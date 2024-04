George Cosac a anunțat câți bani primesc jucătoarele pentru calificarea la turneul final Billie Jean King. Supărarea președintelui FRT: ”O mare rușine!”

Echipa feminină de tenis a României s-a calificat la turneul final Billie Jean King Cup 2024, după o Ana Bogdan (61 WTA) și Jaqueline Cristian (75 WTA) au reușit o revenire spectaculoasă, sâmbătă, 13 aprilie, după ce Ucraina a condus cu 2-0.

George Cosac a anunțat cum se împarte premiul pentru calificarea la turneul final Billie Jean King Cup 2024

Președintele FR de Tenis, George Cosac, a explicat în interviul acordat FANATIK cum va fi împărțit premiul de 480.000 de dolari pe care îl acordă ITF pentru calificarea la turneul final Billie Jean King Cup.

384.000 de dolari (80%) – jucătoarele și staff-ul

96.000 de dolari (20%) – Federația Română de Tenis

De asemenea, George Cosac a anunțat că FRT își propune ca la România să participe cu cele mai bune și în formă jucătoare pentru a încerca să câștige trofeul. Sunt luate în calcul Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu.

Calificarea României la turneul final Billie Jean King Cup este cu atât mai importantă, cu cât tenisul nu se află în primele 19 sporturi de importanță națională în următorul deceniu în România. O rușine mai mare ca asta nu se poate” – George Cosac, președinte FR de Tenis

Sporturile individuale prioritare de interes național, conform , vor fi: canotaj, judo, tenis de masă, haltere, lupte, natație și pentatlon modern, scrimă, ciclism, box, kaiac-canoe, atletism, gimnastică, iar cele de echipă: fotbal, baschet, handbal, rugby, volei, polo și hochei pe gheață.

”Dumnezeu s-a uitat la noi și ne-a ajutat”

Bună ziua, domnule Cosac. Felicitări pentru marea performanță reușită de fete! Cum ați dormit azi-noapte?

N-am dormit deloc. Am avut emoții deosebite.

Ați apucat să vorbiți cu fetele?

Am comunicat doar cu Horia Tecău și cu Alina Cercel. Atmosfera după calificare a fost extraordinară. O revenire și o victorie senzaționale. După tragerea la sorți am zis că Ucraina era cel mai greu adversar pe care îl puteam întâlni în baraj. Am plecat clar cu șansa a doua.

Și cu toate astea fetele au produs surpriza.

Faptul că s-a jucat în Statele Unite și nu în Ucraina, unde adversarele ar fi beneficiat de aportul publicului, jocurile s-au mai echilibrat. Meritul fetelor este extraordinar, au luptat până la ultima picătură de energie pentru această superbă victorie. Le felicit din tot sufletul. Au reușit o calificare extraordinară la turneul final de la Sevilla.

Vă mai așteptați după ce Ucraina s-a desprins la 2-0?

Ca întotdeauna, la tenis meciul se încheie după ultimul punct. Așa cum anul trecut am pierdut de la 2-0 cu Slovenia și am suferit enorm, anul acesta Dumnezeu s-a uitat la noi și ne-a ajutat. Sigur că se poate uita Dumnezeu la tine, dar dacă tu nu ești pregătit n-ai ce face. Cât să te ajute? Fetele au luptat extraordinar.

Ce obiectiv are România la turneul final Billie Jean King Cup 2024. George Cosac: ”Vrem să câștigăm trofeul”

Așa este. Fetele au fost admirabile!

E rodul muncii lor. Fetele sunt într-un program de pregătire susținut de COSR, pentru că fetele sunt în cursa de calificare la Jocurile Olimpice. Atât Ana Bogdan, cât și Jaqueline Cristian sunt cu un picior la Paris, lista se închide pe 10 iunie. Fetele au jucat toate turneele, chiar dacă unele cu mai puțin succes. Sunt convins că după acest succes moralul și încrederea lor vor crește astfel încât să poată obține noi performanțe.

Ce obiectiv își propune echipa României la turneu final?

Acolo se poate întâmpla orice. Vor fi patru grupe de câte trei echipe. Turneul final fiind târziu, în noiembrie, toate jucătoarele vin obosite după un sezon întreg. Rămâne de văzut ce componență vor avea echipele.

FRT vrea să le readucă la echipă pe Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu

Noi cu ce echipă ne vom prezenta? Mizați pe Simona Halep?

Noi avem șansa să avem o echipă mult mai puternică la Sevilla. Rămâne de văzut dacă celelalte fete, Simona Halep, Sorana Cîrstea sau Irina Begu, vor dori să revină în echipă, astfel încât să putem aborda câștigarea trofeului. În 2019, România a fost la un pas. Am pierdut la un ghem meciul cu Franța și am ratat calificarea în marea finală, cu Australia. Acum fetele își vor dori să obțină performanță deosebită.

Credeți că le putem avea în aceeași echipă pe Simona și pe Sorana?

Și Simona, și Sorana, și Irina, toate fetele care vor fi în cea mai bună formă la vremea respectivă vor trebui să se gândească la faptul că este una dintre puținele șanse pe care le mai au de a câștiga marele trofeu Billie Jean King Cup. Timpul este ireversibil pentru noi toți. De ce să nu participe, să aducă trofeul în România?

Veți încerca să le aduceți pe Simona și Sorana în echipă?

Nu eu fac echipa, ci Horia Tecău. El va hotărî. El este apropiat de ele ca și vârstă, a și jucat mult timp în circuit alături de ele. Dacă Horia va cere Federației să-l ajute, o vom face. Este vorba de intersul național aici. Ne dorim să joace cine va fi mai în formă. Sigur, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian, care au obținut această calificare, merită respectul nostru, și va trebui să facă parte din echipă, indiferent dacă vor fi titulare sau nu. E normal, ele au dus greul. Dacă Simona, Sorana, Irina vor dori să joace și vor în formă, vom face tot ce depinde de noi să le avem în echipă.

”Suntem singura Federație fără finanțare calificată la un Campionat Mondial”

Financiar ce înseamnă calificarea la turneul final? ITF acordă un premiu de 480.000 de dolari.

Înțelegerile și contractele sunt foarte clare în cadrul Federației. În cazul victoriilor 80% din premii merg la echipă, iar 20% rămân la Federație. În cazul unei înfrângeri, jucătoarele și staff-ul primesc 60%, iar Federația 40%. Acesta este singura modalitate a Federației de a ajuta financiar jucătoarele.

Care mai este situația finanțării Federației Române de Tenis? S-a rezolvat problema cu ANS?

Nu s-a schimbat absolut nimic. Ne-au chemat și săptămâna asta să stăm de vorbă. Tergivesează o treabă care nu este deloc corectă. Probabil că suntem singura Federație fără finanțare calificată la un turneu final de Campionat Mondial, pentru că asta este de fapt turneul final Billie Jean King Cup.