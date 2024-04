Gabriela Cristea, terorizată de proprii părinți! A suferit enorm, în copilărie

Gabriela Cristea nu a ascuns niciodată că nu a avut o relație tocmai bună cu părinții săi. De altfel, de-a lungul timpului, au tot apărut informații cu privire la relația dificilă cu tatăl ei, cei doi refuzând, ani la rândul, să își mai vorbească.

Gabriela Cristea, terorizată de părinți

Gabriela Cristea a avut o copilărie cât se poate de dificilă. Ea a povestit despre cum părinții au făcut-o să nu aibă nicio picătură de încredere în sine chiar în finei sale, Diana Bișinicu. Și, fără să ascundă momentele delicate, ea a spus că nici măcar nu avea dreptul să își spună opinia în casa părinților.

„Noi, de exemplu, nu aveam voie să avem nicio părere. Părerea noastră nu conta, nu era luată în calcul. Când veneau musafiri, nu exista să stăm la masă. Eram trimiși în camera noastră. Nu participam la discuții cu oameni mari. Probabil foarte multe lucruri nu mai simțeam pentru că regulile au fost implementate când noi eram foarte mici.

`Bătaia e ruptă din Rai’. Încerc să nu le implementez copiilor aceste cuvinte. A avut repercusiuni foarte mari. Încrederea în mine a trebuit să mi-o dezvolt singură și să îmi găsesc resursele”, a spus Gabriela Cristea pentru sursa citată.

Gabriela făcea dansuri pe furiș de frica părinților

Gabriela Cristea a intrat în lumea showbiz-ului făcând dansuri. Era la secția de coregrafie, la liceu, dar asta nu a făcut-o deloc mai simpatizată de părinții ei. Ba chiar dimpotrivă, i s-a reproșat că face o asemenea meserie, una care era desconsiderată de cei cu o gândire conservatoare.

”Am știu că ăsta e drumul meu și am fost capabilă de orice sacrificiu. Poate o împletire e celor două (nr. pasiune și menire). De asta spuneam că nu e întâmplător că am făcut coregrafie. Am cunoscut oameni care m-au format. Noi știm că atunci când nu suntem bine, știm, știm cum stăm în viața asta, da, amânăm, ne contrăm, sperăm să rezolvăm.

Din păcate, părinții mei nu au înțeles la momentul acela. Poate că proveneau și dintr-un mediu unde genul ăsta de meserie nu era o meserie pentru o femeie așezată de casă, eu făceam dans clasic. Nu m-au susținut deloc, atunci a trebuit să fac lucrurile pe furiș”, a spus Gabriela Cristea în podcast-ul moderat de Ilinca Vandici, conform .

Gabriela Cristea și-a găsit fericirea

După relații eșuate, un divorț tumultos, , în sfârșit, să își găsească liniștea. S-a căsătorit cu mai tinerelul Tavi Clonda, iar împreună au două fetițe. Și, în plus, și-a găsit și liniștea profesională, fiind una dintre cele mai iubite prezentatoare de la Antena Stars.

Iar pe lângă faptul că e prezentatoare TV, . Cu dulciuri, marea ei pasiune. Și, de ceva vreme, vinde pe Internet cozonaci, babka și alte bunătățuri. Și, chiar dacă recent a avut parte de ceva probleme, vedeta TV spune că a reglat situația și poate să facă cozonaci pentru doritori în continuare.