am acasă, la Periș, ca tot omul cu curte și grădină destul de mare, o pasăre, legume, chestii de-astea. Nu am timp de așa ceva acum și nu-i pot pune pe tataie și pe mamaie, socrii mei, care au rămas acolo, să aibă grijă de animale și de altceva la vârsta lor. Poate pe viitor, de ce nu?

„Poate joc până la 40 de ani, de ce nu?”

Te-ai gândit ce faci după ce te lași de fotbal?

– Nu-mi stă gândul la așa ceva. Deocamdată mă focusez doar pe ce am eu de făcut și cred că asta e cel mai important. Bat monedă acum pentru că nu vreau să-mi pară rău mai târziu de ce puteam să fac în anii ăștia și nu am făcut. Poate joc până la 40 de ani!

CV Florin Constantin Niță