Generalul din spatele lui Florin Talpan care îi dă fiori lui Becali: ”E puternic, tată, greu”

Patronul celor de la FCSB a organizat o conferință de presă extraordinară prin care a făcut o serie de dezvăluiri și a arătat din nou cu degetul spre juristul CSA Florin Talpan. De data aceasta Gigi Becali a ”plusat” și a arătat că în spatele lui Florin Talpan stă un cunoscut general care are și o avere considerabilă, de multe milioane de euro.

Generalul care îi dă fiori lui Gigi Becali

în spatele lui Florin Talpan ar sta generalul Cătălin Zisu, cel care a mai avut și în trecut conflicte cu Gigi Becali din cauza stadionului din Ghencea. Patronul celor de la FCSB e conștient, însă, că acest general e puternic și are influență mare, însă a promis că se va război cu oricine îi vrea răul și va învinge.

”Talpan e susţinut de aceeaşi persoană care a susţinut şi nesemnarea contractului. Are putere mare, numai că nu are la nivel de Guvern. E posibil să fie Zisu. Omul, când are bani, dacă mai are şi grad, dacă, să zicem e general, şi mai face şi 50-60 de milioane de euro, atunci cu acela nu poţi să te mai pui. Ală are şi putere de grad, şi putere politică şi putere de bani. Ală e puternic, tată, greu

Zisu ăsta are el ceva, s-a făcut mare milionar, stă ascuns, dar e mare milionar. Dar poate trimite şi DNA-ul un control să vadă ce s-a întâmplat cu logistica Armatei, să vedem unde sunt miliardele, nenea Zisu. Toţi care s-au luat cu mine, toţi au căzut în belele. O să vedeţi. Toţi care îmi fac mie rele, toţi o să treacă numai prin belele”, a declarat Gigi Becali.

este politicianul de la vârf la care Gigi Becali face de fiecare dată referire atunci este în căutarea unui aliat în conflictul cu CSA Steaua. Asta, în condițiile în care liderul PSD a transmis deja că FCSB ar trebui să fie lăsată să joace în Ghencea și a trimis deja Corpul de Control pentru a vedea de ce roș-albaștrilor li se pun bețe în roate.

”Este momentul ca această situație aberantă să înceteze! Mă voi implica pentru ca suporterii să meargă atât la meciurile celor de la FCSB, cât și la cele ale Stelei. Cred că într-o țară în care fotbalul a ajuns să trăiască din amintiri este momentul ca această situație aberantă să înceteze! E aberant ca FCSB și Steaua să fie folosite într-un război orb al orgoliilor, război din care pierd, cu siguranță, atât suporterii, cât și fotbalul românesc!

Nu sunt prieten cu Gigi Becali, dimpotrivă, avem principii de viață și crezuri politice diferite – să nu uităm că domnia sa a fost acum câțiva ani demnitar PRM. Dar aici nu e vorba de politică, ci de normalitate și decență. De aceea, i-am spus acum câteva zile lui Gigi Becali că mă voi implica pentru ca, într-un interval rezonabil de timp, suporterii să poată merge în Ghencea, atât la meciurile din prima ligă ale FCSB, cât și la cele ale Stelei, în divizia secundă. Dacă două echipe uriașe, precum Milan și Inter, pot împărți același stadion, bănuiesc că vom reuși să facem și în România ca, până la urmă, rațiunea să învingă”, declara Marcel Ciolacu.

Florin Talpan a fost primul care a replicat destul de dur atunci când a aflat că Ciolacu face lobby ca FCSB să joace în Ghencea. ”Nu mă bag în declarațiile politice, dar l-aș ruga pe domnul Ciolacu să fie foarte atent când face asemenea declarații. El nu știe că noi am am fost și suntem în litigiu cu FCSB și nu cred că este momentul ca FCSB să joace în Ghencea, acea declarație nu are rost, practic se încurajează nerespectarea hotărârii instanțelor de judecată și nu este normal. Un alt club dacă va face cerere să joace în Ghencea, sunt sigur că va juca”, a declarat Florin Talpan.

Între timp, potrivit Prosport, Cătălin Zisu este principalul oponent al mutării FCSB în Ghencea. Cătălin Zisu este nimeni altul decât Comandantul Comandamentului Logistic Întrunit din cadrul MApN, și cel mai bizar este faptul că Zisu era în trecut considerat a fi în tabăra ”pro-Becali”. ”Nu îl putem bloca la infinit pe Becali să intre pe Ghencea”, susțin anumite personaje din anturajul comandantului, care momentan este pe aceeași lungime de undă cu juristul Florin Talpan.

