Mama fetiței de 2 ani care a murit după ce a înghițit bile magnetice rupe tăcerea. De ce medicii nu au știut ce are copila

Era prezentat exemplul unui copil în vârstă de nici 2 ani, care a murit în Germania după mai bine de patru luni de chinuri. Medicii nu au știut exact ce pățise copilul pentru că, din cauza vârstei fragede, nu au putut să-l supună unei examinări de tip RMN sau CT. La autopsie s-a aflat că acesta înghițise mai multe bile magnetice.

Mama fetiței de 2 ani care a murit după ce a înghițit bile magnetice rupe tăcerea

Acum, mama fetiței a rupt tăcerea și a povestit cu lux de amănunte prin ce a trecut. De la primele simptome ale copilului, care se simțea foarte rău, la tentativele repetate ale medicilor de a își da seama care este problema. Mesajul transmis părinților din România e clar: toți trebuie să aibă grijă și să-și supravegheze micuțul atunci când se joacă.

Într-un interviu acordat , femeia a povestit că este stabilită în Germania de mai bine de 12 ani. Revoltată, femeia cere autorităților să interzică prin lege comercializarea magneților care i-au ucis copila, iar până atunci oamenilor le este recomandat să fugă de acest produs.

”Să nu cumpere aşa ceva, dacă s-ar putea prin lege să fie interzisă comercializarea acestor magneţi, sunt atât de periculoşi. Dacă e unul, se poate elimina, dar dacă sunt doi, pot să blocheze stomacul şi fără un RMN nu pot fi observaţi”, a transmis femeia. Coșmarul familiei a început anul trecut, pe 19 noiembrie.

Fetița de 2 ani care a murit după ce a înghițit bile magnetice putea fi salvată

, însă primul diagnostic pus de medici s-a dovedit a fi eronat: enterocolită. S-au întors în decembrie la medic, cu aceleași probleme, însă medicii au susținut, din nou, că cel mai probabil copilul are enterocolită.

”Ei au considerat că este vorba tot despre enterocolită, doar că a făcut o dată şi la un anumit timp s-a reinfectat, de aia durează aşa de mult”, a explicat femeia. Pentru că a început să facă febră, copila a ajuns internată în spital timp de trei zile, însă analizele din sânge și scaun nu au indicat nicio infecție, pentru că nu ar fi existat una.

“Am ieşit din spital tot cu diaree, fata începuse în spital să aibă din nou diaree. Am ajuns acasă, fetiţa a început grădiniţa, a mers o săptămână şi după câteva zile fetiţa a început să vomite. După ce a venit de la grădiniţă a început să vomite inclusiv apa pe care o bea, şi bea foarte multă apă, undeva la 250 de ml de apă odată, pe care o voma în următoarele minute.

, pe care i le-am administrat şi joi dimineaţa ne-am prezentat la medicul pediatru”, și-a adus aminte femeia, îndurerată. Medicii i-au sugerat atunci că fetița ar trebui internată în spital pentru a primi perfuzii, însă au recunoscut că nu pot face mai multe.

Medicii din Germania au fost reticenți să-i facă un RMN copilei, pentru a o feri de radiații

Supărată că medicii nu pot să-i ajute copilul mai mult, a refuzat internarea. “M-am supărat foarte tare că ei au spus că singurul lucru pe care pot să-l facă este să-i pună o perfuzie şi eu am cerut să i se facă investigaţii amănunţite şi nu au vrut. Am venit cu fetiţa acasă, vineri noaptea.

Vineri seara am plecat din nou la alt spital, unde i s-a făcut ecograf normal şi şi-au dat seama că ceva nu e în ordine cu stomacul. Au spus că ei nu sunt specialişti şi ne-au trimis la un alt spital mai mare”, a explicat din nou femeia. Așadar, doar după o lună și jumătate medicii au considerat că ar fi cazul să investigheze mai adânc problema.

Atunci a fost momentul când medicii și-au dat seama că fetița este în stare gravă, pentru că ajunsese să vomite ”materii fecale”. În cele din urmă a fost supusă unui RMN, care arăta că fetița a înghițit cinci bile magnetice, cel mai probabil în luna noiembrie. ” Magneţii au fost cumpăraţi de pe internet de către altă persoană care a fost în vizită la noi.

I-au uitat la noi. Am vrut să-i trimit, a spus să-i las la noi, să se joace copiii noştri, având în vedere că noi avem alţi trei copii mai mari, am spus că nu pot să se joace copiii mei cu aşa ceva, că avem fetiţa mică. Magneţii, care au fost în număr de 5… 3 au rămas în stomac şi 2 au coborât în intestin şi după doi metri s-au alipit celor din stomac şi au blocat tranzitul”, a povestit femeia.

