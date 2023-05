Gică Hagi, discurs-manifest despre banii publici în sport: „Doare… suntem în groapă!”. Soluția de „1%” pe care o propune pentru atragerea a zeci de milioane de euro. Video exclusiv

Gică Hagi a avut un discurs-maniest în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI cu subiectul „bani publici în sport”. Managerul Farului a mărturisit că în stadul financiar în care se află sportul românesc performanțele vor întârzia să apară. „Regele” a venit și cu propuneri la emisiunea moderată de Horia Ivanovici.

Gică Hagi, discurs-manifest despre banul public în sport: „Cu banii care sunt nu putem mai mult”

La mijlocul lunii aprilie, Vasile Dîncu alături de alți doi parlamentari PSD au depus să promoveze în SuperLiga, adică echipele de drept public să poată evolua în ligile profesioniste.

ADVERTISEMENT

„Legea Dîncu” a împărțit în două sfera fotbalului din România, deoarece o parte din ea susținea implicarea statului în sport, iar cealaltă făcea referire la reîntoarcerea în comunism. , Gică Hagi a discutat aceste aspecte și a plecat de la o bază. „Regele” este convins că realizările vor lipsi atât timp cât sportul românesc nu va putea ieși din stadiul financiar precar în care se află.

„Vrem și ne dorim să creăm echipe în fotbalul românesc care să devină foarte bune și să devină competitive. Echipe de club care să joace în Europa, să aibă bugete foarte bune, bugete mari. Cu banii care sunt în momentul de față eu zic că nu putem mai mult, nu avem cum.

ADVERTISEMENT

Vorbim de stat. Noi toți muncim pentru România pentru a-i descoperi pe cei mai buni. Construim și dezvoltăm jucători pentru România. În fotbal, în handbal. Sportul este un segment social și după aceea devine de performanță. Statul, prin natură, el face legile, el dă legile, el creează tot ca să fie un mediu unitar pentru toată lumea. Se cheamă finanțare. Finanțarea sportului. Am văzut că au început dezbateri.

Am avut foarte multe monologuri în care am vorbit despre acest aspect. Dacă aș avea mâine putere singurul lucru pe care l-aș face în România ar fi să investesc în cele trei segmente sociale. Cultură, sport și sănătate. Pentru că social, noi trebuie să investim. Prin ce? Prin finanțări, prin legi de a finanța și de a crea, dar unitar pentru toată lumea. Trebuie să dezvoltăm lucruri foarte clare”, a spus Gică Hagi, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

Soluția lui Gică Hagi pentru redresarea sportului românesc: „Firmele care fac bani trebuie să vină să susțină”

Gică Hagi este de părere că statul poate ajuta sportul prin anumite legi prin care cluburile de fotbal să fie finanțate. În aceeași ordine de idei, fostul mare fotbalist consideră că România nu poate progresa și nu poate concurca sportiv cu celelalte state dacă din punct de vedere financiar nu există bugetul necesar.

„Dacă nu vin aceste lucruri, nu poți să ai bugete foarte mari și nu poți să te lupți cu cei din jur, cu cei de lângă noi de la graniță, cei din Est. Cum să ne luptăm cu ei dacă au 30, 40 de milioane și noi avem 7 sau 6,5? Cum să te bați cu ei? Ei au bani de transferuri, cumpără jucători, metodică. Cumpără oameni, plătesc foarte bine specialiști care vin de unde vin.

ADVERTISEMENT

Interacționează cu cei din Vest care sunt la un nivel foarte dezvoltat. Sunt niște lucruri care dacă nu facem acei pași interni și care depind numai și numai de noi, acei pași de a încerca să dezvoltăm și să găsim soluții de finanțare a sportului, va fi o problemă. V-am zis soluția. Din punctul meu de vedere, 1%, 2% sau 3% dacă s-ar da din cifra de afaceri. Nu există altceva. În toată lumea, sportul e ajutat de multinaționale. Firmele care fac bani în țară trebuie să intre să susțină sportul. Pentru că ei au bani foarte mulți.

ADVERTISEMENT

Că sunt acționari, sponsori sau publicitate trebuie să vină pentru că se produc foarte mulți bani în România și sunt foarte multe multinaționale. Trebuie să vină să susțină sportul în fiecare regiune a lui la nivel național. Să ajungi să plătești antrenori și jucători foarte buni. Să ai cu ce să-i plătești și să ai și bani de achiziții, de dezvoltare”, au fost cuvintele lui Gică Hagi.

„Vorbesc ca om implicat, nu sunt în concediu pe nu știu ce plajă”

Gică Hagi este convins că prima regulă pentru stimularea bugetului sportului românesc este încasarea a 1% din cifra de afaceri a tuturor firmelor. „Regele” a dat exemplu excepția din perioada „Generației de Aur”, când România a realizat performanțe istorice la fotbal.

