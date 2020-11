Gabriel Diaconu, mesaj dur pentru antivacciniști: „Cât timp ai sânge pe mâini, ești un terorist medical”

Gabriel Diaconu, unul dintre specialiștii care nu s-au sfiit să declare că își vor face vaccinul anti-COVID de îndată ce acesta va fi disponibil în țara noastră, lansează acuzații dure la adresa Monicăi Pop și a celorlalți colegi de breaslă care invocă eventuale efecte adverse ale tratamentului (n.r. a declarat că vaccinul poate produce leucemie) și îndeamnă populația să îl refuze.

„Câtă vreme folosești o platformă publică prin care să răspândești frică, teroare, neîncredere și cât timp ai sânge pe mâini, de vreme ce unii vor muri pentru că te-au ascultat pe tine, pentru mine nu ești decât un terorist medical. Ești un radicalist sanitar. Ești un taliban al sănătății”, susține medicul psihiatru în mesajul publicat recent pe contul său de Facebook.

Între timp, Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat că primele doze de vaccin anti-COVID, suficiente pentru imunizarea personalului medical, categoriile vulnerabile și a angajaților din domeniile esențiale, ar putea ajunge în România spre sfârșitul lunii decembrie sau, în cel mai rău caz, în prima parte a anului viitor.

„Poate să te cheme Pop, Mop sau Vasilache, nu-mi pasă foarte mult. Poți să fii absolvent de prelucrare prin așchiere sau mare profesor universitar la nu știu ce belciugărie, câtă vreme folosești o platformă publică prin care să răspândești frică, teroare, neîncredere și cât timp ai sânge pe mâini, de vreme ce unii vor muri pentru că te-au ascultat pe tine, pentru mine nu ești decât un terorist medical.

Ești un radicalist sanitar. Ești un taliban al sănătății. Lasă că unii fac comerț cu diverse prostii care promit miracole, fie că vindecă tumori sau îți redau vederea tinereții, fie te asigură că n-ai să mai răcești pe veci sau de tine nu se atinge corona, chiar dacă și ei, din punctul meu de vedere, ar trebui săltați și întrebați de sănătate, căci sunt escroci mincinoși și profitori, ale căror produse – unele – pot distruge sănătatea și aduce omul pe buza gropii.

Să agiți oamenii încât să refuze tratament medical, sau intervenții salvatoare de viață pentru că ai avut tu un coleg, sau ți-a povestit ție o verișoară, sau ai descoperit tu “pe internet” adevăruri ascunse, înseamnă de fapt să profiți de ei.

De limitele sufletului și ale minții lor. De inabilitatea lor de a pricepe ce-o fi acela medicament, pastilă ori vaccin, la fel cum nu înțeleg sărmanii unii cum de poți să freci făină cu apă și apoi, de-o coci, să iasă pâine.

Terorismul medical ține oamenii prizonieri unor credințe care îi fac nu doar săraci, dar și bolnavi, dependenți, și împovărați de lipsa lor de autonomie. După care le iei puținul pe care îl au, că sunt bani, că e timp, că e vot, le râzi în nas, și pleci.

Toți oamenii se bucură de anumite drepturi evidente, de ne-înstrăinat, printre care dreptul la viață. Să îi sperii, să îi arunci în plasele coșmarului atent construit în care îi faci “cobai”, “supuși la experimente medicale”, “carne de tun pentru industria Pharma”, e o crimă cu premeditare.

De ce nu le spui că și apa de la robinet conține resturi virale? De ce nu le explici că prima intervenție sanitară când au loc molime e sanitizarea apei și canalizării, spre exemplu, ca să previi holera? Dar când își iau suc de la magazin cu coloranți e sănătos, nu? Sau când orbesc de la rachiul cu urme de alcool metilic e bine, nu?

Vremea răbdării în ce-i privește pe precupeții pseudo-medicali s-a terminat. Fiecare trebuie tras la răspundere pentru otrava servită semenilor lor, cu efecte inevitabil tragice. Pop, Mop și Dop, i-ați auzit pe săracii oameni Gâfâind de la hipoxie de pe patul de boală?

Ce spuneau? “Eu nu am crezut în acest virus”. Voi sunteți de vină. Voi vă faceți vinovați. Sper că am fost clar, și am vorbit pe limba voastră. Las mila și compasiunea celor care o merită. Vouă? Deloc”, susține medicul psihiatru Gabriel Diaconu.