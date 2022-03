Gest viral al unui economist rus, după ce bursa de la Moscova s-a prăbușit. Prezentatoarea a rămas uimită. Video

pe care UE, SUA și alte state importante de pe glob le-au impus Rusiei după invazia din Ucraina creează mari probleme economice în statul din estul Europei.

Invitat la un canal de știri popular din , un economist rus a recurs la un gest care a uimit atât audiența, cât mai ales gazda emisiunii.

Expertul din zona pieței de valori a scos o sticlă de apă minerală și a deplâns ”moartea bursei”, în direct. Mai în glumă, mai în serios, acesta îi spune moderatoarei că se va angaja ca Moș Crăciun.

Prezentatoarea TV, care nici nu bănuia de ceea ce avea să facă oaspetele ei, a rămas fără cuvinte.

Iată dialogul dintre jurnalista Elina Tikhonova, de la postul RBC, și economistul Aleksandr Butmanov:

Prezentatoarea: Alături de mine în studio se află Aleksandr Butmanov, economist, expert în strategii bursiere. Salut, Alexander!

Economistul rus: Salutări. Nu am de gând să zic ”o zi bună”.

Prezentatoarea: Da, nimeni nu mai spune asta. Sunt strategiile bursiere la pământ sau speri că îți vei păstra profesia în continuare?

Economistul rus: În cel mai rău caz mă angajez ca Moș Crăciun, așa cum am făcut cu 25 de ani în urmă.

Prezentatoarea: Dar e doar o zi pe an.

Economistul rus: Ok, să lăsăm gluma la o parte. Lasă-mă să fac asta rapid, îl voi saluta pe Serge Iusichenko, care a prevestit moartea burselor acum 12, 13 ani. Astăzi beau apă minerală. Dragă bursă de valori, ai însemnat mult pentru noi, erai atât de interesantă, ne erai apropiată. Odihnește-te în pace, drag prieten!

Prezentatoarea: Nu am de gând să comentez acest moment pentru că nu cred că asta se va întâmpla cu bursa.

A snapshot of the Russian economy: an investment expert goes live on air and says his current career trajectory is to work as “Santa Claus” and then drinks to the death of the stock market. With subtitles.

— Peter Liakhov (@peterliakhov)