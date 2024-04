Farul a irosit șansa de a obține a doua victorie în play-off-ul SuperLigii și a le egala, temporar, la puncte pe CFR Cluj și Rapid. Campioana României și a rămas pe locul 5. Louis Munteanu nu a profitat de o eroare majoră în defensiva gazdelor și .

Gică Hagi, dezamăgit după Sepsi – Farul 1-1: „Inexplicabil! Sunt bulversat”

De cealaltă parte, Sepsi a avut două goluri anulate. Louis Munteanu a înscris pentru Farul, în timp ce pentru echipa lui Bernd Storck a punctat Pavol Safranko. Gică Hagi a fost extrem de dezamăgit de prima repriză a Farului.

„O repriză zero, prima repriză. A doua repriză meritam să câștigăm. Așa văd eu. Am avut șansă la golurile pe care le-a marcat Sepsi. Prima repriză am stat inexplicabil pe teren, a doua repriză a fost mai bine.

Am avut posesie, am făcut presiune, am încercat să jucăm, au venit și ocaziile. Au avut și ei, am avut și noi. Au fost goluri, n-au fost goluri. Asta e. Le-am arătat imaginile, principiile pe care le avem.

Noi avem identitate, principii clare, pe care trebuie să le folosim în teren. Toată lumea în aceeași direcție. Nu unii în vacanță și alții muncesc. Sunt bulversat cu prima repriză. Inexplicabil!”, a declarat Gică Hagi, la finalul partidei.

„Louis Munteanu trebuie să fie dezamăgit de prima repriză”

Louis Munteanu a ratat o ocazie incredibilă în a doua repriză cu Sepsi. Florin Ștefan i-a trimis direct în picioare atacantului de la Fiorentina care a trimis în bară din poziție de unu la unu cu Niczuly. Gică Hagi nu este supărat pentru ratare, ci pentru jocul tânărului fotbalist din prima repriză.

„Louis Munteanu trebuie să fie dezamăgit de prima repriză când n-a făcut presiune deloc. Sunt 3 care au responsabilitatea asta. Mijlocașii recuperează și interceptează, iar fundașii câștigă dueluri.

Dacă nu facem așa, atunci ne facem că jucăm fotbal. E uman, face parte din joc. A doua repriză a fost foarte bun, nu are de ce să fie supărat Louis Munteanu. Noi am pregătit meciul cum trebuie.

Știam sistemul lor, știam ce trebuia să facem. E un punct până la urmă, puteam să câștigăm, puteam să pierdem. Vom vedea, analizăm. Toate meciurile sunt foarte grele. Nu știu, n-am văzut, e problema lor (n.r. golurile anulate lui Sepsi)”, a mai spus Gică Hagi.

Cristi Ganea, detalii de la ședința lui Gică Hagi de după meci: „Ne motivează”

Cristi Ganea a tras concluziile după Sepsi – Farul, scor 1-1. Arbitrii au decis că fostul fundaș al FCSB-ului a fost faultat de Oroian la primul gol anulat lui Sepsi. Ganea susține că a fost fault și a dat detalii de la ședința ținută de Gică Hagi după meci.

„Am făcut o primă repriză nu foarte reușită. Meritam mult mai mult în această seară. Despre ședință nu vreau să vorbesc, domnul Hagi vorbește mereu cu noi, ne motivează.

Am venit să câștigăm cele 3 puncte, mai ales după înfrângerea cu FCSB, unde am făcut un joc bun și am ratat foarte mult. Astăzi la fel. În a doua repriză am avut multe ocazii de a marca. Eu spun că a fost fault. Eram în viteză spre minge și m-a împins. Este o luptă grea pentru cupele europene”, a spus Cristi Ganea.