Fetița în vârstă de 2 ani care a înghițit magneți a murit de la septicemie

Doar atunci medicii au stabilit că fetița trebuie operată de urgență, astfel că au trimis-o în sala de oparații. Din păcate a murit la scurt timp după ce a făcut septicemie. Se pare că medicii au evitat până în ultima clipă să-i facă fetiței un RMN pentru că din cauza vârstei fragede această investigație e aproape interzisă pentru cei mici.

“Tot timpul am ferit magneţii, i-am ţinut undeva la doi metri, dar noi bănuim că băieţelul nostru în vârstă de aproape zece ani i-a luat să se joace, noi neobservând. Fetiţa i-a înghiţit pentru că în luna octombrie urma ca băieţelul nostru să aibă zi de naştere şi am cumpărat din magazin nişte sticluţe cu bombonele mici, colorate, aproape de dimensiunea magneţilor şi îngerul nostru le-a luat din cutie. Noi nu am observat, că dacă observam (n.red – momentul în care fetiţa a înghiţit magneţii) mergeam la medic şi se făcea RMN pe loc

Aici foarte greu se face RMN la copiii mici, nu aş spune imposibil să facă, dar foarte foarte greu. După decesul fetiţei noastre s-a făcut o şedinţă cu 36 de medici şi din 36 de medici, având rezultatele de la sânge bune, niciunul dintre ei nu a spus că ar fi făcut RMN, ei nu considerau necesar RMN, aici se ţine foarte mult la sănătatea bebeluşilor, în privinţa radiaţiilor, e foarte greu să se facă aici un RMN, doar dacă îl ceri explicit şi în cazul nostru nu am ştiut, nu ne-am dat seama, medicul de familie având o experienţă de 38 de ani în pediatrie nu şi-a dat seama că e posibil ca un copil aşa de mic să fi înghiţit ceva”, a explicat mama fetiței reticența medicilor de a face acel RMN, decizie care s-a dovedit fatală pentru fetiță.

Medicii din România explică în ce situații poate să moară un copil care înghite obiecte

În timp ce mama fetiței cere interzicerea acestor magneți, medicul pediatru Mihai Gafencu, de la Timișoara, spune că astfel de cazuri sunt foarte rare. De altfel, pericolul major vine mai degrabă din substanțele cu care sunt învelite biluțele respective. ”De obicei aspiraţia corpului străin este cea fatală, ingestiile mai periculoase cu care ne-am confruntat sunt micro bateriile, pentru că ele, sub acţiunea sucului gastric, se desfac şi componentele lor sunt toxice.

Dacă înghiţi un ban, o monedă, o bilă, o treabă de plastic, nu prea are consecinţe fatale, aici trebuie văzut pur şi simplu din componenţa vopselelor sau a conţinutului acelora, cred că 5 sau 6 a înghiţit acel copil. Problema majoră este când controlul acestui căpăcel dintre respiraţie şi digestiv nu e bun şi atunci odată cu etapa inspiratorie ajung în trahee, alea sunt situaţiile de alertă pentru noi pediatrii, mai mult decât cele digestive, cu excepţia acestei situaţii”, a declarat medicul pediatru Mihai Gafencu pentru News.ro.

Mesajul ANPC pentru părinții care vor să cumpere jucării periculoase pentru copii

La rândul său, vicepreședintele ANPC, Sebastian Hotca, spune că legea este oricum destul de bine pus la punct când vine vorba despre astfel de jucătrii interzise copiiilor, iar singura responsabilitate revine de fapt părinților. “Avem o legislaţie în domeniu, e vorba de HG 74/2011 (n.r. – privind siguranţa jucăriilor) unde sunt reglementate toate aceste situaţii, de aceea părinţii trebuie să fie extrem de atenţi, să citească cu mare atenţie instrucţiunile de folosire în momentul în care cumpără astfel de jucării, dacă sunt potrivite vârstei copilului pentru care cumpără jucăria respectivă.

Noi am notificat în repetate rânduri produse care vin din China de exemplu, produse care au fost extrem de periculoase, la nivelul Uniunii Europene să se interzică aceste produse, tocmai de aceea noi ne adresăm în primul rând părinţilor care cumpără aceste jucării. Noi suntem în piaţă, verificăm, ori de câte ori avem ocazia dacă magazinele care comercializează astfel de produse au trecute toate aceste informaţii pe eticheta produsului vizavi de informarea corectă, completă şi precisă a consumatorului”, a precizat vicepreședintele ANPC. Așadar, părinții ar trebui să aibă mare grijă de copii și să urmărească cu atenție ce fac cei mici.