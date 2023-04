Gest făcut de Alexia, fata cu brațele replantate. Cum i-a mulțumit medicului: ”Eşti simbolul triumfului vieţii şi al binelui”

Gest făcut de Alexia, fata cu brațele replantate. Cum i-a mulțumit medicului care i-a salvat viața, la câteva luni distanță de la operația miraculoasă. Alexia dă dovadă de o dorință de revenire ieșită din comun la patru luni de la operația de replantare a brațelor, un succes unic în medicina românească.

Ca un gest suprem de recunoaștere, Alexia i-a nominalizat drept părinți într-un Certificat de Renaștere pe medicul ieșean Sidonia Șusanu și pe soțul acesteia. Vizibil emoționată, Sidonia Șușanu a făcut publică această întâmplare pe Facebook. “Mulțumesc frumos, Alexia, pentru surpriza extraordinara şi bucuria cu care mi-ai umplut sufletul! Este o mare onoare pe care ne-ai oferit-o, alegându-ne să fim părinții renașterii tale! Tu, draga mea copilă, ești simbolul triumfului vieții şi a binelui!

La început de Săptămâna a patimilor, În așteptarea Învierii Domnului, vă urez tuturor, dragi prieteni, ca binele să biruiască întotdeauna în viaţa voastră“, a scris medicul Sidonia Şusanu pe Facebook. Nici ceilalți medici implicați în operație nu au fost omiși, astfel că toți au fost menționați drept nași.

Alexia Tudose a devenit cunoscută în România după ce în luna decembrie a rămas fără brațe în urma unui accident de autocar în Pașcani. Ca prin miracol, după o operație de 20 de ore, Alexia și-a recăpătat brațele. Mai mult, fata de 15 ani face progrese notabile și a ajuns chiar să cânte la pian câteva note cu mâna dreaptă. Cel mai probabil fata își va putea folosi iarăși mâinile la capacitate normală peste 1-2 ani.

”Cel mai frumos cadou primit de 8 Martie, cel mai frumos mărţișor, simbol al reînceperii vieţii! Câtă forţă și dorinţă de viaţă au aceste mânuţe la numai trei luni de la replantarea lor! Puterea și perseverenta Alexiei în lungul drum al recuperării motorii și senzitive îmi întăresc convingerea de a-mi continua misiunea de a salva vieţi și de a încerca să ofer fiecăruia dintre pacienţii mei o șansă la o viaţă cât mai aproape de normal, într-un sistem medical departe de a fi perfect, într-o lume departe de a fi perfectă. Consider că fiecare dintre noi este imaginea fidelă a ceea ce avem în minte și în suflet!”, transmitea și în acel moment medicul Sidonia Susanu.

Tatăl fetei, citat de monitorulbt.ro, de care dă dovadă fiica sa la 4 luni de la accident. “Minunea înfăptuită de doamna doctor are rezultatele şi progresele normale, deşi de durată, dar sunt progrese, iar ceea ce face dumneaei merită tot efortul şi osteneală şi bineînţeles, cât de mult contează psihicul şi dorinţa copilului pentru reuşita recuperării finale fără de care munca medicilor ar fi în zadar”, a declarat tatăl fetei.

Alexia a dat dovadă de optimism încă din primele zile de după operație, anunțând că vrea să se întoarcă la o viață normală cât de repede posibil. ”Sunt foarte fericită că am ajuns cu bine până acum și sunt sigură că și în continuare o să fie tot cu bine și o să-mi revin cât mai repede și cât mai bine. Doamne ajută să fiu bine, să fiu alături de cei dragi și abia aștept să-mi văd prietenii. Am emoții și știu că acasă să fie oricum cel mai bine. Ce a trecut, a fost. Acum trebuie să văd ce va fi și trebuie să am o gândire pozitivă ca să trec peste astea cu bine.

Îmi place să cânt, să dansez, îmi doresc să fac o carieră din asta și să încurajez lumea prin muzică, să se simtă în cuvinte, în piese și să se poată regăsi lumea”, declara Alexia Tudose în decembrie. Medicii sunt de părere că acest caz este un adevărat miracol, pentru că sunt foarte rare situațiile în care cineva își recuperează astfel mâinile.

”În această dimineaţă fetiţa este bine, din punct de vedere biologic este stabilă, din punct de vedere psihologic face paşi foarte mari pentru recuperare psiho-emoţională mai ales că întreaga familie este acum alături de ea, tatăl s-a întors în ţară, colegii săi o încurajează, întreg personalul medical este în jurul acestei copile.

Eu sunt foarte optimistă mai ales pentru că au mai fost situaţii similare, în sensul cu amputaţie de membre sau cu leziuni complete ale structurilor nervoase, practic de asta depinde recuperarea Alexiei, de reconstrucţie şi de creşterea structurilor nervoase”, declara medicul Susanu după operație, conform