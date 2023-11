„Florinel și Compagno sunt prieteni foarte buni” Detalii despre relația din vestiarul FCSB

O spune chiar liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, cel care e dezamăgit că au apărut articole în presă în care se scria că Florinel Coman l-a sunat pe Gigi Becali și i-a cerut să-l scoată din echipă pe Compagno. De altfel, Florinel Coman a avut o ieșire dură referitor la acel articol, pe care l-a numit ”o prostie”.

„Florinel și Compagno sunt prieteni foarte buni”

”Mă bucur că a lămurit situația și Florinel Coman cu acel articol din ziar, care spunea că a sunat să-l dea afară pe Compagno. Vreau să punctez foarte clar aici, Florinel Coman și Compagno sunt cei mai buni prieteni. Pentru că, după antrenament, ei doi pleacă împreună la sală. Lucrează împreună cu preparatorul fizic”, și-a început discursul Mustață.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, liderul suporterilor a anunțat că niciodată niciun jucător de la FCSB nu și-ar permite să îl sune pe patron pentru a-i cere să lase pe bancă un coechipier. ”Ei doi au o prietenie chiar foarte frumoasă, eu i-am văzut tot timpul. Dar acele baliverne, n-am mai ajuns la bază, când am citit acel articol, zic uite cum speculează lumea o ceartă fără să aibă măcar 1% dreptate.

Dar, văzând că suporterii sunt dezamăgiți de la meciul cu Rapid, hai să mai aruncăm o piatră pe foc, să bubuie ca lumea. N-au reușit. Vedeți de ce fac eu acele liveuri de la echipă? Să transmit adevărul suporterilor, unor ziariști nu le convine că transmitem atmosfera de acolo. Vă convine doar vouă că doar vouă vă dau”, a completat Mustață.

Liderul ultrașilor FCSB crede că există interese mari la mijloc, mai ales că echipa lui Gigi Becali e pe primul loc în clasament, deși deranjează anumite persoane. ”Chiar sunt prieteni foarte buni, niciodată Florinel Coman, de fapt nimeni, n-ar face să-l sune pe Gigi să zică bă schimbă-l pe ăla. Dacă e așa înseamnă că mergem degeaba la stadion și nu mai are rost. Din ce știu eu și ce văd eu, atmosfera la stadion, prietenia dintre ei. Nu cred că ar accepta MM sau Gigi să vină un jucător să zică schimbă-l pe ăla”, a explicat Mustață.

Florinel Coman a comentat scandalul cu Compagno

La rândul său, imediat după partida cu FCU Craiova, Florinel Coman a ținut neapărat să lămurească această situație. ”Eu i-am scris domnului Stoica, m-am trezit după meci și mă simțeam rău. I-am spus să-l sune pe patron pentru că dânsul are medicamente bune. Nu mi-am permis să-l sun eu, după care m-a sunat. I-am zis că sunt rău, mă doare gâtul, am durere de cap.

Mi-a zis că am cam driblat, i-am zis da, eram în careu, am exagerat. Căutam soluții pentru a da la poartă. Dânsul poate a înțeles altceva. Nu mă cunoașteți după atâta timp?”, a declarat Florinel Coman. Vedeta celor de la FCSB avea oricum probleme în vestiar după ce patronul Gigi Becali dezvăluise că a fost sunat de fotbalist, care s-a plâns că nu are cu cine juca.

