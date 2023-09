Fostul jucător al Rapidului, despre duelurile cu De Bruyne şi Matic: “Am zis că nu există aşa ceva”

Nicolae Grigore a rămas aproape de Rapid. , lucru ce l-a făcut pe Grigore să rememoreze momente inedite din cariera sa la Rapid. Fostul mijlocaș a discutat despre vedetele din fotbalul mondial pe care le-a întâlnit în perioada în care îmbrăca tricoul alb-vișiniu.

Grigore a dat piept cu elita fotbalului mondial

“Am fost în Estonia într-un cantonament cu Răzvan și am jucat un meci cu Genk. Și aveam un obicei să văd după meci cine era jucătorul acela. Îl găseam la echipa națională de multe ori, pentru că nu mă înșelam. Vedeam că acesta era de regulă internațional.

Și mă uit și văd că are 17 ani. Am zis că nu exista așa ceva, eu credeam că are 27 și că sigur îl găsesc pe la vreo echipă națională. Avea 17 ani. Știți cine era? Kevin de Bruyne. Am avut ochi pentru U17. Dacă ar ști De Bruyne…

Aceași situație cu o echipă sârbească tot așa, mică la acel moment, nimic deosebit. Dar un jucător cu o forță, avea 1.95 – 1.97, nu te puteai apropia, punea mâna, oriunde mă duceam. Și am zis la fel trebuie să fie la lot. Am căutat, Nemanja Matic. Chiar din vara respectivă am văzut că l-a luat Benfica și după a ajuns în Anglia”, a declarat Nicolae Grigore.

Kevin De Bruyne și Nemanja Matic au jucat la Chelsea

Cei doi remarcați ai lui Grigore au un element comun. Atât Kevin De Bruyne cât și Nemanja Matic au fost transferați de Chelsea. Dacă Belgianul nu a reușit să se impună pe Stamford Bridge, Matic s-a bucurat de o carieră de succes în tricoul fostei câștigătoare a Ligii Campionilor.

Kevin de Bruyne a ajuns la Chelsea în anul 2012. Prea tânăr pentru a se impune în echipa londonezilor, belgianul a fost împrumutat la Werder Bremen. Prestațiile bune i-au adus un transfer la Wolfsburg, contra sumei de 21.5 milioane de euro. La Wolfsburg a explodat, iar Guardiola l-a adus pe belgian la City pentru 74 de milioane.

Nemanja Matic a fost cumpărat de către Chelsea în 2010. Nici el nu a reușit să se impună din prima la Londra. A fost împrumutat la Vitesse, iar apoi vândut la Benfica pentru 5 milioane de euro. Matic a fost adus înapoi pe Stamford Bridge în sezonul 2013 – 2014, contra sumei de 45 de milioane de euro.

Nicolae Grigore este produs al clubului Rapid. A jucat pentru giuleșteni între 2000 și 2009, iar apoi din nou între 2010 și 2013. Grigore a rămas aproape de echipa sa de suflet, care se luptă pentru titlu în acest an.

