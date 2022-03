Florin Tănase, fază controversată în FCSB – FC Voluntari! A cerut penalty, însă arbitrul i-a dat „galben” pentru simulare

Florin Tănase (27 de ani) a fost transferat de FCSB, în vara lui 2016, de la FC Viitorul, pentru 1.5 milioane de euro. Acesta mai are contract până în 2025 cu formația bucureșteană.

Florin Tănase, fază controversată în FCSB – FC Voluntari

În minutul 75, Florin Tănase a căzut în careul celor de la FC Voluntari, după un duel cu fundașul Igor Armaș. a cerut cu vehemență lovitură de pedeapsă, însă „centralul” Cojocaru nici nu a vrut să audă de o astfel de decizie.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, arbitrul i-a arătat cartonașul galben lui Florin Tănase, pentru simulare.

Recent, se declara iritat de faptul că, lui Florin Tănase, i s-ar fi pus „eticheta” de simulator. Acesta susținea, la acel moment, că Emmanuel Culio, fostul mijlocaș al CFR-ului, a fost „cel mai mare simulant din istoria campionatului nostru”.

„(n.r. i s-a pus lui Tănase pecetea de simulator?) De ce, nu i s-a pus pecetea asta şi lui Deac? Şi lui Omrani? Lui Culio, care a fost cel mai mare simulant din istoria campionatului nostru…”, a declarat Mihai Stoica, zilele trecute, la .

ADVERTISEMENT

Constantin Zotta e de partea lui Florin Tănase

Constantin Zotta, fostul arbitru FIFA, este de partea lui Florin Tănase și susține că a fost penalty, la contactul cu Armaș.

„Tănase are jocul sub control, driblează, iar Armaș îi pune piedică. Este piedică! Cât îl cunoaștem noi pe Tănase că mai simulează… aici este penalty evident. Nu poate să avanseze, i-a pus piedică. Cum să avanseze Tănase? Nu are nicio intenție”, a declarat Constantin Zotta, la .

În prezent, FCSB se află pe locul 2 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 62 de puncte obținute după 30 de meciuri jucate.