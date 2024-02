George Simion explică strategia electorală a AUR: “Nu facem alianţe cu broasca şi cu ştiuca”

Liderul AUR, George Simion, respinge ideea unei alianţe cu vreunul dintre cele două partide aflate în arcul guvernamental. De asemenea, el le cere PSD şi PNL să se reformeze, admiţând în acelaşi timp că în cei patru ani de când conduce partidul a făcut greşeli şi excese, dar consideră că acestea erau “utile şi necesare”.

AUR rămâne în opoziţie dacă nu câştigă jumătate din voturile românilor

George Simion consideră că principalul obstacol în calea unei coaliţii cu liberalii sau social-democraţii îl reprezintă liderii acestor formaţiuni.

Preşedintele AUR a explicat şi opţiunile pe care le are partidul său în momentul de faţă. “Ori rămânem în opoziţie dacă nu reuşim să câştigăm 50% plus unu sau nu câştigăm preşedintele României, ori se reformează aceste partide.

La nivel local o să facem majorităţi, după ce anunţăm, pe fiecare judeţ, baronii locali împotriva cărora vom lupta”, a spus George Simion, într-o conferinţă de presă susţinută în Caraş Severin.

Mai mult, el a lansat şi un atac la adresa partidelor aflate la guvernare. “Nu facem coaliţii cu broasca şi cu ştiuca care au distrus Romania timp de 33 de ani”, a mai spus George Simion.

, el le-a răspuns contestatarilor că în momentul în care colegii săi vor considera că nu este un lider bun, atunci îl vor înlătura din funcţie

“Unii vor spune şi au spus, de la începutul anului, că am un şir întreg de acuzaţii că Simion este dictator şi conduce dictatorial. Atâta timp cât am fost împuternicit de colegii mei să conduc, asta voi face. Când nu voi conduce bine, colegii mă vor îndepărta din funcţie şi din postura de conducere.

33 de ani nu am avut conducători, am avut bieţi guvernanţi slabi care nu erau propriii lor stăpâni şi de asta am ajuns unde am ajuns (…) Nu sunt sunt capabili şi dacă nu sunt capabili pentru ce un deceniu de instabilitate în continuare?”, a adăugat George Simion.

, el se apără considerând că acestea erau necesare. “Eu nu am fost niciodată la conducerea României şi, în cei patru ani de existenţă ai AUR am condus acest partid uneori făcând excese, uneori făcând greşeli, dar erau utile şi necesare tocmai pentru a sparge nişte ziduri care erau în faţa noastră şi cred că l-am condus cum trebuie”, a mai afirmat liderul AUR.

Cât priveşte subiectul zilei pe scena politică, comnasarea sau nu a alegerilor locale cu europarlamentarele, George Simion spune că această dorinţă este izvorâtă din “disperarea” unora care doresc reducerea “avântului suveranist”. El este convins că cei care insistă pe comasare o fac de frica AUR.