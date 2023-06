Fosta soție a lui Răzvan Simion este în culmea fericirii. I s-a îndeplinit cel mai mare vis: „Aș face asta de o mie de ori”

Diana, fosta soție a lui Răzvan Simion, a făcut un anunț surprinzător în mediul online. La 8 ani de când a divorțat de vedeta de la Antena 1, și-a îndeplinit cel mai mare vis și i-a mulțumit actualului partener de viață.

Ce anunț a făcut fosta soție a lui Răzvan Simion

În anul 2015, Răzvan Simion a divorțat de soția lui, cu care are împreună și doi copii, iar la scurt timp și-a refăcut viața cu Lidia Buble. Ulterior, relația lor s-a încheiat, iar acum trăiește

La rândul său, fosta soție lui Răzvan Simion s-a recăsătorit. După patru ani de când mariajul lor s-a încheiat, Diana a luat-o de la capăt cu un afacerist din Timișoara, Radu Bița. Cei doi se cunoșteau de mult, iar soarta a făcut să se reîntâlnească la un eveniment.

Diana Simion a făcut schimbări în viața sa de când s-a despărțit de vedeta de la Neatza. , iar recent a mărturisit că și-a îndeplinit cel mai mare vis. Mai exact, a finalizat studiile superioare.

„Cel mai frumos cadou”

Mama copiilor lui Răzvan Simion a absolvit Facultatea de Psihologie, ci nu oricum. Diana a dezvăluit că a avut media 9,90. Femeia a mărturisit că a visat dintotdeauna să trăiască acest moment, iar acum este mândră de reușitele sale.

De altfel, Diana Simion a ținut să-și mulțumească ei însăși că nu s-a dat bătută și că deși nu mai are 20 de ani, a reușit să-și termine facultatea și în același timp să fie mamă și soție. Dar nu i-a uitat nici pe cei care au susținut-o în tot acest timp.

„Cel mai frumos cadou de ziua mea pe care mi l-am oferit vreodată este absolvirea facultății de psihologie cu media 9,90. Astăzi, una dintre dorințele care m-au însoțit constant de-a lungul vieții mele, cum te însoțește prin viață un bun prieten, pe care îl simți lângă tine chiar și atunci când nu este acolo, a devenit realitate.

Am muncit enorm în acești trei ani, dar am și crescut pe măsură. Și sunt mândră nu numai pentru realizările mele, ci și pentru că pot spune asta fără să mă simt ridicol, cum m-aș fi simțit în trecut. Am întâlnit pe acest drum profesori și mentori extraordinari, de la care am învățat și învăț enorm”, a fost mesajul transmis de fosta soție a lui Răzvan Simion.

„Cele mai multe mulțumiri le merită copiii mei”

Înainte de toate, Diana Simion le-a mulțumit copiilor pe care îi are cu Răzvan și apoi actualului soț. „Și nu pot decât să le mulțumesc cu recunoștință pentru tot. Și cred că cele mai multe mulțumiri le merită copiii mei, care au avut răbdare și înțelegere pentru mama lor studentă. Mai ales în acest an în care amândoi trec prin cele mai grele provocări, examenul de capacitate și bacalaureatul.

Dar și soțul meu, care este sprijinul, ancora și busola mea clipă de clipă. N-a fost ușor. Și ăsta este doar începutul acestui drum. Dar aș face asta de o mie de ori fără să clipesc, dacă ar trebui s-o iau de la capăt…”, a scris Diana Simion pe Facebook.