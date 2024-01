Gigi Becali a anticipat „bomba” Radu Drăgușin: „Dacă avea și dribling, făcea 200 de milioane!”

Fundașul celor de la Genoa, tot mai aproape de Tottenham, are șanse reale să ajungă un fotbalist de ”sute de milioane de euro”, potrivit lui Gigi Becali. Într-o discuție cu Horia Ivanovici, într-o ediție specială a MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Gigi Becali a anunțat că fundașul va ajunge cu siguranță cel mai valoros fotbalist român din istorie.

Gigi Becali a anticipat „bomba” Radu Drăgușin: „Se va transfera pe zeci de milioane!”

de zeci de milioane, sute de milioane. Unde joacă el acum? El prima dată să zicem poate pleca acum, pe 20 de milioane acum dacă-l iau englezii. Dar, următorul transfer va fi 70-100 de milioane.

Are forță, viteză, stă bine în teren, are fizic, dă cu tot ce vrei are. N-are dribling, să iasă cu mingea la picior, că era 200 de milioane. Forță, viteză, înalt, puternic”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.



Radu Drăgușin a zburat deja la Londra cu un avion privat pentru a semna contractul cu Tottenham, dar și pentru a efectua vizita medicală. După aceasta, fundașul va fi prezentat oficial și va efectua primul antrenament sub comanda lui Ange Postecoglou.

Mutarea lui Radu Drăgușin de la Genoa la Tottenham a fost prezentată în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, acolo unde inclusiv impresarul fotbalistului, Florin Manea, a oferit toate detaliile mutării. De altfel, tot impresarul este cel care a anunțat că fotbalistul a preferat-o pe Tottenham, pentru că visul său a fost să joace în Premier League, deși Bayern Munchen ar fi oferit mai mulți bani.

”E totul gata. Vom zbura la Londra și după vizita medicală se va oficializa. Azi dimineață, la ora 8, s-a luat decizia. Noi eram hotărâți să mergem la Tottenham, dar a venit oferta de la Bayern. Și ne-am oprit în loc.

Eram în drum spre aeroport. . Bayern e unul dintre cele mai mari cluburi. Nu îmi vine să cred că am refuzat Bayern. Dar asta e decizia. Am luat-o cu Radu și familia lui. I-am anunțat pe cei de la Bayern că asta e decizia, că au venit pe ultima sută de metri și că era greu să ne schimbăm decizia. Poate pe viitor vom ajunge din nou acolo.

Suntem bulversați. Să refuzi Bayern… Dar a fost ce și-au dorit Radu și familia lui. E fericit. Mergem la Tottenham! Normal că Radu s-a gândit la oferta lui Bayern. Decizia am luat-o dimineață. E greu să ai de făcut asemenea alegere. Bayern l-a dorit insistent, dar oferta oficială a venit în ultima noapte.

Erau mai mulți bani de la Bayern, dar a zis că acesta e pasul corect în carieră. Am stat toată noaptea să ne gândim Nu am dorit deloc. Am stat să vedem care sunt plusurile și minusurile. Și Napoli și AC Milan l-au vrut. Dar el a dorit de mic să joace în Premier League”, a declarat Florin Manea pentru