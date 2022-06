Gigi Becali anunț despre transferul lui Dawa: ”Nu are de ales! Nu mai poate semna cu altă echipă decât FCSB”. De ce s-a supărat pe finul Mirel Rădoi

Apărătorul de 26 de ani Joyskim Dawa este așteptat la București pentru a pune la punct ultimele detalii ale mutării la FCSB. Patronul Gigi Becali a explicat de ce fotbalistul nu mai poate semna cu altă echipă.

Gigi Becali: ”Nu-l mai poate lua CFR Cluj”

Patronul grupării vicecampioane, Gigi Becali, și-a asigurat , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, semnând anticipat actele de transfer cu finanțatorul echipei FC Botoșani.

Acesta este motivul pentru care apărătorul de 26 de ani nu mai poate semna cu altă echipă, deși omul de afaceri moldovean anunța că Dawa ar fi mai tentat de un transfer la CFR Cluj, decât la gruparea roș-albastră.

”Dawa o să vină să semneze contractul, el acum nu mai are de ales pentru că între cluburi am semnat. FC Botoșani nu-l mai poate da la CFR Cluj pentru că a semnat cu noi. Nu-l poți vinde de două ori”, a anunțat Gigi Becali, la.

Latifundiarul a mai spus că în cazul în care nu va ajunge la un acord cu Dawa, singura opțiune a fotbalistului este să se întoarcă la FC Botoșani până la finalul contractului.

Becali a anunțat, de asemenea, că are în vederi alți doi apărători. Un internațional georgian și un fotbalist grec. Însă, eventuala achiziție a unuia dintre aceștia este condiționată strict de răspunsul pe care Dawa îl va da la capătul negocierilor.

Gigi Becali mai vrea un atacant. Cum l-a ”ratat” pe Jefte Betancor

Patronul echipei FCSB a anunțat că la echipa pregătită de Toni Petrea va ajunge în această vară și un atacant și a menționat că nu este vorba de vreun fotbalist din Casa Pariurilor Liga 1.

Singurul atacant care l-a impresionat pe Gigi Becali, Jefte Betancor, .

”O să mai aducem un atacant, dar nu din țară, n-avem pe cine să luăm. Îmi pare rău că l-am pierdut pe Jefte, îmi plăcea foarte mult, dar nu mă așteptam ca Farul să ceară așa puțin, nici n-am știut că-l vinde”, a spus Becali.

FCSB la cedat gratis pe Dragoș Nedelcu la Farul dar a păstrat procente

Cumpărat în 2017 de la Viitorul Constanța, pentru 2 milioane de euro, Dragoș Nedelcu s-a întors la gruparea de la malul mări, redenumită Farul Constanța, .

Gigi Becali nu a încasat nici un ban pentru acest transfer, dar spune că a păstrat 25% din drepturile federative ale jucătorului și că speră că acesta va avea evoluții foarte bune la ”marinari” pentru a putea încasa bani dintr-un eventual viitor transfer.

”Nu-l regret (pe Dragoș Nedelcu – n.r.), așa a fost să fie. Nu-mi pare rău, l-am dat gratis. Am dat două milioane pe el și i l-am dat înapoi lui Gică Hagi pe gratis.

Atunci când l-am luat am crezut că e super fotbalist, să de-a Dumnezeu să joace bine că am și eu 25%. Am scăpat de salariul lui. Oricum nu avea unde să joace la noi. El e bun fotbalist dar nu se mulează pe concepția de joc al lui Toni Petrea”, a explicat Gigi Becali.

Gigi Becali s-a supărat pe finul Mirel Rădoi

Întrebat cum comentează refuzul lui Mirel Rădoi de a prelua banca Universității Craiova, Gigi Becali a evitat un răspuns de teamă să nu-l supere pe fostul selecționer, care îi este și fin.

Omul de afaceri l-a certat, însă, pe Rădoi. Prezența fostului căpitan al roș-albaștrilor la evenimentele organizate de CSA Steaua cu ocazia aniversării a 75 de ani de activitate l-a deranjat pe Becali.

”Am o relație specială cu Mirel Rădoi, nu vreau să comentez refuzul lui legat de oferta Universității Craiova, nu vreau să se supere. Știți ce sensibil e? Mai bine tac. Singurul lucru care nu mi-a convenit, pe care l-a făcut el, a fost că s-a dus la CSA. Ce caută el la CSA, când CSA e în scandal cu nașul lui. Acum mă aștept să-mi dea replica.

Să se ducă toți foștii jucători cu care ne-am calificat în semifinala de Cupa UEFA, numai Mirel să nu se ducă. Nici Olăroiu nu vreau să se ducă, nici Tătărușanu.

Oamenii care s-au realizat în acea perioadă la echipa mea, nu vreau să se ducă la CSA, la evenimente. Nu am pretenții de la toți, doar de la câțiva. Cele mai mari pretenții le aveam să nu se ducă Pițurcă, dar s-a dus și el.

Noi am preluat împreună echipa (Steaua București – nr.), aveam câte 33% eu, Victor Pițurcă și Viorel Păunescu. Apoi Pițurcă s-a retras”, a puncta Gigi Becali.

”Revoluția” lui Gigi Becali nu se mai face

Supărat pe rezultatele echipei naționale din Liga Națiunilor, dar și pe faptul că fotbaliștii de la FCSB nu au evoluat atât cât și-ar fi dorit, Gigi Becali a anunțat că va strânge semnături pentru a-l forța pe președintele FRF Răzvan Burleanu să demisioneze.

”Revoluția” pusă la cale de latifundiar nu va avea efectul scontat. Omul însărcinat să adune semnăturile, Vali Argăseală, i-a transmis că nu tot șefii de cluburi marșează pe această inițiativă.

”Eu i-am dat ordin lui Vali Argăseală să strângă semnături, dar mi-a zis că nu crede că lumea o să semneze. Chiar dacă nu se face voia mea, măcar am tras un semnal de alarmă.

Pe orice om îl caracterizează faptele. Îl întreb pe Burleanu: ’ce ai făcut?’ Noi vorbim de fotbal, atunci eu te întreb ce ai făcut în fotbal. Să aducă la FRF oameni de fotbal, nu cine știe de pe unde.

Îl aduci și pe Stoichiță, care e băiat bun, dar nu-l scoatem cel mai mare manager. Ce a făcut el în fotbal? Dacă el face, el drege, îți dai seama? Noi i-am alungat pe toți, pe Gică Popescu, pe Gică Hagi și aducem oameni care n-au făcut nimic, nu știu nimic despre fotbal”, a tunat Becali.