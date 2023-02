Fratele lui Zănoagă îl face praf pe Alex Bobicioiu: ”Nu are sânge în instalație”! Câți bani a luat pentru o luptă

George Zănoagă a reușit o performanță rară în Gala RXF care a avut loc pe 21 februarie 2023. Acesta l-a făcut K. O. pe adversarul său, Raul Dan, punându-l la pământ în doar… 20 de secunde!

George Zănoagă l-a învins pe Raul Dan la Gala RXF și îl face praf și pe Alex Bobicioiu

Fratele lui Alex Zănoagă a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre performanța sa în cușca MMA. A dezvăluit cum s-a pregătit pentru acest meci important și care consideră că a fost asul său din mânecă.

”Am lucrat special anumite lucruri cu Ionuț (n.r. Atodiresei) pentru că știam că are un dezavantaj rivalul meu, înălțimea. Mă așteptam să atace și să arunce cu croșeul de dreapta spre mine. Exact asta am făcut la antrenament. Am menținut distanța față de el”, a declarat George Zănoagă pentru FANATIK.

Ionuț Atodiresei a fost cel care i-a făcut planul de bătălie. Respectându-l la virgulă, a reușit să se impună în fața ”inamicului” din ring. Practic, a fost knock-out tehnic.

”Am respectat în tocmai planul lui Ionuț, l-am ținut cu niște brațe, puțin cu piciorul, l-am ținut jos cu niște combinații de picior. Știam că lasă brațul jos și în momentul în care a plecat el cu brațul eu l-am percutat cu piciorul la cap. A fost K.O. tehnic. Totul s-a petrecut în 20 de secunde. Atât a durat toată distracția”, a continuat Zănoagă.

”Două luni și jumătate m-am antrenat pentru meciul acesta, dar am făcut punctul ce trebuia. Mi-am pregătit meciul pentru Raul, știam cam ce urma să facă. Știam unde trebuia să punctez și am făcut cu Pitbull ce aveam nevoie”, a mai spus fostul cumnat al despre pregătirile pentru meciul de marți, 21 februarie.

Fratele lui Alex Zănoagă a primit peste 5.000 de euro pentru a intra în ring

Vedetele nu intră pe bani puțini în cușca MMA de la RXF. George ne-a spus că banii l-au motivat pentru a accepta provocarea participării în acest show, unul care are un public tot mai numeros. Fratele lui Alex a luat peste 5.000 de euro pentru meci.

”A meritat și din punct de vedere financiar. Din toate punctele de vedere pot spune. Am încasat peste 5.000 de euro”, ne-a spus George.

Acesta s-a antrenat cu un alt învingător al galei, Bogdan Mocanu: ”Bogdan Mocanu a fost partenerul meu de antrenament. Și el a câștigat! Ne-am antrenat împreună și mă bucur foarte tare că tot ceea ce am repetat noi la antrenamente a executat și el în meci. Exact ce ni s-a spus aia am făcut”.

George a pus punctul pe i când a venit vorba de Alex Bobicioiu, pe care l-a făcut praf Ovi Neveu. Dacă data trecută a fost desemnat câștigător în lupta cu Alex Zănoagă, Bobi nu i-a mai putut face față, de data aceasta, lui Neveu.

„Bobicioiu nu are sânge în instalație”. Iubitul Siminei n-a vrut să intre în ring cu George

”Nu știu unde a greșit mai exact. Ca să te lupți trebuie să ai și un spirit de luptător, iar Bobicioiu nu are aluatul care trebuie. Ca să zic mai pe înțelesul tuturor, cum zic băieții de cartier, nu are sânge în instalație. Asta a zis și Neveu. Asta nu l-a ajutat. Dacă nu ai răutatea aia, puțin acolo care să te ajute, nu poți face diferența într-un meci de genul acesta”, a explicat George Zănoagă.

Mai mult de atât, George i-a propus la un moment dat lui Alex să se bată, dar Bobicioiu a refuzat să intre cu el în ring: ”Nu ar fi avut nicio șansă în fața mea, tocmai de aceea nici nu a acceptat provocarea mea. A încercat să invoce tot felul de motive. Nu vrea să îmi dea satisfacția ca să îl bat. Asta voia să spună (n.r. râde). A vorbit de mine pe social media, dar nu a vrut să continue discuția și în ring”.

George vrea să se bată cu Meko, unul din cei mai buni luptători de MMA

George s-ar întoarce oricând la RXF, acum că a prins gustul bătăilor. a ținut să puncteze un lucru important: nu a avut niciodată ceva personal cu Bobi, în ciuda telenovelei deja știute, noul iubit al Siminei fiind, în trecut, apropiat de familia Zănoagă, bun amic cu celălalt Alex.

”Aștept și următoarea provocare și dacă este să se ivească ceva, accept cu cea mai mare plăcere. Nu am nimic cu nimeni personal ca să-i provoc din punctul ăsta de vedere, așa că aș lupta cu oricine, dar din punct de vedere sportiv. Cu Bobicioiu toți cred că este o chestie personală, dar nu a fost nicio secundă. Nu am pe nimeni momentan în minte, aștept să văd zilele viitoare să văd dacă se arată cineva la orizont. Dacă nu, o să mă gândesc eu și sigur, sigur fac eu o propunere.

Ionuț Atodiresei mi-a zis că cel mai potrivit, pentru că el cunoaște și vine din lumea asta, cu care aș putea să mai lupt și cu care aș putea avea un film frumos ar fi cu Meko! Este fost sportiv de performanță (n.r. cel mai bun luptător român de MMA). Țintesc spre sportivi, nu mă mai uit la amatori. Să am eu satisfacția că o fac bine”, a încheiat George Zănoagă.