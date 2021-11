Fotbalul e viața lui Florin Tene: „Îl mânânc pe pâine, de dimineață până seara!”. Ce spune despre colaborarea cu Laurențiu Reghecampf. Video

După aproape două decenii de carieră, pe parcursul cărora a evoluat pentru toate cele trei rivale din Capitală, Florin Tene și-a văzut împlinit, la cei 53 de ani, visul de a ajunge la Universitatea Craiova, ca antrenor cu portarii și are planuri mari: să cucerească alături de Laurențiu Reghecampf și staff-ul său primul titlu după o „secetă” de 30 de ani.

„Mănânc fotbalul pe pâine, de dimineața până seara”, este mărturia sinceră a omului însărcinat cu pregătirea celor trei goalkeeperi din lot – Mirko Pigliacelli, David Lazar şi Denis Rusu – care i-au lăsat, de altfel, o impresie extrem de bună în primele luni petrecute în Bănie.

În interviul acordat recent, Tene își amintește cu emoție și de perioada în care a fost coechipier cu . Nu în Bănie, pentru că nu i-a fost dat să îmbrace tricoul alb-albastru ca jucător, ci la Dinamo, pe când „Minunea Blondă” se pregătea să agațe ghetele-n cui. În schimb, Gică Hagi i-a fost adversar atât pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în campionatul Turciei.

ADVERTISEMENT

Florin Tene nu concepe viața fără fotbal. Ce spune despre colaborarea cu Laurențiu Reghecampf

„Când îl vedeam pe Gică Hagi la minge îmi tremurau picioarele. De exemplu, când jucam în Turcia, la Karabuk, obişnuiam să ies în afara porţii, jucam un fel de libero şi era să-mi dea gol de la jumătatea terenului.

A țipat la mine ‘unde ieși?’. De atunci, doi ani nu am mai ieșit de pe linia porții. Am jucat la toate rivalele, le-am și antrenat pe toate, nu s-a putut să ajung și la Universitatea Craiova, cu toate că mi-am dorit.

ADVERTISEMENT

Cel mai bine m-am simțit la Gloria Bistrița, pentru că Jean Pădureanu mi-a oferit liniștea de care avea nevoie un fotbalist tânăr în perioada aceea.

Spre norocul meu, l-am prins pe Ilie Balaci în anul în care s-a retras. Nu avea cum să nu-ți placă. Era un artist al balonului, plus că l-am cunoscut ca om și am văzut ce caracter are. Ajuta tot timpul tinerii.

ADVERTISEMENT

Mănânc fotbalul pe pâine, de dimineața până seara. Vrea, nu vrea, soția cunoaște totul despre fotbal, părinții la fel, eu așa am crescut.

Sunt un tip liniștit, îmi place să am prieteni, să socializez, dar față în față, nu online. Am rămas puțin de modă veche”, a declarat Florin Tene.

ADVERTISEMENT

„Relația cu Laurențiu Reghecampf decurge foarte bine. Ne înțelegem din priviri”

În același interviu, antrenorul cu portarii al Universității Craiova a vorbit și despre colaborarea cu , pe care l-a însoțit de-a lungul timpului atât la FCSB, cât și în Emiratele Arabe Unite, la Al Hilal, Al Wahda şi Al Wasl.

„Relația mea cu Laurențiu Reghecampf decurge foarte bine, din moment ce lucrăm împreună de atâția ani. Sunt momente în care ne înțelegem din priviri și asta spune multe. Într-un cuvânt, suntem foarte compatibili”, a conchis Florin Tene.