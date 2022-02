Gică Hagi a făcut un copil de mingi să plângă la Farul – FC Voluntari 3-0: “S-a speriat de mine că sunt balaur”. Ce gest a făcut ”Regele” pentru puști, câteva minute mai târziu. Video

Farul Constanța a obținut prima victorie 3-0 cu FC Voluntari, după două etape în care rezultatele (0-1 cu Chindia și 1-1 cu CS Mioveni) puneau în pericol prezența echipei în play-off-ul Ligii 1.

. Acesta a certat un copil de mingi care a dat ”prea repede” balonul adversarilor.

Gică Hagi: ”A fost o zi fericită pentru el cu toate că s-a speriat de mine”

”Marinarii” au făcut instrucție cu trupa lui Liviu Ciobotariu, chiar dacă în anumite momente jocul nu l-a mulțumit pe antrenorul Gheorghe Hagi. Ilfovenii erau neînvinși de 11 meciuri până la disputa de la Ovidiu, iar succesul Farului s-a conturat greu, abia în ultimele 20 de minute ale întâlnirii.

Un moment inedit s-a petrecut la scorul de 2-0 pentru dobrogeni, când oaspeții au beneficiat de o aruncare de la margine, iar unul dintre copii de mingi s-a grăbit să dea balonul oaspeților.

Hagi și-a pierdut, pentru moment, cumpătul și s-a răstit la puștiul din propria academie. Câteva minute mai târziu, Purece a înscris pentru 3-0 și lucrurile au reintrat în normal. Hagi și-a cerut scuze, l-a îmbrățișat pe copil, iar la finalul meciului l-a invitat în vestiar.

”Antrenorul trebuia să-i spună ce are de făcut. Noi conduceam, știți cum e, când conduci… Dacă ești condus, dai drumul mai repede la minge… Dar am stat de vorbă cu el, l-am luat în vestiar, a fost o zi fericită pentru el cu toate că s-a speriat de mine la un moment dat, că sunt balaur, am momentele mele.

A primit și tricoul lui Adi Petre, a fost ziua lui norocoasă, a putut să intre în vestiar, își va aminti ziua aceasta”, a comentat Gică Hagi incidentul, pe care îl puteți viziona .

Cine au fost remarcații lui Hagi după victoria cu FC Voluntari

Prima repriză a fost una complicată pentru Farul Constanța în victoria cu FC Voluntari. Adi Petre a deschis scorul, dar jocul ”marinarilor” nu se derula așa cum plănuise Hagi.

Tehnicianul dobrogenilor a fost inspirat la schimbări și Farul s-a impus categoric. după aproape doi ani.

Atacantul adus de la Dinamo a punctat la câteva zeci de secunde după ce a fost aruncat în luptă. Gică Hagi a ținut să-l felicite în mod special pe portarul Mihai Aioani care a avut o intervenție senzațională în prelungirile primei reprize.

”Jucătorii care au venit (în această iarnă n.r.) au intrat bine, am făcut bine că i-am adus. Tot ce s-a făcut la pauză a fost mutarea câștigătoare, dar Aioani a fost eroul nostru prin acea intervenție”, a spus Hagi, imediat după terminarea partidei.

Succesul în fața ocupantei locului 3 în clasamentul Ligii 1 le consolidează ”marinarilor” locul 6, ultimul care după în play-off-ul campionatului. Finalul sezonului regulat va fi unul încins pentru Farul Constanța.

Trupa lui Hagi va întâlni etapa viitoare pe Academica Clinceni, după care urmează patru partide extrem de tari. Dobrogenii vor întâlni, pe rând, patru dintre echipele puternice ale campionatului – FC Argeș, FCSB, FC Botoșani și Universitatea Craiova.