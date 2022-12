Simina Loica și Alex Zănoagă încă se văd, chiar dacă Alex Bobicioiu e gelos! Ce spun protagoniștii scandalului

Simina Loica și Alex Zănoagă, fostul ei soț, încă se mai văd, deși acest lucru nu este neapărat pe placul actualului iubit al femeii, Alex Bobicioiu.

Simina Loica și Alex Zănoagă încă se văd, chiar dacă Alex Bobicioiu e gelos

pentru o scurtă perioadă de timp, iar apoi au divorțat. Cei doi sunt împreună părinții unui băiețel pe nume Dominic.

De dragul copilului, cei doi încă mai trebuie să se vadă, chiar dacă este foarte gelos.

„Nu mai țin la el, relația noastră s-a stins înainte cu un an, înainte să ne despărțim. Dar îl respect și avem o legătură OK pentru o bună creștere a lui Dominic”, a declarat Simina Loica, pe Instagram.

Cei doi bărbați erau prieteni buni înainte de a se îndrăgosti de Simina Loica, iar apoi relația dintre Alex Zănoagă și Alex Bobicioiu s-a răcit.

Cei doi chiar au ajuns să se bată în cușcă. Acum au ajuns la sentimente mai bune după cum spune chiar fostul iubit al Siminei Loica.

„Cu Bobicioiu mă înțeleg bine. Am fost să-l iau pe Dominic de la ei, că ei n-au putut să mi-l aducă, că făceau grătar.

Am fost acolo unde stau ei și am intrat în curte, l-am salutat, nu mai am nimic cu el”, spunea Alex Zănoagă, conform .

Simina Loica, declarații despre al doilea copil

Simina Loica a vorbit și despre al doilea copil. Bruneta nu a spus clar că nu vrea să devină mamă a doua oară, dar a mărturisit și că prima dată i-a fost cam greu să-i dea naștere lui Dominic.

Simina Loica încredințează venirea pe lume al celui de-al doilea copil în mâinile lui Dumnezeu.

„Sincer îmi este puțin teamă, chiar dacă nu am venit pe Instagram să mă vait, mi-a fost puțin greu. Dar a meritat, și pentru Domi aș mai face asta în fiecare zi din viața mea.

Legat de un al doilea bebe, Dumnezeu știe ce a pregătit pentru mine”, a spus Simina.