„Eu nu vreau să intru în altele. Eu am spus părerea mea. Eu de obicei am părerea mea și îmi spun părerea mea. Regula numărul 1 este 1% din cifra de afaceri și trebuie să fie implicate multinaționalele. Mai mult decât atât eu nu pot să fac, decât să propun un lucru foarte clar ca și om implicat care cunoaște și vede lucrul ăsta.

Puțin s-a început cu infrastructura, lucrurile se fac, există intenții foarte bune, dar eu am spus de un lucru fundamental, esențial pentru mine. În 90′ a venit globalizarea. Am vrut să fim ca cei din Vest. În 90′ noi ne băteam cu ei, eram de la egal. Ei cu 70 de milioane bugete, noi cu ale noastre cum eram. Statul trebuie să implice multinaționalale. În orice țară ele au un aport foarte important. Cumpără cluburi oamenii care fac foarte mulți bani.

În România se fac foarte mulți bani, iar multinaționalele trebuie să susțină cele trei segmente sociale. Ele produc și trebuie să investească în ce? În tineri. Pentru că sportivii sunt tineri. În ziua de mâine trebuie să construim, dacă nu construim nu putem să avem pretenții să ne luptăm cu cei de afară sau să avem națională bună că e la handbal, fotbal sau rugby. Nu avem cum!

Fiind implicat, că nu sunt în concediu pe nu știu ce plajă și vorbesc de departe, am zis 1% din cifra de afaceri. Nu din profit, nu din impozit. Din cifra de afaceri deductibilă pe care multinaționalele să o investească unde vor ei în handbal, în fotbal. Fiecare să se ducă, dar să investească. Publicitate, cei care au firme să poată să cumpere cluburile, să vină să cumpere. Pentru că vedeți afară acționari care cumpără miliarde.

„Doare, dar am spus-o, am căzut în groapă!”

Cum Chelsea poate să coste 4, 5 miliarde și cluburile noastre cât? Pentru că am rămas în spate. Ca să ajungem la ei trebuie să facem acești pași. Nu facem pașii aceștia nu o să putem nici măcar să mai stăm lângă ei. De undeva trebuie să pleci. Este dureros, doare, dar am spus-o, am căzut în groapă. Când cazi în groapă e greu să ieși. Acum trebuie să facem ceva să ieșim. De căzut, am căzut, eu așa cred.

Eu doar o zic. Vom vedea. Să sperăm că lucrurile la un moment dat să meargă pe o poziție foarte bună. Suntem depășiți de vecini. Trebuie să devenim mai competitivi ca ei. Am fost ne-am luptat cu ei, toți existau, am câștigat. La un moment dat eram mai buni ca ei și am ajuns să ne batem cu cei din Vest. Pas cu pas, dacă faci pașii corecți și ai o proiecție pe termen mediu și lung cu siguranță ajungi unde eram înainte, la Mondiale și Europene. Acela e targetul cel mai mare.

Ajungi acolo și te iei cu ei. Atunci poporul va fi fericit, toată țara va fi fericită. Nu ajungi acolo, nu aduci victorii, nu ai totul plecând de la un buget bun e greu ca noi cluburile să producem jucători fenomenali. Ei sunt, dar în mediul care e la noi nu pot mai mult. Ceilalți o să plece afară imediat. Afară, competița e foarte mare. Unitar, pentru toți. Nu contează modul juridic la care ești, cum ești format. Trebuie să ai un lucru foarte clar, iar partea de 1% din cifra de afaceri să poată merge la orice club, oricând.

„Noi așa lucrăm la clubul nostru”

Trebuie să faci această proiecție pe termen mediu și lung, pe 5 ani, pe 10 ani. Nu putem trăi de azi pe mâine cum suntem noi. Discutăm, dezbateri, fiecare are părerea lui. Important e să ai proiecte foarte mari pe care să încerci să le atingi.

La clubul nostru așa lucrăm. Pe termen mediu și lung și nu pot să lucrez undeva unde nu este așa. Dintr-o dată nu se poate, pas cu pas, dar încercăm să construim o mentalitate de învingător. Nu m-am băgat în absolut nimic.

Eu vreau să rămân al sportului, un om care a făcut sport, a jucat acolo și poate să zică părerea lui. Primăriile și Consiliile Județene, infrastructura pentru că asta e obligația lor care e de 30 de ani în România. Că e vorba de șosele, parcuri, stadioane. Trebuie făcute. Noi de-asta suntem aici, contribuim. Au bugete care se repartizează și sunt singurele care se pot împrumuta 30 de ani, ele nu dispar”, a fost mesajul lui Gică Hagi, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de !