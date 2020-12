George Simion, nedorit la marșul Revoluției din Timișoara: “Conduce un partid de legionari sadea”

Liderul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) George Simion nu este dorit de organizatori la marșul Revoluției din Timișoara care va avea loc pe 16 decembrie. Motivul: este considerat liderul unui partid de ”legionari”.

Co-președintele AUR a anunțat că va lua parte, miercuri, 16 decembrie, la marșul ”Eroii nu mor niciodată”, organizat de asociația suporterilor Druckeria din orașul bănățean, punctul de plecare al Revoluției din 1989.

La auzul acestei intenții a lui Simion, profesorul universitar Vasile Popovici, fost ambasador al României în Portugalia și Maroc, a reacționat dur, și a lansat o serie de acuzații virulente către noul parlamentar.

Pe 16 decembrie, George Simion va avea o întâlnire cu simpatizanții AUR în Piața Victoriei din Timișoara chiar în ziua în care acest oraș comemorează evenimentele de acum trei decenii care au dus la declanșarea Revoluției.

Profesorul universitar Vasile Popovici a avut o poziție extrem de dură când a aflat că tânărul politician, lider al unui partid destul de contestat, va fi prezent pe malurile Begăi.

Acesta nu se ferește de cuvinte și spune că venirea lui Simion într-o astfel de zi la Timișoara este o ”profanare”, dat fiind faptul că acesta ar proveni dintr-un partid de ”legionari sadea”.

”Mâine (n.r. miercuri), 16 decembrie, e o zi importantă pentru revoluţia de la Timişoara. E prima noastră zi de proteste din 89, fără de care nimic n-ar fi fost posibil, într-o înlănţuire logică de evenimente înălţătoare, tragice şi finalmente triumfătoare.

Ideea că la acest moment, confiscat deja de nişte organizatori ce nu au nimic de-a face cu 16 decembrie 1989, s-au găsit cozi de topor care să-l invite pe George Simion, şeful unui partid de legionari sadea şi unde se regăsesc şi doi ofiţeri implicaţi în reprimarea revoluţiei, ne obligă pe noi timişorenii să-l primim cum se cuvine pe acest provocator nemernic.

Locul lui nu-i aici şi încă mai puţin într-o zi simbolică. În 16 decembrie naţionalismul lui Ceauşescu, al cărui continuator e chiar acest individ şi toată banda lui de strânsură, s-a clătinat sub prima lovitură a Timişoarei.

Am învins fiindcă timişorenii nu au crezut în chemările naţionalismului şovin, am învins fiindcă aici toate naţionalităţile au fost unite, am învins fiindcă am respins tot ce reprezintă partidul lui George Simion.

Venirea lui e o provocare şi o profanare pe care nu trebuie să le acceptăm cu nici un chip”, a scris pe Facebook Vasile Popovici, care a participat activ la evenimentele din decembrie 1989.

AUR, mobilizare a fanilor la Timișoara

Din primele informații, se pare că cei de la Druckeria nu l-au invitat pe George Simion la marșul din 16 decembrie, programat pentru ora 18.00, în Piața Maria din Timișoara. Cu toate acestea, cei de la AUR își anunță prezența în vestul țării.

”Dorim să vă informăm că mâine o să ajungem la Timişoara cu autocarul AUR împreună cu George Simion, la ora 17.00, în Piaţa Victoriei. Dorim să ştim dacă puteţi să ne onoraţi cu prezenţa dumneavoastră”, transmite un voluntar al AUR, conform Adevărul.