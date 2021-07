Gabriela Cristea nu se simte bine. Ce probleme de sănătate are prezentatoarea

Gabriela Cristea are unele probleme de sănătate. Și-a speriat fanii după ce a apărut într-un filmuleț cu masca de aerosoli pe față. Prezentatoarea le-a spus însă că nu este nimic grav și se confruntă cu o ușoară răceală.

În urmă cu puțin timp, Gabriela Cristea s-a speriat cumplit. A ajuns de urgență la spital cu fiica cea mare.

Gabriela Cristea nu se simte bine

se confruntă cu mici probleme de sănătate. Are o răceală ușoară așa că a apelat la una dintre cele mai eficiente metode. Aerosolii. Prezentatoarea s-a filmat cu masca pe față. Când au văzut-o fanii s-au speriat și au început să pună întrebări.

Bruneta i-a liniștit însă și le-a explicat că este vorba despre o răgușeală minoră. Se va reface foarte repede, iar după ce termină aerosolii va pleca la muncă.

Și cele două fetițe ale vedetei au parte de același tratament.

“Pe principiul oamenii șmecheri răcesc vara, eu am o ușoară răgușeală și fac niște aerosoli. Am început săptămâna cu bine. După ce fac aerosoli o să mă și odihnesc jumătate de oră și după plec la studio.

Stați liniștiți, că pot să vorbesc foarte bine și mă rezolv imediat cu aerosoli. Fac și eu aerosoli și copiii ca să fim așa în tandem cu toții, să nu cumva să nu facem lucrurile împreună”, a spus Gabriela Cristea într-un film pe care l-a postat pe Instastory.

Gabriela Cristea, de urgență la spital

Prezentatoarea a trecut prin clipe dificile în urmă cu câteva zile. Când a ajuns acasă, după ce a fost la serviciu, aceasta a aflat că fetița cea mare, Victoria avea febră și roșu în gât. Pentru că s-a panicat a mers direct la spital. pentru 24 de ore pentru a fi siguri că totul este bine. Soțul vedetei, Tavi Clonda a povestit tot ce s-a întâmplat.

“Am rămas cu amândouă acasă și când am văzut 39, 9 am chemat salvarea, pentru că m-am panicat. Eu am făcut tot ce se putea… spaima a fost groaznică pentru că nu scădea sub 38,8.

Am dus-o la spital, au rămas internate. Au făcut analize și a fost o laringită virală, deci nu a necesitat antibiotice. Acum este mai bine Victoria, este ținută sub control.

Are un tratament, la fel și Iris. E haos. Fiecare are tratamentul ei”, a spus Tavi Clonda, la