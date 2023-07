Florin Gardoș, întâlnire de neuitat cu Gigi Becali. Cum i-a mărit patronul FCSB salariul

și unul dintre cei mai buni fundași centrali români din istoria recentă, a povestit o întâmplare memorabilă cu Gigi Becali. Fundașul a dezvăluit că a mers personal la Palat pentru a cere o mărire de salariu, dar a avut parte de o surpriză.

Cum i-a mărit Gigi Becali salariul lui Florin Gardoș

Florin Gardoș a jucat la FCSB între 2010 și 2014, perioadă în care a cucerit două titluri, o Cupă și o Supercupă a României. De la gruparea lui Gigi Becali a plecat la Southampton, club care a plătit 7,5 milioane de euro pentru transferul său.

„Cred că de două ori am fost la palat. Ambele dăți au fost, așa, de scris într-o carte. Ultima dată când am fost am vrut să-mi renegociez contractul direct cu patronul.

Atunci venise Reghecampf la echipă. Echipa era deja plecată, noi, șase-șapte jucători care fuseserăm la echipa națională, am început mai târziu pregătirea.

Am mers la palat, am avut o discuție cu dânsul despre contract. Voiam contractul nou, jucasem la națională, aveam un salariu mai mic. A decurs cu totul altfel decât îmi imaginam eu.

Eu îmi pregătisem discursul, cum să-l impresionez. Când i-am spus ce salariu am, mi-a spus ‘Bă, tată, scuză-mă, n-am știut. De luna viitoare, intri cu 10.000’!”, a declarat Florin Gardoș, conform .

Florin Gardoș a primit bonusul unui coleg

Florin Gardoș a mai povestit un moment amuzant, tot din perioada FCSB, când a primit, în plic, banii pe care trebuia să-i ia alt fotbalist.

„Am primit un bonus care, de fapt, nu era al meu. Am fost atât de entuziasmat. Vreo cinci minute a durat, că a venit Mache și mi-a spus ‘Florin, scuză-mă, dar nu era plicul tău, îl duc la coleg’”, a adăugat fostul stoper.

Îl vrea pe Chiricheș la FCSB

Chiar dacă el s-a retras din activitate și nu mai are ocazia să evolueze pentru FCSB,

„(n.r. – ai risca 1.000.000 de euro să îl aduci pe Chiricheș?) Sincer, da, aș risca. Da, pentru că el pe lângă faptul că în momentul de față e un jucător de Serie A, chiar dacă a retrogradat, și e căpitanul echipei naționale.

E un brand, reprezintă ceva pentru echipa asta și nu e doar fotbalistul Chiricheș. E un model, e un simbol, lumea ar veni mai mult în jurul echipei și ar însemna ceva”, a declarat Gardoș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.