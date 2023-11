Gigi Becali a ajuns cu Rolls Royce-ul în șanț după un accident rutier: “Nemernicul nu a oprit!”

Patronul celor de la FCSB a mărturisit că venea de la biserică și a intrat într-un șant încercând să evite un alt șofer. Pentru a clarifica lucrurile, Gigi Becali a anunțat că el se afla la volan, nu Ionuț Luțu, cum s-ar fi vehiculat inițial.

Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un accident

“Nu sunt bine, sunt foarte bine. Veneam de la biserică, am intrat într-o depășire pe centură. Un alt om n-a ținut cont, nu cred că m-a văzut, eram în unghiul mort. A intrat și el în depășire, iar ca să-l feresc pe el am intrat în șanț și gata.

Toată lumea e bine, . Ăla trebuie să oprească pentru că el a fost vinovat și am intrat eu în șanț ca să-l evit pe el. Nu, tată, eu eram la volan, nu Luțu. Eu am plecat, am lăsat mașina acolo și l-am chemat pe Luțu să ia mașina. Eram doar eu în mașină.

nici măcar n-a stat să vadă. De unde să știu eu cine era? Eu am intrat în șanț și la revedere, el a plecat. Probabil i-a fost frică. El nici nu a oprit. Nemernic! “, a declarat Gigi Becali, potrivit

Ionuț Luțu nu se afla, de fapt la volan



În urmă cu o oră, când se aflase despre accident, OrangeSport scria că la volan s-ar fi aflat Ionuț Luțu. Mai mult, acesta și-a asumat accidentul, înainte să fie contrazis chiar de către Gigi Becali. “Sunt ok. Bine că n-a fost mai rău“, a declarat Ionuţ Luţu, pentru

Până când polițiștii vor clarifica ce s-a întâmplat, de fapt, trebuie reamintit că Gigi Becali a mai fost implicat într-un accident de circulație în luna septembrie, când mașina sa a fost lovită din spate de un alt autoturism, în trafic în București.

Patronul celor de la FCSB a oferit mai multe detalii despre acel accident. ”Eu eram oprit și ea (n.r. șoferița din altă mașină) a vrut să vadă dacă s-a întâmplat ceva. A zis că a simțit că m-a atins, dar eu n-am simțit. M-am dat jos și am văzut nu avea nimic, nici mașina ei și nici a mea.

M-a recunoscut. Au început să filmeze, că au crezut că s-a întâmplat ceva. Dar nu s-a întâmplat nimic. Dacă n-are nici o zgârietură mașina, unde e accidentul?”, a reacționat Gigi Becali în acel moment.

Gigi Becali și-a înlocuit Maybach-ul cu un Rolls Royce în valoare de 500.000 de euro, un bolid de 591 cai putere, care prinde o viteză maximă de 250 de kilometri pe oră. Patronul celor de la FCSB este un împătimit al mașinilor scumpe și reușește mereu să își impresioneze apropiații cu achizițiile sale extrem de scumpe.