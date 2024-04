Fructul banal care îți curăță perfect casa. Costă mai puțin de 1 leu, mulți români îl cumpără, dar nu știu cât e de folositor. Este transformat adesea într-o băutură savuroasă, în special vara, dar are și alte întrebuințări.

Fructul simplu care este de mare ajutor în curățenia din locuință. Are un preț mai mic de 1 leu și numeroase beneficii

Fructul simplu care este de mare ajutor în . Are un preț mai mic de 1 leu și numeroase beneficii pentru sănătate, dar și pentru îngrijirea spațiului interior și exterior. Un singur kilogram costă 6 lei.

ADVERTISEMENT

Mai exact, este vorba de lămâie care se găsește în toate magazinele din țara noastră, indiferent de sezon. O bucată are o greutate de aproximativ 160 de grame, ceea ce înseamnă că are un preț de circa 0,96 lei, așadar sub 1 leu.

Având în vedere prețul mic nici nu este de mirare că este unul dintre cele mai cumpărate citrice, atât pentru limonadă, cât și pentru curățenia casei. În prezent, foarte puține gospodine știu care sunt proprietățile sale.

ADVERTISEMENT

Specialiștii recomandă lămâia pentru eliminarea mirosului înțepător al diverselor alimente. Tot ce trebuie să faci este să amesteci sucul său cu puțin oțet și să ștergi cu această soluție blaturile și rafturile din bucătărie.

În felul acesta mirosul greu va fi eliminat complet din încăpere. Potrivit , lămâia este ideală pentru a curăța sticla, ferestrele sau orice alte suprafețe de sticlă. Și de această dată se amestecă cu o linguriță de oțet. Se mai pune și o cană de apă fierbinte.

ADVERTISEMENT

Amestecul de oțet și lămâie este de mare ajutor și în cazul petelor de grăsime care se acumulează frecvent pe aragaz. Soluția obținută cu acest se aplică pe suprafețele în cauză și se freacă ușor până la eliminarea completă.

Lămâia, perfectă pentru a ține praful la distanță

„Oţetul şi lămâia pot ţine praful la distanţă. Cel mai bun este oţetul, dar dacă vă deranjează mirosul puteţi folosi lămâie sau puteţi amesteca oţet cu soluţia de curăţat podele.

ADVERTISEMENT

De asemenea, oţetul, dar şi lămâia pot fi folosite ca şi degresant pe gresia şi faianţa din bucătărie. Mai exact într-o găleată de 5 litri de apă se poate pune o cană de oţet sau zeama de la 3-4 lămâi.

Cu această soluţie se poate spăla apoi pe jos, iar podelele vor fi curate cam o săptămână, deoarece oţetul are efect antistatic”, este recomandarea unui specialist în privința amestecului dintre lămâie și oțet, mai arată sursa citată.