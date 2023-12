Giedrius Arlauskis, despărțire cu scandal de CFR Cluj: „Am ratat bătaia!”. Atac la Șumudică

Mai mult, portarul lituanian a povestit că fix în perioada aceea a avut loc în vestiarul CFR-ului celebra bătaie, cu Marian Copilu victimă colaterală. Cu toate acestea, Arlauskis spune că el făcea duș și nu a auzit nimic, după care a lăsat să se înțeleagă că a plecat de la CFR Cluj din cauza lui Dan Petrescu. Mai mult, fotbalistul a recunoscut că a fost dezamăgit de Marius Șumudică.



Giedrius Arlauskis, despărțire cu scandal de CFR Cluj

”Am avut cu Balaj. Mara și Bilașco au fost colegii mei. Ce mare lucru fac ei la CFR? Apără clubul, cineva ne atacă? Vine cu bombe? Da, scandaluri, nu știu ce. Trebuie să joci fotbal, disciplină, organizare. Trofee! Punct. Ce să aperi, te atacă cineva?

Te bagi la toate belelele. Cum a zis nu știu cine că CFR fură, mă duc eu antrenorul să zic că CFR nu fură? Eram prea puternici noi, nu aveam ce să ne facă. Eram foarte puternici și jucătorii, tot clubul era puternic, cum eram organizat. Știam că suntem cei mai buni.

N-am participat la bătaie, am ratat. Poate din fericire… M-am dus la hotel, supărat că la pauză m-au schimbat pentru că aveam glezna ruptă. Nu știam nimic, că eu am făcut duș. N-am auzit de nicio bătaie. Sun atunci pe Marian, ce s-a întâmplat, mamă, mamă. Șumudică era antrenor”, a povestit Arlauskis la FANATIK SUPERLIGA.

Arlauskis, dezamăgit de antrenorul Marius Șumudică

Portarul lituanian a recunoscut că a decis să plece de la CFR pentru că, deși atunci antrenor era Marius Șumudică, jocurile erau deja făcute pentru întoarcerea lui Dan Petrescu. Amuzat de situație după atâta timp, fotbalistul lituanian și-a adus aminte cum practic a fugit din Cluj-Napoca, fără să mai aibă nicio intenție de a se întoarce.

”Am spus că plec, nu crede nimeni, cine stătea la masă acolo, deja seara la 6 îl chema la antrenament. Era și Șumi și toți acolo, eu zic că trebuie să fac prezența. Mă duc și iau toate lucrurile, am intrat în vestiar să-mi fac geanta. Au venit jucătorii, ce faci, pleci? Am zis nu, plec acasă, duc niște ghete în Lituania.

Apoi am strâmbat când a zis Șumudică, el negocia rezilierea contractului, punea toate acolo la punct. Zic hai că mă duc până la stadion și vin imediat, am zis Șumi tu mai stai? Normal că stau, nu plec. Am venit, cu drumul cu tot, într-o oră. Da Șumi unde este? El deja plecase… Sincer, m-a dezamăgit.

Am ținut foarte mult la el, nu mi-a plăcut, nici el poate nu era într-o situație plăcută. Nu mai merge bibilica, cum zice Șumudică. Asta a fost, am luat toate lucrurile de la stadion, am predat camera de hotel, sun pe Băgăcean, pe patron.

Îl sun și zic că mă duc acasă, pot să iei bilet. Dar zice, te mai întorci? Eu zic, când e reunire? Atunci. Ești sigur? Da, normal. Și m-am dus, dus am fost. Mă suna Neluțu, da zice unde ești, de ce nu ești la echipă? Am zis nu mai am ce căuta cu Petrescu acolo”, a explicat Arlauskis, în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Arlauskis, despre bătaia din vestiarul CFR-ului