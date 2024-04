Gică Hagi, înainte de Sepsi – Farul: „Șansele noastre la titlu s-au dus”. Ce absenți importanți au constănțenii

Gică Hagi a prefațat primul duel al etapei a 3-a din play-off-ul SuperLigii. Sepsi – Farul are loc vineri, 5 aprilie, de la ora 20:30. Managerul tehnic al campioanei este ferm convins că . Gică Hagi a recunoscut că înfrângerea cu FCSB (0-1) din etapa trecută a cântărit decisiv.

Gică Hagi, înainte de Sepsi – Farul: „Șansele noastre la titlu s-au dus”

Farul a început în forță play-off-ul SuperLigii. „Marinarii” au învins Rapid, scor 2-1 chiar în Giulești în prima etapă. Deși a avut numeroase ocazii de a marca, clubul de la malul Mării Negre .

Înaintea meciului cu Sepsi, Gică Hagi a recunoscut că nu mai are șanse la câștigarea campionatului. „După meciul cu FCSB unde am jucat foarte bine dar am pierdut, șansele noastre la titlu s-au dus.

Noi eram echipă campioană dar ne rămâne de acum încolo să ne luptam pentru un loc în cupele europene. Sepsi e o echipă agresivă și va fi un meci dificil, deschis oricărui rezultat. Mergem să luăm cele trei puncte”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

Farul, indisponibili pentru meciul cu Sepsi: „Vom lua 20 de jucători”

Gică Hagi a anunțat că obiectivul Farului este o clasare pe un loc de cupe europene. Vlad Răfăilă, Kevin Boli, David Kiki, Constantin Budescu, Amine Benchaib și Ronaldo Deaconu sunt indisponibili pentru partida cu Sepsi. Nu mai puțin de 20 de jucători vor face deplasarea la Sf. Gheorghe pentru meciul cu Sepsi.

„Am făcut două meciuri foarte bune până acum și sper să rămânem la același nivel. Baluță este accidentat, restul fiind disponibili, dar vom lua doar 20 de jucători cu noi.

Mai sus de participarea în cupele europene nu cred că vom putea urca. Dacă câștigăm cu FCSB poate ne puteam bate la titlu. Vrem să câștigăm fiecare meci și trebuie să fim atenți la ceea ce facem iar jucătorii trebuie să fie 100% conectați”, a mai spus Gică Hagi.

Jucătorii Farului, în gardă înainte de meciul cu Sepsi: „E o echipă bună”

Cristi Ganea se așteaptă la un meci extrem de dificil cu Sepsi. Fundașul stânga al Farului consideră că echipa sa a pierdut nemeritat derby-ul cu FCSB, fosta sa echipă. Fotbalistul de 31 de ani nu simte presiunea suporterilor.

„Ne așteaptă un meci greu, venim după o înfrângere nemeritata. Este o echipă bună dar o să mergem la victorie pentru a putea ataca locul 2. Toate meciurile sunt importante, nici o echipă nu este ușoară.

Nu avem treabă cu suporterii. Cu cât e mai multa lume cu atât mai bine. Eu am avut o perioada lunga fără fotbal dar acum sunt pe drumul cel bun. Am legat două meciuri la rând și îmi revin”, a spus Cristi Ganea.

„Sepsi e o echipă bună care joacă un fotbal ofensiv. Sunt încrezător și vreau să joc la fiecare meci. Am avut câteva accidentari dar voi munci cât mai mult, îmi place să fac spectacol”, a declarat și Ionuț Cojocaru, tânărul mijlocaș al campioanei.