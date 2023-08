Gigi Becali a explicat de ce îl schimbă mereu pe Băluță la FCSB: “Eu tot acolo îl văd”

FCSB a renunțat la campaniile de transferuri în care se aduceau mulți jucători, Gigi Becali încercând să aducă doar jucători cu experiență: Damjan Djokovic, Alexandru Băluță, Siyabonga Ngezana și Vlad Chiricheș. În schimb,

Este dezamăgit patronul FCSB de Alex Băluță? ”Vreau mai mult de la el”

Tactica privind transferurile s-a dovedit a fi una de succes, . În ciuda formei foarte bune, la FCSB nu s-a renunțat la obiceiul de a face schimbări la pauză, iar ”victima favorită” pare să fie Alex Băluță, titular în toate cele patru meciuri oficiale jucate de FCSB până acum, care a fost scos la pauză în trei dintre acestea.

Gigi Becali, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, spune că nu este nemulțumit de jocul lui Alex Băluță, deoarece acesta a jucat bine și a ajutat echipa să câștige toate meciurile jucate în acest sezon. În același timp, Gigi Becali spune că vrea mai mult de la Alex Băluță. În viziunea lui Gigi Becali, Băluță ar trebui să urce mai mult cu mingea la picior. Patronul de la FCSB crede că acesta ar trebui să joace inter, deși staff-ul de la FCSB a stabilit că acesta este mai bun pe poziția de vârf, acolo unde îl dublează pe Compagno.

”Nu, nu că sunt de Băluță, sunt mulțumit de Băluță, dar una e că ești mulțumit, alta e că așteptai la ceva mai mult. Mulțumit sunt, el joacă, aleargă, face pressing, joacă repede. Dar vreau mai mult, vreau ce făcea el. Vreau să alerge cu mingea la picior, nu doar pasă, pasă, pasă. El poate asta. Vreau să urce cu mingea la picior, cu pași mici”, a spus Gigi Becali, într-un dialog cu HORIA IVANOVICI, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali are încredere în Pintilii și Charalambous în privința lui Băluță

Referitor la faptul că Alex Băluță a fost scos des de pe teren în primele patru meciuri jucate, adunând doar 205 de minute în primele patru meciuri, Gigi Becali a spus că a fost schimbat pentru că trebuie să joace și Compagno, atacant de care echipa are nevoie la meciurile europene. Becali susține că are încredere în staff-ul de la FCSB, mai ales că echipa a ajuns la patru victorii din patru meciuri, astfel că a fost de acord cu propunerile lui Mihai Pintilii și Elias Charalambous legate de Alex Băluță, chiar dacă acestea sunt diferite de viziunea lui.

”L-am scos la pauză că ei îl folosesc ca vârf. Nu poți să îl lași pe Compagno, e jucător de care ai nevoie în cupele europene, ai nevoie de forță. Și atunci nu poți să îl lași pe Băluță, trebuie să îl joci și pe Compagno.

Vreau mai mult de la el, l-am încercat inter, nu a fost cine știe ce, dar eu tot inter îl vreau pe el. Ei zic că e mai bine atacant, face bine pressing. Am făcut ca ei, nu fac doar ca mine. M-au convins, am câștigat trei meciuri, a fost bine Băluță, am făcut ca ei. Mai mult ca ei fac, e adevărat că fac eu echipa, dar dacă ei îmi spun un lucru, nu îi refuz niciodată”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Băluță, scos aproape mereu la pauză

Cotat de transfermarkt.com la 700.000 de euro, Alex Băluță a fost pe teren la toate cele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în acest sezon. El a jucat un meci ca inter, la Sofia, și trei partide ca atacant, cu FCU Craiova, Dinamo și Oțelul, din Superligă. Cu excepția meciului cu FCU Craiova, când a jucat doar 70 de minute, Băluță a jucat doar o repriză în fiecare meci.

El a fost adus de FCSB din Ungaria, de la Akademia Puskas, unde jucase 85 de meciuri, marcase 15 goluri și oferise 16 pase de gol. Universitatea Craiova, Chindia Târgoviște, Slavia Praga, Farul Constanța și Slovan Liberec sunt echipele pentru care a mai evoluat Băluță.

